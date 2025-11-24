Đây là cách đuổi chuột hiệu quả nhất: Làm 1 lần, 60 ngày sau chuột không dám bén mảng

Việc có chuột tới nhà làm tổ, cắn phá đồ đạc khiến không ít người đau đầu. Đặc biệt, khi mùa đông tới, nguy cơ chuột tìm tới nhà sẽ càng cao hơn khi chuột bắt đầu đi tìm nơi trú ẩn an toàn và ấm áp hơn. Thế nhưng, bẫy chuột cơ học hoặc bẫy dính, hoặc nhiều biện pháp khác có thể không đạt được hiệu quả.

Việc có chuột tới nhà làm tổ, cắn phá đồ đạc khiến không ít người đau đầu (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia kiểm soát côn trùng, để đuổi chuột khỏi không gian sống của gia đình, tốt hơn hết mọi người nên áp dụng những cách tự nhiên và an toàn hơn. Trả lời phỏng vấn trên tạp chí điện tử The Spruce, chuyên gia kiểm soát côn trùng Jacob Cohn, Giám đốc vận hành của công ty Arrow Termite & Pest Control (Mỹ), có một phương pháp đuổi chuột đơn giản đến bất ngờ nhưng hiệu quả kéo dài tận 60 ngày.

Dùng hỗn hợp tinh dầu - cách đuổi chuột hiệu quả nhất

Chuyên gia Cohn cho biết cách đuổi chuột hiệu quả nhất đó là dùng hỗn hợp tinh dầu gồm tinh dầu bạc hà, tinh dầu hương thảo và tinh dầu sả. Đây là công thức ông tin dùng nhất khi muốn đuổi loài động vật khó chịu này ra khỏi nhà.

Tinh dầu bạc hà (Ảnh minh họa).

Tinh dầu hương thảo (Ảnh minh họa).

Tinh dầu sả (Ảnh minh họa).

Chuyên gia Cohn giải thích: “Chuột có khứu giác nhạy gấp gần ba lần con người. Với chúng, hỗn hợp tinh dầu này giống như một ‘bức tường’ mùi khó chịu, khiến chúng buộc phải đổi hướng di chuyển và chuyển nơi sinh sống”.

Vị chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh, chỉ cần xịt hỗn hợp này một lần, tác dụng đuổi chuột có thể duy trì tới 60 ngày. Mùi hương ban đầu có thể hơi nồng, nhưng sẽ nhanh chóng loãng đi và gần như không còn ảnh hưởng tới con người hay thú cưng.

Xịt đúng chỗ mới hiệu quả

Nhiều người sai lầm khi xịt tinh dầu giữa phòng hoặc lên đồ nội thất. Nhưng theo chuyên gia Cohn, muốn đuổi chuột hiệu quả, cần xịt hỗn hợp tinh dầu đúng chỗ.

Ông giải thích: “Chuột luôn chạy sát tường, để ria chạm vào bề mặt tường và mũi chạm sàn. Nếu bạn xịt tinh dầu dọc tường, chúng sẽ buộc phải tránh xa khu vực đó”.

Theo chuyên gia Cohn, những vị trí nên xịt hỗn hợp tinh dầu gồm:

Dọc chân tường Góc khuất sau tủ Các khe cửa, bậu cửa Nơi từng thấy phân chuột hoặc dấu vết di chuyển của chuột

Sau 60 ngày, nếu mùi tinh dầu phai và chuột có dấu hiệu xuất hiện trở lại, chỉ cần xịt thêm một lần nữa.

Làm thế nào để đuổi chuột vĩnh viễn khỏi nhà?

Bịt khe hở để ngăn không cho chuột tới nhà (Ảnh minh họa).

Dù việc sử dụng hỗn hợp tinh dầu trên là hữu ích và an toàn để đuổi chuột nhưng theo chuyên gia Cohn, đó chỉ là biện pháp hỗ trợ. Nếu nhà có nhiều chuột hoặc chúng quá “lì”, bạn cần tập trung vào điều quan trọng nhất: ngăn không cho chúng chui vào nhà ngay từ đầu.

Chuyên gia Cohn cho hay: “Chuột có thể chui vào nhà qua những lỗ nhỏ bằng… một đồng xu. Vì vậy, việc bịt khe hở là giải pháp bền vững nhất”.

Vị chuyên gia này tiết lộ thêm, ông và đồng nghiệp của mình thường dùng bùi nhùi thép (nhúm các sợi tơ kim loại dùng để đánh bóng, chà bóng các vật liệu như: gỗ, kim loại, nhựa plastic, thủy tinh,...) để lấp các lỗ thông hơi, khe nứt, kẽ hở chân tường hoặc khoảng trống sau tủ. Chuột không thể gặm qua vật liệu này, nhưng vẫn đảm bảo nhà không bị bí hay ẩm.