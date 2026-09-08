Khu vườn trong căn nhà ngoại thành Hà Nội của "hoa khôi đời đầu VTV"

MC Diễm Quỳnh là gương mặt quen thuộc, từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả qua loạt chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào cùng lối dẫn duyên dáng, truyền cảm, cô được mệnh danh là “hoa khôi đời đầu” của VTV. Dù đã nhiều năm trôi qua, nữ MC vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch cùng sức hút riêng khó trộn lẫn. Ở tuổi ngũ tuần, MC Diễm Quỳnh không chỉ có sự nghiệp thành công, vị trí vững chắc trong nghề mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên, thư thái. Cựu MC sở hữu một cơ ngơi ở ngoại thành Hà Nội, nơi cô tận hưởng những khoảng thời gian thật chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh về nơi này, MC Diễm Quỳnh lại khiến dân tình thích thú bởi không gian xanh mướt, đẹp chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng riêng tư.

Đặc biệt, “báu vật” của cơ ngơi chính là khu vườn ngập tràn cây cối và hoa lá do nữ MC và các thành viên trong gia đình tự tay chăm chút. Từ những khóm hoa khoe sắc đến cây ăn quả xanh tốt, mọi góc nhỏ đều mang vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Diễm Quỳnh cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trong khu vườn, khi thì khoe hoa nở rộ, lúc lại khoe những mùa quả chín, khiến ai ngắm cũng phải xuýt xoa trước một không gian sống xanh mát, yên bình và “chill” đúng nghĩa.

Cơ ngơi ở ngoại thành của MC Diễm Quỳnh gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Điểm khiến không gian càng trở nên cuốn hút chính là khu sân vườn được chăm chút xanh mát, với cây cối và hoa được trồng xen kẽ quanh nhà. Những mảng xanh phủ khắp khuôn viên không chỉ tô điểm cho kiến trúc hiện đại mà còn mang đến cảm giác trong lành, dễ chịu, khiến từng góc nhỏ đều có nét đẹp riêng. Giữa khung cảnh núi non bao quanh, khu vườn càng trở nên thơ mộng và yên bình. Những hàng cây xanh, khóm hoa cùng khoảng sân rộng mở tạo nên một không gian nghỉ ngơi lý tưởng, nơi gia đình có thể tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và tạm rời xa sự náo nhiệt của phố thị.

Không gian sân vườn cực thơ mộng trong căn nhà ở ngoại ô của gia đình MC Diễm Quỳnh

Cây hoa không chỉ được trồng nhiều mà còn phát triển tươi tốt

Mc Diễm Quỳnh trồng đa dạng hoa trong vườn nhà gồm hoa hồng, hoa quỳnh, hoa tóc tiên...

Hoa hồng là một trong những loài hoa được MC Diễm Quỳnh trồng nhiều nhất trong nhà

Húng chanh và hoa giềng khoe sắc xanh, hồng tô điểm cho không gian

Hoa quỳnh nở vào đêm trăng tuyệt đẹp

Không gian sân vườn cây hoa nở rợp trời nên trong nhà cũng được điểm xuyết bằng những bình hoa tươi "của nhà trồng được"

Bên cạnh những cây hoa cây cảnh tô điểm cho không gian sống, khu vườn nhà MC Diễm Quỳnh còn có cả những cây ăn quả sai trĩu cành. Cô trồng khá nhiều loại cây quen thuộc như bơ, lựu, khế, sơ ri... và điều đặc biệt là nhiều cây đều cho trái đều đặn. Những chùm quả xanh đỏ xen giữa tán lá không chỉ khiến khu vườn thêm sinh động mà còn mang đến cảm giác rất đỗi gần gũi, đúng chất một khu vườn ngoại ô.

Nhìn khu vườn xanh mướt, hoa lá và cây trái được chăm chút tươi tốt, có thể thấy MC Diễm Quỳnh dành không ít tình yêu và tâm huyết cho việc làm vườn. Không đơn thuần là trồng cây để làm đẹp, cô dường như còn biến khoảng sân quanh nhà thành một góc thư giãn riêng, nơi mỗi mùa lại có thêm sắc hoa, hương quả và những mảng xanh đầy sức sống. Giữa khung cảnh núi non yên bình, một cơ ngơi hiện đại đi cùng khu vườn rộng rãi, xanh mát như vậy quả thực là không gian khiến ai ngắm nhìn cũng phải xuýt xoa và ao ước có một nơi “chill” tương tự.