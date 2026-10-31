29 tuổi trúng số 716 tỷ đồng, chàng trai mua 2 căn nhà, 2 ô tô: 30 TUỔI TIÊU MÃI VẪN KHÔNG HẾT TIỀN

Tháng 10 năm ngoái, Anilkumar Bolla - Người đàn ông đến từ Ấn Độ từng gây chú ý khi trở thành chủ nhân giải độc đắc Dh100 triệu (khoảng 716 tỷ đồng) của chương trình xổ số UAE Lottery.

Thời điểm trúng thưởng, Anilkumar Bolla 29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sinh sống tại Abu Dhabi (UAE). Anh trở thành người đầu tiên giành giải độc đắc Dh100 triệu trong lịch sử UAE Lottery, sau khi trùng khớp cả 7 con số trong kỳ quay Lucky Day Draw diễn ra ngày 18/10/2025. Xác suất để một người giành được giải thưởng này được cho là khoảng 1/8,8 triệu.

Điều thú vị là những con số may mắn của Bolla có một phần gắn với mẹ. Trong lần mua vé dự thưởng, anh chọn 12 tấm vé cùng lúc, trong đó có một vé sử dụng hình thức chọn số tự động Easy Pick. Tuy nhiên, ở phần lựa chọn tháng, Bolla chủ động chọn số 11 vì đây là tháng sinh nhật của mẹ. Không ngờ, quyết định tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp anh nhận về khoản tiền thưởng khổng lồ.

Tuổi 30 và trạng thái "tiêu mãi không hết tiền"

Sau một năm sở hữu số tiền khổng lồ, Bolla cho biết bản thân đầu tư và mua sắm rất nhiều thứ, tuy nhiên, tất cả chiếm 1 phần nhỏ so với số tiền mà giải độc đắc mang lại.

Anilkumar Bolla

Anh tiết lộ đã mua 2 căn nhà tại UAE và Ấn Độ, hướng đến việc xây dựng nền tảng tài chính lâu dài thay vì chỉ tập trung vào những khoản mua sắm phục vụ nhu cầu trước mắt. Chàng trai này còn dành một phần tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống. Anh đã mua ô tô cho bản thân và anh trai. Ngoài ra, Bolla còn sắm một chiếc iPhone 17 Air cùng bộ sưu tập khoảng 4-5 chiếc đồng hồ đắt tiền. Những món đồ trước đây có thể nằm ngoài khả năng chi trả nay đã trở thành những thứ anh có thể thoải mái cân nhắc.

Tuy nhiên, điều khiến Bolla cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi trúng số lại không nằm ở những món đồ đắt tiền. Một trong những việc đầu tiên anh thực hiện là mua tặng mẹ một chiếc vòng cổ, nhiều chiếc nhẫn và vòng tay bằng vàng. Anh cho biết mẹ từng mơ ước có một vài món trang sức như vậy, nên anh quyết định mua đầy đủ để tặng bà. Món quà khiến mẹ anh xúc động đến mức bật khóc.

Với cha, Bolla lại có một cách báo hiếu khác. Anh mua tặng ông đất nông nghiệp để cha có thể theo đuổi sở thích làm nông nghiệp hữu cơ. Gia đình Bolla hiện vẫn sinh sống trong căn nhà cũ tại Ấn Độ, nơi anh mô tả là ngôi nhà mơ ước của cha. Thay vì chuyển gia đình sang một nơi ở hoàn toàn mới, anh lựa chọn hỗ trợ cha có thêm đất sản xuất và điều kiện thực hiện những dự định riêng.

Chia sẻ về cách sử dụng tiền thưởng, Bolla cho biết niềm vui của anh luôn gắn liền với gia đình. Những điều làm được cho cha mẹ và người thân mang lại cảm giác đặc biệt hơn cả những món đồ anh mua cho chính mình. Sau khi có khoản tiền lớn, anh cũng có thêm thời gian dành cho những người quan trọng, không còn phải quá bận tâm đến các áp lực tài chính như trước.

Sau 12 tháng kể từ khi trúng độc đắc, Bolla đã có cơ hội đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè và gia đình. Anhcũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc kinh doanh, tìm hiểu các dự án và cơ hội đầu tư mới thay vì chỉ dựa vào số tiền thưởng hiện có.

Dù cuộc sống thay đổi đáng kể, Bolla thừa nhận cảm giác phấn khích ban đầu khi biết mình trúng Dh100 triệu (khoảng 716 tỷ đồng) đã dần lắng xuống. Anh không còn quá tập trung vào khoảnh khắc trúng số mà muốn hướng đến những kế hoạch dài hạn. UAE vẫn là nơi anh xác định xây dựng tương lai, đồng thời duy trì mối liên hệ gần gũi với quê hương Ấn Độ.

Một trong những điều khiến Bolla bất ngờ là sự chú ý từ những người xung quanh. Đôi khi, anh được người lạ nhận ra và tiếp cận sau khi biết mình chính là chủ nhân giải thưởng Dh100 triệu. Việc đột nhiên trở thành người nổi tiếng vì trúng số cũng khiến anh phải học cách ứng xử với những kỳ vọng từ người khác và cân nhắc kỹ hơn trước các quyết định liên quan đến tiền bạc.

Nhìn lại một năm đã qua, Bolla dùng từ "đổi đời" để miêu tả cuộc sống của mình. Anh cho rằng giải thưởng không chỉ thay đổi cuộc sống mà còn định hình lại những tham vọng trong tương lai. Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì tới những người cũng may mắn nhận được khoản tiền thưởng lớn, anh khuyên họ hãy giữ sự khiêm tốn, quản lý tài chính cẩn thận và chi tiêu có kỷ luật.

(Nguồn: Khaleej Times)