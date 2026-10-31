Nhân viên văn phòng 32 tuổi làm việc tại nhà 3 tối mỗi tuần, thu nhập ngoài lương đạt 10 triệu đồng/tháng

Sau giờ hành chính, nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức cho ngày làm việc tiếp theo. Thế nhưng, một nhân viên văn phòng 32 tuổi tại Singapore lại lựa chọn dành ba buổi tối mỗi tuần để tiếp tục làm việc tại nhà, dù ban ngày cô đã có một công việc tương đối ổn định.

Điều đáng chú ý là người phụ nữ này không từ bỏ nghề nghiệp chính, cũng không cần thuê mặt bằng hay mở cửa hàng riêng. Chỉ bằng cách tận dụng thời gian rảnh và một số công cụ quen thuộc, cô tạo ra nguồn tiền thứ hai khoảng 500 đô la Singapore mỗi tháng, tương đương hơn 10 triệu đồng Việt Nam.

Khoản tiền này không quá lớn so với mức thu nhập tại Singapore, nhưng đủ để giúp cô trang trải một số chi phí cá nhân mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào lương hằng tháng.

Theo Bloomberg, nhân vật trong câu chuyện là Adele Lee, 32 tuổi, hiện làm trợ lý cho một giám đốc cấp cao tại công ty tư vấn tài chính.

Ban ngày, công việc của Lee xoay quanh việc sắp xếp lịch trình, xử lý giấy tờ và hỗ trợ các hoạt động hành chính. Mức lương chính của cô gần 4.000 đô la Singapore mỗi tháng, tương đương khoảng 81 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo.

Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào khoản lương này, Lee quyết định tạo thêm một nguồn thu khác để chủ động hơn trước các khoản chi tiêu.

Nhân viên văn phòng 32 tuổi làm gì trong ba buổi tối mỗi tuần?

Công việc thứ hai của Adele Lee là bán quần áo đã qua sử dụng thông qua các buổi phát trực tiếp trên nền tảng TikTok.

Ba buổi tối mỗi tuần, sau khi kết thúc công việc hành chính, cô trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động bán hàng. Thay vì làm việc với lịch trình và giấy tờ như ban ngày, Lee tương tác với người xem, giới thiệu các món đồ và trả lời những câu hỏi liên quan đến sản phẩm.

Kết thúc buổi phát trực tiếp, cô tiếp tục tự đóng gói các đơn hàng để gửi tới người mua. Như vậy, công việc không dừng lại ở thời gian xuất hiện trước màn hình mà còn bao gồm những khâu xử lý phía sau.

Theo thông tin được Bloomberg ghi nhận, hoạt động này mang về cho Lee khoảng 500 đô la Singapore mỗi tháng. Với tỷ giá tham khảo khoảng 20.200 đồng cho một đô la Singapore, số tiền tương đương 10,1 triệu đồng Việt Nam.

Đây là khoản tiền từ hoạt động ngoài giờ được nhân vật chia sẻ, không phải mức thu nhập bảo đảm đối với tất cả những người livestream bán hàng. Nguồn tin cũng không công bố chi tiết chi phí vận hành để xác định lợi nhuận ròng.

Vì sao có lương gần 81 triệu đồng, cô vẫn muốn kiếm thêm?

Theo bài viết, mức lương chính của Adele Lee gần 4.000 đô la Singapore mỗi tháng. Tuy nhiên, sinh hoạt tại Singapore cũng đi kèm nhiều khoản chi phí, khiến việc có nguồn thu nhập bổ sung trở thành một cách tạo thêm sự chủ động về tài chính.

Lee cho biết số tiền từ công việc thứ hai được sử dụng để thanh toán phí bảo hiểm và những khoản chi liên quan đến thú cưng. Điều khiến cô hài lòng không chỉ là con số kiếm được, mà còn là cảm giác yên tâm hơn khi có những khoản cần thanh toán.

Câu chuyện của Lee cũng phản ánh xu hướng người lao động tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng và thị trường việc làm thay đổi. Theo Bloomberg, gần một phần ba người lao động Singapore trong khảo sát được đề cập cho rằng họ cần kết hợp công việc toàn thời gian với một nguồn thu nhập khác.

Dù vậy, việc làm thêm sau giờ hành chính không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người lao động phải dành thời gian chuẩn bị, tương tác với khách hàng, xử lý đơn và cân đối với công việc chính. Nếu kéo dài mà không có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý, nguồn thu thứ hai cũng có thể đi kèm áp lực về sức khỏe và thời gian cá nhân.

Với những người đang muốn thử một nghề tay trái, câu chuyện của Adele Lee cho thấy cơ hội kiếm thêm không nhất thiết phải bắt đầu từ việc nghỉ việc hay mở một cửa hàng lớn. Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc vào khả năng tìm nguồn hàng, thu hút người mua, duy trì đơn hàng và kiểm soát chi phí.

Trường hợp nhân viên văn phòng 32 tuổi tại Singapore cũng gợi mở một cách tận dụng thời gian rảnh để cải thiện tài chính: bắt đầu từ những hoạt động có thể triển khai tại nhà, đồng thời giữ được sự ổn định của công việc chính.

Theo Bloomberg, South China Morning Post, The Independent Singapore