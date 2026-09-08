Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát một loại gạch cho toàn bộ ngôi nhà? 2 cách phối sàn đang dần thành xu hướng mới

Trước đây, việc chọn một mẫu gạch để lát gần như toàn bộ ngôi nhà khá phổ biến. Cách làm này có nhiều ưu điểm dễ hiểu: mua vật liệu đơn giản, thi công thuận tiện, các phòng có sự đồng bộ và khi nhìn xuyên từ không gian này sang không gian khác cũng ít bị chia cắt. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng của mỗi khu vực trong nhà vốn không giống nhau. Phòng khách cần đẹp và dễ vệ sinh, phòng ngủ lại ưu tiên cảm giác dễ chịu khi sử dụng, trong khi bếp, phòng tắm hay ban công thường phải tính nhiều hơn đến nước, độ ẩm và khả năng chống trượt. Chính vì vậy, thay vì cố tìm một loại gạch đáp ứng tất cả, nhiều gia đình hiện nay bắt đầu lựa chọn vật liệu sàn theo từng khu vực.

Vì sao lát một loại gạch cho cả nhà không còn là lựa chọn duy nhất?

Thứ nhất, mỗi không gian có yêu cầu sử dụng khác nhau. Một bề mặt bóng đẹp ở phòng khách chưa chắc đã phù hợp với khu vực thường xuyên có nước. Ngược lại, loại gạch có bề mặt nhám được chọn cho ban công hay phòng tắm lại chưa chắc mang đến cảm giác mà gia chủ muốn có trong phòng ngủ.

Thứ hai, một loại sàn chạy xuyên suốt đôi khi khiến ngôi nhà thiếu điểm chuyển tiếp. Điều này đặc biệt dễ thấy ở những căn hộ hoặc nhà phố có phòng khách, bếp và khu ăn uống nối liền nhau. Nếu biết thay đổi vật liệu hợp lý, chính mặt sàn cũng có thể góp phần phân chia các khu vực mà không cần dựng thêm vách.

Thứ ba, gia đình phải tìm một vật liệu dung hòa quá nhiều yêu cầu. Muốn vừa đẹp, vừa chống trượt, vừa chịu ẩm tốt, lại phù hợp với phòng ngủ và khu vực ngoài trời là điều không đơn giản. Trong khi đó, lựa chọn sàn theo công năng cho phép mỗi khu vực được xử lý đúng với nhu cầu thực tế hơn.

Chính từ những thay đổi này, cách hoàn thiện sàn nhà hiện nay cũng trở nên linh hoạt hơn. Thay vì mặc định toàn bộ nhà phải cùng một mẫu gạch, gia đình có thể giữ sự liền mạch ở những khu vực cần thiết và chủ động thay đổi vật liệu ở những không gian có công năng khác biệt. Trong đó, 2 cách dưới đây khá dễ áp dụng.

Cách 1: Giữ một loại sàn cho không gian chung, đổi vật liệu ở những khu vực có nhu cầu đặc biệt

Đây có lẽ là cách dễ áp dụng nhất nếu gia đình vẫn thích cảm giác ngôi nhà liền mạch. Chẳng hạn, phòng khách, hành lang và khu vực ăn uống có thể sử dụng cùng một mẫu gạch để tạo sự thống nhất. Tuy nhiên, khi bước vào phòng ngủ, gia đình có thể chuyển sang sàn gỗ hoặc vật liệu có hiệu ứng gỗ nếu muốn không gian mang cảm giác ấm áp hơn. Với phòng tắm, ban công hoặc khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, bề mặt có khả năng chống trượt phù hợp lại nên được ưu tiên. Như vậy, ngôi nhà không bị chia thành quá nhiều mảng nhỏ nhưng từng khu vực vẫn được chọn vật liệu theo đúng cách sử dụng.

Đặc biệt, gia đình không nhất thiết phải thay đổi màu sắc hoàn toàn. Nếu sợ sàn nhà bị rối, mọi người có thể chọn các vật liệu có tông màu gần nhau. Ví dụ, gạch màu be ở không gian chung có thể kết hợp với sàn hiệu ứng gỗ sáng trong phòng ngủ và gạch nhám cùng nhóm màu ở ban công. Khi đó, chất liệu thay đổi nhưng tổng thể vẫn có sự liên kết. Điểm cần tính kỹ nhất là độ cao hoàn thiện giữa các loại sàn. Gạch, sàn gỗ và những vật liệu khác có cấu tạo cũng như độ dày khác nhau, vì vậy nếu đã xác định sử dụng nhiều loại, gia đình nên tính từ giai đoạn thi công thay vì lát xong một khu vực mới quyết định đổi vật liệu ở khu vực tiếp theo.

Cách 2: Dùng sự thay đổi của mặt sàn để phân chia các khu vực trong cùng một không gian

Cách thứ hai phù hợp với những căn nhà có thiết kế mở, đặc biệt là phòng khách nối liền bếp và bàn ăn. Thay vì dựng thêm một bức tường hoặc vách ngăn, gia đình có thể sử dụng chính mặt sàn để tạo ranh giới. Chẳng hạn, khu vực phòng khách sử dụng sàn hiệu ứng gỗ, trong khi phần bếp chuyển sang gạch dễ lau chùi và phù hợp hơn với khu vực nấu nướng. Chỉ một sự thay đổi dưới chân cũng đủ để người nhìn nhận ra hai khu vực có chức năng khác nhau.

Một cách khác nhẹ nhàng hơn là vẫn sử dụng gạch nhưng thay đổi kích thước, cách lát hoặc bề mặt ở một khu vực nhất định. Nhờ đó, căn nhà có thêm điểm nhấn mà không cần đưa quá nhiều màu sắc hay vật liệu vào cùng lúc. Tuy nhiên, cách phối này càng cần tiết chế. Một căn nhà không nên cứ qua mỗi phòng lại đổi một kiểu sàn hoàn toàn khác nhau, bởi quá nhiều đường chuyển tiếp có thể khiến tổng thể trở nên vụn và thiếu liên kết. Với nhà có diện tích nhỏ, việc giới hạn trong một vài nhóm vật liệu và giữ bảng màu tương đồng thường dễ tạo cảm giác gọn gàng hơn. Ngoài ra, vị trí chuyển tiếp giữa hai loại sàn cũng nên được tính có chủ đích, chẳng hạn ngay dưới cánh cửa, ranh giới khu bếp hoặc một đường kiến trúc rõ ràng. Nếu đổi vật liệu ở một vị trí ngẫu nhiên giữa phòng, đường nối rất dễ trở thành chi tiết gây chú ý không cần thiết.

Có nhất thiết phải bỏ cách lát một loại gạch cho cả nhà?

Câu trả lời là không. Lát một loại gạch xuyên suốt vẫn có nhiều lợi thế, đặc biệt với những căn hộ nhỏ cần tạo cảm giác liền mạch hoặc gia đình muốn việc mua vật liệu, thi công và vệ sinh sau này đơn giản hơn. Nếu chọn được loại gạch phù hợp với phần lớn nhu cầu sử dụng, đây vẫn là một phương án hoàn toàn hợp lý. Điểm khác biệt nằm ở chỗ gia đình hiện nay có thêm nhiều lựa chọn thay vì mặc định "cả nhà phải lát giống nhau". Với những khu vực có yêu cầu khác biệt rõ ràng như phòng ngủ, phòng tắm, bếp hay ban công, việc thay đổi vật liệu đúng chỗ có thể giúp mặt sàn vừa đẹp hơn vừa phục vụ tốt hơn cho sinh hoạt. Bởi vậy, trước khi chọn gạch cho cả ngôi nhà, gia đình nên chia mặt bằng theo nhu cầu sử dụng trước rồi mới quyết định vật liệu. Không phải càng nhiều loại sàn càng hiện đại; quan trọng là đổi đúng nơi, đúng công năng và vẫn giữ được sự liên kết cho toàn bộ ngôi nhà.