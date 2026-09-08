"Vua cá ngừ" 60kg vừa đáp chuyến bay từ Nhật Bản xuống Hà Nội: Giá khoảng 75 triệu đồng, đầu bếp dùng dao Nhật xẻ ngay trước thực khách

Một con cá ngừ vây xanh nặng 60kg vừa trở thành tâm điểm của một sự kiện ẩm thực Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội. Điều đáng chú ý là nguyên liệu này không được đưa tới nhà hàng theo cách thông thường, mà trải qua hành trình từ khâu tuyển chọn, đấu giá tại Nhật Bản, sơ chế, đóng gói chuyên dụng, vận chuyển bằng đường hàng không và hoàn tất thủ tục nhập khẩu trước khi xuất hiện tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Sheraton Hanoi Hotel, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 12 giờ. Con cá sau đó được đưa tới nhà hàng Oven D'or thuộc khách sạn để thực hiện màn xẻ cá ngừ nguyên con trước sự chứng kiến của nhiều thực khách.

Cận cảnh "vua cá ngừ" bay thẳng từ Nhật Bản về Hà Nội tối 4/9

Con cá ngừ 60kg giá khoảng 75 triệu đồng, mất 12 giờ từ Nhật Bản tới Hà Nội

Cá ngừ vây xanh được tuyển chọn và đấu giá tại Nhật Bản với mức giá khoảng 75 triệu đồng. Sau khi được sơ chế và đóng gói chuyên dụng, cá được vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không tới Hà Nội.

Khoảng thời gian từ lúc đấu giá cho tới khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu và đưa về khách sạn được phía đơn vị tổ chức cho biết là khoảng 12 giờ, nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu trước khi chế biến.

Ngay tại sự kiện, Chef Nguyễn Minh Hải là người trực tiếp thực hiện màn xẻ cá. Vị đầu bếp này từng thực hiện xẻ một con cá ngừ nặng 320kg, được đơn vị tổ chức giới thiệu là kỷ lục xẻ thịt cá ngừ lớn nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, việc xử lý con cá 60kg được thực hiện bằng những chiếc dao rèn thủ công chuyên dụng từ Nhật Bản. Từng phần thịt được tách theo cấu trúc của cá, trong đó có otoro và chutoro - hai phần thịt thường được đánh giá cao nhờ hàm lượng mỡ và kết cấu mềm.

Ngay sau khi màn xẻ cá kết thúc, những lát sashimi đầu tiên được thái và phục vụ trực tiếp cho thực khách tại sự kiện.

Cá ngừ được đặt nguyên con trên bàn chế biến, sau đó đầu bếp lần lượt tách các phần thịt trước sự chứng kiến của khách tham dự. Các phần thịt sau khi xử lý được đưa ngay tới khu vực chế biến thay vì trải qua thời gian bảo quản kéo dài.

Màn trình diễn này cũng là hoạt động mở màn cho lễ hội ẩm thực Nhật Bản “The Grand Ichiba – Japanese Food Festival”, diễn ra tại nhà hàng Oven D’or, Sheraton Hanoi Hotel từ ngày 4/9 đến 30/9/2026.

Không chỉ có cá ngừ, thực đơn xuất hiện Wagyu A5, cua hoàng đế

Trong thời gian diễn ra chương trình, khu vực sushi và sashimi được bố trí theo hình thức chế biến trực tiếp. Bên cạnh cá ngừ vây xanh, thực đơn còn có một số nguyên liệu như cùi sò điệp, trứng cá hồi và cua hoàng đế.

Một trong những điểm đáng chú ý là mỗi thực khách có thể lựa chọn một trong hai món được phục vụ riêng: bít tết cá ngừ đại dương hoặc thăn ngoại bò Nhật Hitachi Wagyu hạng A5 nướng.

Ngoài nhóm món hải sản và thịt bò, buffet còn có các món Nhật truyền thống cùng khu vực tráng miệng lấy cảm hứng từ ẩm thực xứ sở hoa anh đào.

Theo Sheraton Hanoi Hotel, mức giá của chương trình bắt đầu từ 1,55 triệu đồng++/người. Buffet được phục vụ vào tối thứ Sáu, trưa và tối thứ Bảy và trưa Chủ Nhật trong thời gian lễ hội.

Một số ưu đãi được áp dụng gồm chương trình đi 4 người tính tiền 3 người, giảm 10% cho hội viên Marriott Bonvoy và giảm 30% cho khách lưu trú tại khách sạn cùng hội viên Club Marriott.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, buffet trưa thứ Bảy và Chủ Nhật được miễn phí cho trẻ cao dưới 120cm, áp dụng tối đa một trẻ đi cùng một người lớn. Nhà hàng cũng tổ chức workshop làm sushi dành cho trẻ em vào các buổi trưa cuối tuần.

“The Grand Ichiba” nằm trong chuỗi sự kiện ẩm thực “Westlake Dining, at Its Best” của Sheraton Hanoi Hotel. Theo đơn vị tổ chức, chương trình được xây dựng theo ý tưởng tái hiện không khí của một khu chợ Nhật Bản, nơi nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và trải nghiệm văn hóa được kết hợp trong cùng một không gian.

Nhà hàng Oven D’or nằm trong Sheraton Hanoi Hotel tại khu vực Nghi Tàm - Xuân Diệu, bên Hồ Tây. Khách sạn hiện có 299 phòng nghỉ, cùng hệ thống nhà hàng, spa, phòng tập và bể bơi ngoài trời.