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Phát hiện 13,5 tỷ đồng tiền mặt chôn dưới lòng đất

| | Sống

Số tiền 13,5 tỷ đồng được cất giữ trong 3 thùng phuy màu xanh và chôn dưới lòng đất của một ngôi nhà ở Ấn Độ.

Cảnh sát ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ được cho là đã thu hồi khoảng 5 crore rupee (13,5 tỷ đồng) tiền mặt, được cất giữ trong 3 thùng phuy màu xanh chôn dưới lòng đất tại một ngôi nhà ở làng Baraipur, cách thành phố khoảng 32 km. Số tiền mặt này, được cho là đóng thành từng bó 500 rupee, đã được bọc trong vải và giấu dưới lòng đất.

Theo báo cáo, việc thu hồi được thực hiện vào tối 28/10, từ ngôi nhà của Rakesh Yadav, còn được gọi là Mahakal, ở khu vực Nawabganj. Cảnh sát được cho là đã nhận được thông tin rằng tiền bị đánh cắp đã được giấu tại khu nhà này và đến làng vào khoảng 6h chiều.

Phát hiện 13,5 tỷ đồng tiền mặt chôn dưới lòng đất- Ảnh 1.

Số tiền mặt được cảnh sát phát hiện. Ảnh: Free press journal

Theo báo cáo, cảnh sát đã cắt điện toàn bộ ngôi làng trước khi tiến hành cuộc tìm kiếm. Sau khoảng 4 tiếng rưỡi khám xét, các sĩ quan đã thu giữ tiền mặt và niêm phong ngôi nhà. Anh trai của Rakesh, Bablu, đã bị bắt giữ, trong khi các thành viên khác trong gia đình cũng bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Hơn 40 nhân viên đã được triển khai xung quanh khu nhà, khu vườn và khu đất trống liền kề.

Theo các nguồn tin, cuộc khám xét diễn ra sau một vụ tranh chấp giữa Rakesh và một số hàng xóm khoảng 5 đến 6 ngày trước đó. Một đơn tố cáo đã được đệ trình chống lại anh ta.

Người dân địa phương cho biết, Rakesh từng làm việc tại một cửa hàng kim hoàn ở Pune trước khi trở về nhà trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Họ nói rằng sau đó anh ta đã mua đất, xây nhà và bắt đầu kinh doanh xi măng và thép. Cảnh sát vẫn chưa xác định được nguồn gốc số tiền mặt được thu hồi được và đang tiếp tục điều tra.


Theo Phương Linh

Người đưa tin

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