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Tất cả người dân thường xuyên dùng WiFi công cộng chú ý cảnh báo mới nhất từ công an

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Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng WiFi công cộng và khuyến cáo chủ động bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong thời đại công nghệ số, WiFi công cộng xuất hiện ở nhiều nơi như quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại, trường học… Chỉ với vài thao tác, chúng ta có thể kết nối Internet miễn phí để học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Khi sử dụng WiFi công cộng, dữ liệu cá nhân có thể bị kẻ xấu theo dõi hoặc đánh cắp nếu mạng không được bảo mật tốt. Những thông tin như tài khoản, mật khẩu, email, hình ảnh hoặc dữ liệu cá nhân có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu. Đặc biệt, người dùng có thể vô tình kết nối với những mạng WiFi giả mạo có tên gần giống mạng chính thức.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau)

Để bảo vệ bản thân, không nên đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch quan trọng khi đang sử dụng WiFi công cộng. Hãy kiểm tra kỹ tên mạng trước khi kết nối và tránh những mạng không rõ nguồn gốc.

Khi có thể, nên sử dụng dữ liệu di động hoặc mạng cá nhân cho các hoạt động nhạy cảm. Bên cạnh đó, cần đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố (2FA), cập nhật phần mềm thường xuyên và chỉ truy cập những trang web đáng tin cậy.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. WiFi miễn phí không đồng nghĩa với việc hoàn toàn an toàn; sự cảnh giác trong quá trình sử dụng sẽ góp phần bảo vệ tài khoản, dữ liệu và thông tin cá nhân.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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