Mẹo đuổi chuột được chuyên gia khuyên dùng đem lại hiệu quả bất ngờ

Tháng 10 là thời điểm tuyệt vời đối với những người yêu thích sắc màu mùa thu và lễ Halloween, nhưng lại không mấy dễ chịu với những ai sợ chuột. Tại nhiều nơi, đây là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm của các loài gặm nhấm, khi ngày càng nhiều con tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn trong nhà.

Không ít người cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy chuột chạy lăng xăng trong bếp. Với những người sống trong các tòa nhà rất cũ, đặc biệt là căn hộ nằm phía trên nhà hàng, tình trạng này càng khó tránh khỏi. Dù căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ, không còn vụn thức ăn trước khi đi ngủ, chuột vẫn có thể tìm cách chui vào nhà.

Sau một lần bắt gặp chuột giữa đêm vài tuần trước, một phóng viên tại Anh quyết định tìm cách giải quyết triệt để vấn đề. Nữ phóng viên Nicola Roy đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia để tìm ra những biện pháp hiệu quả nhất nhằm ngăn chuột xâm nhập, tránh phải đối mặt với tình huống đáng sợ này một lần nữa.

Chuột lẻn vào nhà có thể gây nhiều phiền toái cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Nicola cho biết cô không muốn đặt bẫy, dù hiểu rằng đây có thể là cách hợp lý để loại bỏ chuột. Thay vào đó, mục tiêu là tìm cách ngăn chúng vào nhà ngay từ đầu, thay vì phải xử lý những con chuột đã chết.

Các chuyên gia đều thống nhất rằng biện pháp cần làm là bịt kín những khe hở trong nhà mà chuột có thể lợi dụng để chui vào. Đặc biệt, tất cả đều đề xuất sử dụng một loại vật liệu cụ thể: bùi nhùi thép.

Cách ngăn chuột xâm nhập nhà ở

Chuột có kích thước rất nhỏ và được cho là có thể chui qua những khe hở chỉ rộng bằng đường kính một chiếc bút chì. Căn hộ mà Nicola đang sống từng được sửa chữa khá cẩu thả, khiến căn bếp có nhiều lỗ hổng ở khắp nơi. Sau khi phát hiện chuột chạy xuống dưới tủ lạnh, nữ phóng viên quyết định bắt đầu xử lý từ vị trí này.

Do tủ lạnh được lắp liền với mặt bàn bếp, chỉ cần bịt kín khoảng trống bên dưới là có thể hạn chế một trong những lối xâm nhập tiềm tàng. Nicola mua một ít bùi nhùi thép tại cửa hàng kim khí địa phương rồi bắt tay thực hiện.

Loại vật liệu dày này rất khó để chuột gặm xuyên qua, vì vậy có thể đóng vai trò như một hàng rào ngăn chúng. Theo lời khuyên của chuyên gia, bùi nhùi thép cần được nhồi thật chặt vào khe hở để chuột không thể đẩy ra hoặc kéo vật liệu khỏi vị trí.

Ngoài ra, khu vực chân tường xung quanh thùng rác còn có một vài khe nhỏ. Những vị trí này cũng được bịt kín bằng băng keo cách điện. Cách làm không thực sự đẹp mắt, nhưng trong tình huống cần ngăn chuột xâm nhập, hiệu quả được ưu tiên hơn tính thẩm mỹ.

Sau hai tuần, Nicola cho biết chưa nhìn thấy hay nghe thấy chuột xuất hiện trở lại, đồng thời cũng không phát hiện phân chuột trên sàn nhà. Từng có lúc cô lo ngại rằng việc bịt kín các khe hở có thể vô tình nhốt chuột bên trong thay vì ngăn chúng vào nhà, nhưng sau đó nhận thấy khả năng này không cao.

Bùi nhùi thép không độc và có thể sử dụng an toàn, vì vậy đây là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người không muốn phụ thuộc vào thuốc diệt chuột hoặc bẫy. Tuy nhiên, cần luôn đeo găng tay khi thao tác với vật liệu này vì các sợi thép có thể khá sắc, gây tổn thương da.

Một điểm khác cần lưu ý là bùi nhùi thép có thể bị gỉ khi tiếp xúc với độ ẩm. Để hạn chế tình trạng này, có thể sử dụng lưới đồng hoặc loại bùi nhùi làm từ thép không gỉ chuyên dụng, giúp vật liệu bền hơn theo thời gian.