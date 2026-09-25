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Mua vé số khi đang trông cháu, bà ngoại ở TP.HCM nhận tin bất ngờ

| | Sống

Trông lúc đang trông cháu, một người bán dạo đã đến mời cụ bà mua vé số.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh (TP.HCM) cho biết vừa đổi thưởng cho một cụ bà ở xã Hóc Môn, TP.HCM, trúng giải độc đắc.

Trước đó, cụ bà ở nhà trông cháu ngoại thì có người đến mời mua vé số. Bà đã mua 1 tờ và để cho đứa cháu 2 tuổi chọn vé. Không ngờ, tờ vé số đó đã trúng giải độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Tờ vé số mang lại may mắn cho bà mang dãy số 567326 thuộc đài Đồng Nai, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23/9.

Anh Lê Du cho biết thêm, cụ bà đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền mặt. Số tiền này, bà cho con một ít làm vốn, phần còn lại gửi tiết kiệm để dưỡng già.

Tờ vé số trúng giải độc đắc của người phụ nữ. (Ảnh: Đại lý vé số)

Trước đó, thông tin một người đàn ông 48 tuổi làm nghề xe ôm truyền thống trúng 5 tờ độc đắc, nhận tổng giải thưởng 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) đã khiến nhiều người xuýt xoa.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Nguyễn Khắc Duy, chủ đại lý vé số Khắc Duy (phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) - nơi đổi thưởng cho người xe ôm chia sẻ, 5 tờ vé số trúng độc đắc mang dãy số 207644 của đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18/9. Người đàn ông may mắn sống tại xã Nhơn Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Ông nhận toàn bộ tiền thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

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