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Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại cây gia vị quen thuộc

| | Sống

Chuột có khứu giác rất nhạy nên một số mùi mạnh có thể khiến chúng tránh xa. Ba loại cây gia vị quen thuộc dưới đây có thể được tận dụng để hạn chế chuột quanh nhà.

Chuột thường tìm đến nhà ở, nhà kho, gara hay khu vực sân vườn để kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Không chỉ gây hư hỏng đồ đạc, chúng còn có thể làm ô nhiễm thực phẩm và các bề mặt trong nhà. Chuột còn có thể là vật chủ trung gian hoặc mang theo nhiều mầm bệnh, ký sinh trùng, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại cây gia vị quen thuộc- Ảnh 1.

Chuột còn có thể là vật chủ trung gian hoặc mang theo nhiều mầm bệnh (Ảnh: Getty)

Bên cạnh việc bịt kín lối vào, dọn sạch thức ăn thừa và giữ nhà cửa gọn gàng, một số mùi tự nhiên cũng có thể được sử dụng như biện pháp hỗ trợ xua đuổi chuột.

Theo tờ Mirror (Anh), chuột có thị lực không tốt nhưng khứu giác lại rất phát triển. Chính vì vậy, những mùi mạnh mà con người thấy dễ chịu đôi khi lại khiến loài gặm nhấm này khó chịu và tránh xa.

3 loại cây gia vị có thể hỗ trợ xua đuổi chuột

Ba loại cây gia vị được Mirror gợi ý tận dụng để xua đuổi chuột khỏi không gian sống của gia đình gồm:

1. Cây húng quế

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại cây gia vị quen thuộc- Ảnh 2.

Cây húng quế (Ảnh: Gardening Know How)

Húng quế có mùi thơm mạnh, thường được dùng trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, mùi đặc trưng của loại cây này lại không hấp dẫn chuột.

Có thể trồng húng quế trong chậu rồi đặt gần cửa ra vào, cửa sổ, những khe hở hoặc khu vực từng phát hiện chuột lui tới.

Một cách khác là sử dụng tinh dầu húng quế. Có thể pha loãng tinh dầu rồi cho vào bình xịt, sử dụng tại những vị trí nghi chuột thường xuyên đi qua. Nếu dùng máy khuếch tán tinh dầu, nên đặt ở khu vực phù hợp để mùi lan tỏa tốt hơn.

2. Cây sả

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại cây gia vị quen thuộc- Ảnh 3.

Cây sả (Ảnh: Backyard Boss)

Sả là loại cây gia vị rất quen thuộc trong gian bếp Việt. Mùi tinh dầu mạnh của sả cũng được nhắc đến như một cách tự nhiên giúp hạn chế chuột.

Theo Mirror, có thể cắt sả rồi ngâm trong nước sôi để tạo thành dung dịch có mùi đậm. Sau khi để nguội, đổ nước sả vào bình xịt và phun quanh những nơi chuột có thể xâm nhập hoặc ẩn nấp.

Ngoài ra, tinh dầu sả hoặc tinh dầu citronella cũng có thể được sử dụng bằng máy khuếch tán. Tuy nhiên, chỉ đốt một cây nến thơm mùi sả ở một góc nhỏ trong nhà thường không đủ để tạo ra mùi mạnh và bao phủ diện tích lớn.

3. Cỏ xạ hương

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại cây gia vị quen thuộc- Ảnh 4.

Cỏ xạ hương (Ảnh: Gardener's Path)

Cỏ xạ hương là loại cây gia vị có mùi thơm nồng, thường được sử dụng trong ẩm thực phương Tây. Một số giống cỏ xạ hương tỏa mùi khá mạnh, vì vậy có thể trồng quanh sân vườn hoặc đặt chậu cây gần những khu vực chuột có khả năng tìm đường vào nhà.

Ngoài ra, có thể sử dụng tinh dầu cỏ xạ hương trong máy khuếch tán hoặc pha loãng để làm dung dịch xịt.

Muốn chuột không quay lại, cần làm thêm những việc này

Dù tận dụng húng quế, sả hay cỏ xạ hương, gia đình vẫn không nên coi mùi hương là biện pháp duy nhất để xua đuổi chuột.

Cần kiểm tra và bịt kín các khe quanh cửa, chân tường, đường ống và những vị trí chuột có thể chui qua. Thức ăn nên được bảo quản trong hộp kín, rác có nắp đậy và không để đồ ăn cho vật nuôi qua đêm.

Những khu vực nhiều đồ đạc cũ, giấy bìa hoặc vật liệu chất lâu ngày cũng cần được dọn gọn để hạn chế nơi chuột làm tổ.

Nếu chuột đã xuất hiện với số lượng lớn hoặc làm tổ trong nhà, các loại cây có mùi mạnh khó có thể giải quyết triệt để. Khi đó, cần áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp hoặc tìm đến đơn vị chuyên xử lý sinh vật gây hại.

Nguồn: Mirror

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Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

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