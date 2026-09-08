Một doanh nhân Việt xuất hiện cùng lãnh đạo Disney, Netflix, Sony Pictures tại Pháp, nhận thư mời đặc biệt từ Tổng thống Emmanuel Macron

Ngày 7/9/2026, tại Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, miền Nam nước Pháp, Hội nghị Thượng đỉnh Lumière quy tụ khoảng 150 lãnh đạo, nhà sáng tạo và đại diện các tổ chức điện ảnh đến từ hơn 30 quốc gia trên 5 châu lục.

Trong số các đại biểu có mặt tại sự kiện, doanh nhân Bùi Quang Minh, thường được biết đến với tên Minh Beta, là một trong ba đại diện Việt Nam được mời tham dự.

Theo Beta Group, Minh Beta nhận được thư mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Với người đứng đầu Beta Group, đây cũng là dịp để mang những góc nhìn từ thị trường điện ảnh Việt Nam đến một diễn đàn quy tụ nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Doanh nhân Bùi Quang Minh tại sự kiện

Thư mời cá nhân của Tổng thống Pháp tới doanh nhân Bùi Quang Minh





Cùng các lãnh đạo Disney, Netflix bàn về tương lai điện ảnh

Hội nghị Thượng đỉnh Lumière do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đồng chủ trì.

Danh sách khách mời được tài liệu nhắc tới có Ted Sarandos - CEO Netflix, Dana Walden - Chủ tịch Disney, Donna Langley - Chủ tịch NBCUniversal Entertainment, bên cạnh đại diện Sony Pictures, CAA cùng nhiều tổ chức điện ảnh quốc tế.

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra đúng 100 năm sau International Film Congress tổ chức tại Paris năm 1926. Hội nghị cách đây một thế kỷ từng quy tụ 435 đại biểu đến từ 31 quốc gia để thảo luận về những thay đổi lớn của ngành điện ảnh.

Sự kiện có sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo có tên tuổi

Một trăm năm sau, ngành công nghiệp này tiếp tục đứng trước những câu hỏi mới.

Tại Lumière Summit, các đại biểu tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề đang tác động trực tiếp tới ngành như trí tuệ nhân tạo, những mô hình kinh tế mới, sự thay đổi trong hành vi khán giả, tương lai của rạp chiếu, hoạt động phát hành - phân phối phim, điện ảnh độc lập cũng như bài toán bảo tồn di sản điện ảnh.

Sự góp mặt của đại diện Việt Nam trong một diễn đàn như vậy cho thấy thị trường trong nước đang từng bước tham gia vào những cuộc trao đổi rộng hơn về tương lai của ngành công nghiệp hình ảnh.

Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Pháp chủ trì sự kiện

Minh Beta và hành trình đi qua nhiều mắt xích của ngành điện ảnh

Lợi thế Minh Beta mang tới hội nghị nằm ở kinh nghiệm trải rộng trên nhiều mắt xích của thị trường giải trí Việt Nam, từ sản xuất, phân phối phim đến vận hành, mở rộng hệ thống rạp và theo dõi thị hiếu khán giả.

Bùi Quang Minh hiện là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Beta Group, tốt nghiệp MBA tại Harvard. Anh hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất - phát hành phim, vận hành và nhượng quyền rạp chiếu phim, sáng tác âm nhạc và đầu tư khởi nghiệp.

Một trong những dấu ấn lớn nhất gắn với tên tuổi Minh Beta là Beta Cinemas.

Năm 2014, anh sáng lập chuỗi rạp này với số vốn khởi điểm 5 tỷ đồng. Từ điểm xuất phát đó, Beta Cinemas đã phát triển thành hệ thống 21 cụm rạp, phục vụ hơn 8 triệu lượt khán giả mỗi năm. Mô hình hướng tới mức giá hợp lý, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh cho nhiều nhóm khán giả tại Việt Nam.

Không dừng ở hoạt động vận hành rạp, Minh Beta còn trực tiếp bước vào lĩnh vực sáng tạo. Anh tham gia với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất với bộ phim điện ảnh đầu tay “Mùi phở”. Ở mảng phát hành, tài liệu cũng nhắc tới việc Minh Beta là người đưa “The Substance” - tác phẩm từng tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2024 - tới khán giả Việt Nam.

Từ vốn khởi điểm 5 tỷ đồng đến liên doanh 5.000 tỷ

Sau khoảng một thập kỷ phát triển Beta Cinemas, quy mô những kế hoạch của Minh Beta trong ngành điện ảnh cũng được mở rộng đáng kể.

Năm 2024, anh ký kết liên doanh trị giá 5.000 tỷ đồng với AEON Entertainment. Theo tài liệu, sự hợp tác này nhằm mở rộng hệ thống rạp, đồng thời phát triển các hoạt động sản xuất và phát hành phim.

Đặt cạnh con số vốn khởi điểm 5 tỷ đồng khi thành lập Beta Cinemas năm 2014, quy mô liên doanh 5.000 tỷ đồng phần nào cho thấy sự thay đổi của hệ sinh thái điện ảnh mà Minh Beta theo đuổi sau hơn một thập kỷ.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Minh Beta còn được biết đến là tác giả ca khúc “Việt Nam Ơi!”, từng tham gia Shark Tank Việt Nam và hiện giữ vai trò Lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovenia tại TP.HCM. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa, Minh Beta và Beta Group cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa và giải trí.

Chia sẻ sau Hội nghị Thượng đỉnh Lumière, Minh Beta cho biết anh vinh dự khi có cơ hội đại diện Việt Nam và chia sẻ với các đại biểu quốc tế góc nhìn về thị trường điện ảnh trong nước.

Doanh nhân Minh Beta diện kiến Tổng thống Pháp

Theo Chủ tịch Beta Group, điện ảnh Việt Nam những năm qua đã có những bước phát triển đáng kể cả về quy mô thị trường lẫn sức hút với khán giả. Anh kỳ vọng những chuyển động này sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để Việt Nam “tăng cường kết nối và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái điện ảnh quốc tế trong thời gian tới”.

Trong bối cảnh thị trường trong nước vẫn còn nhiều dư địa, những kết nối tại các diễn đàn quốc tế như Lumière Summit được kỳ vọng có thể mở thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực và những mô hình phát triển mới cho điện ảnh Việt Nam.