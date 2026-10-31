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Chị Đỗ Thiện Khuyến SN 1982 chuyển khoản 2 lần trị giá 15.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của anh Nguyễn Thanh Niêm SN 1997: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Công an xã Bình Phú (Phú Thọ) phối hợp với ngân hàng xác minh, hỗ trợ chị Đỗ Thiện Khuyến nhận lại 15 triệu đồng do hai lần chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một người đang lao động tại Đài Loan.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bình Phú đã kịp thời xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc, hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Đỗ Thiện Khuyến, sinh năm 1982, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình giao dịch ngân hàng đã hai lần chuyển khoản nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Thanh Niêm, sinh năm 1997, trú tại xã Bình Phú, với tổng số tiền 15.000.000 đồng. Sau khi phát hiện sự việc, chị Khuyến đã đến Công an xã Bình Phú trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền đã chuyển nhầm.

Công an xã Bình Phú hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định anh Nguyễn Thanh Niêm hiện đang lao động tại Đài Loan và đã lâu không sử dụng tài khoản ngân hàng nói trên, đồng thời không biết về khoản tiền được chuyển đến.

Trước tình hình đó, Công an xã đã chủ động liên hệ với anh Niêm và phối hợp với Ngân hàng Vietcombank xác minh thông tin, tình trạng hoạt động của tài khoản. Sau khi làm rõ vụ việc, cán bộ Công an xã kiên trì tuyên truyền, giải thích, vận động anh Niêm phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Do đang lao động ở nước ngoài, anh Niêm đã chủ động ủy quyền cho bố đẻ là ông Nguyễn Đồng Phong, sinh năm 1970, trú tại thôn Tranh Trong, xã Bình Phú, thay mặt thực hiện việc hoàn trả. Với sự hướng dẫn, hỗ trợ và kết nối của Công an xã Bình Phú, toàn bộ số tiền 15 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho chị Khuyến.

Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và chủ động của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Phú trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
công an xã

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