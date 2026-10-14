Loại thực phẩm quen thuộc không nên để tủ lạnh quá 2 ngày

Hai chuyên gia của Hiệp hội Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NEHA) cho biết bảo quản lạnh chỉ làm chậm sự sinh sôi của vi khuẩn chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Một số thực phẩm nếu để quá lâu có thể trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển, thậm chí sinh ra độc tố mà việc hâm nóng không thể phá hủy.

Theo Eating Well, chuyên gia an toàn thực phẩm Melissa Vaccaro và Ashley C. Miller, điều phối viên dự án cấp cao của NEHA, khuyến cáo 4 nhóm thực phẩm dưới đây không nên bảo quản trong tủ lạnh quá 48 giờ:

Thịt và hải sản chưa nấu chín hoàn toàn

Các loại thịt hoặc hải sản chưa chín kỹ như bít tết tái, hamburger bò chín vừa hay cá áp chảo tái có thể chứa vi khuẩn E. coli, Listeria và Salmonella do chưa được nấu ở nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt mầm bệnh. Nếu những thực phẩm này đã để ở nhiệt độ phòng hoặc tủ lạnh quá lâu thì ngay cả khi hâm nóng lại cũng có thể không còn an toàn để sử dụng.

Salad rau

Rau sống bảo quản trong môi trường ẩm dễ nhiễm E. coli, Listeria, Salmonella và norovirus. Sau khi rau được cắt, các mô thực vật giải phóng nước và chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh hơn so với lá còn nguyên. Vì vậy, salad để trong tủ lạnh càng lâu thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng cao.

Cơm và mì

Ảnh minh họa.

Trong cơm, mì có thể tồn tại vi khuẩn Bacillus cereus. Dù nhiệt độ thấp của tủ lạnh có thể làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. Bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus vẫn có thể tồn tại sau khi nấu và nếu thực phẩm được làm nguội, bảo quản hoặc hâm nóng không đúng cách, vi khuẩn có thể phát triển, sinh độc tố và làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Súp và nước sốt

Ảnh minh họa.

Các món súp, món hầm hoặc sốt thường được nấu với lượng lớn nên phần giữa nguội rất chậm, khiến thực phẩm ở lâu trong "vùng nhiệt độ nguy hiểm" - điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và tạo độc tố khó bị phá hủy khi hâm nóng.

Những dấu hiệu cho thấy thức ăn nên được bỏ đi

Bên cạnh thời gian bảo quản, người dùng cũng cần chú ý đến tình trạng thực phẩm. Một số dấu hiệu thường gặp cho thấy thức ăn có thể đã hỏng gồm:

Xuất hiện mùi chua, mùi ôi hoặc mùi khác thường.

Bề mặt thực phẩm nhớt, đổi màu bất thường hoặc xuất hiện nấm mốc.

Hộp đựng phồng lên, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Thức ăn đã được bảo quản quá thời gian khuyến nghị hoặc không rõ đã để trong tủ lạnh bao lâu.

Dù vậy, không phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn gây bệnh nào cũng có biểu hiện dễ nhận biết. Một số loại thực phẩm có thể trông bình thường nhưng vẫn không an toàn để ăn. Vì vậy, không nên nếm thử để kiểm tra xem thức ăn đã hỏng hay chưa.

Cách bảo quản thức ăn thừa an toàn

Để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và hạn chế lãng phí, mỗi gia đình nên duy trì một số thói quen đơn giản:

-Làm lạnh sớm: Cho thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Nếu nhiệt độ môi trường trên 32 độ C, thời gian này giảm còn 1 giờ.

-Chia thành các hộp nhỏ: Không nên để nguyên nồi canh hoặc nồi thức ăn lớn trong tủ lạnh vì thực phẩm có thể nguội chậm.

-Duy trì nhiệt độ phù hợp: Ngăn mát nên được giữ ở mức 4 độ C trở xuống.

-Ghi ngày bảo quản: Dán nhãn ngày nấu hoặc ngày cất vào tủ lạnh để dễ theo dõi thời gian sử dụng.

-Hâm nóng kỹ: Khi dùng lại, cần hâm nóng toàn bộ món ăn đến khoảng 74 độ C; với lò vi sóng, nên đảo hoặc xoay thực phẩm để tránh chỗ nóng, chỗ lạnh.

-Cấp đông nếu chưa dùng sớm: Cấp đông giúp kéo dài thời gian bảo quản, nhưng không thể khắc phục thực phẩm đã bị xử lý hoặc bảo quản sai cách trước đó.