Lời khuyên cho những gia đình hay để đá viên trong tủ lạnh

Vì sao đá viên trong tủ lạnh có mùi lạ?

Đá viên có thể hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh, nhất là khi được bảo quản chung với nhiều loại thực phẩm. Nếu thức ăn không được đóng gói kín, mùi có thể lan sang khay làm đá hoặc hộp chứa đá. Với tủ lạnh mới, những mẻ đá đầu tiên đôi khi có mùi khác thường do hệ thống dẫn nước chưa được sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, bộ lọc nước quá hạn cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng đá, khiến đá có mùi khó chịu hoặc xuất hiện vị kim loại.

Một nguyên nhân khác đến từ khay làm đá đã sử dụng lâu ngày. Một số loại khay, đặc biệt là khay silicone, có thể lưu giữ mùi thực phẩm nếu không được vệ sinh phù hợp.

Mẹo giữ đá sạch và hạn chế mùi khó chịu

Để đá viên không bị ám mùi, người dùng nên thường xuyên vệ sinh khay làm đá và hộp chứa. Nếu khay đã quá cũ hoặc có mùi khó loại bỏ, có thể cân nhắc thay mới.

Sau khi đá đông, nên chuyển sang túi zip hoặc hộp có nắp đậy kín. Cách này giúp hạn chế đá tiếp xúc trực tiếp với mùi từ những thực phẩm khác trong ngăn đông.

Nguồn nước cũng là yếu tố cần quan tâm, mọi người nên sử dụng nước lọc, nước tinh khiết hoặc nước đã khử khoáng để đá có vị trung tính hơn. Với những tủ lạnh có hệ thống lọc nước, cần thay bộ lọc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, không nên để đá quá lâu trong tủ. Có thể làm từng mẻ nhỏ, sử dụng trong khoảng một tuần rồi thay mới để duy trì chất lượng.

Những nguyên liệu quen thuộc giúp khử mùi tủ lạnh

Ngoài vệ sinh định kỳ, một số nguyên liệu có sẵn trong gia đình cũng có thể hỗ trợ hạn chế mùi khó chịu.

Chanh và vỏ bưởi: Có thể đặt vài lát chanh hoặc vỏ bưởi trong tủ để tận dụng hương thơm tự nhiên. Nên thay lát chanh sau khoảng 3 ngày và không để vỏ trái cây quá lâu.

Giấm trắng: Có thể dùng giấm trắng để hỗ trợ lau chùi và xử lý mùi bên trong tủ lạnh.

Trà khô: Khoảng 50g trà ướp hoa được cho vào túi vải nhỏ hoặc cốc giấy rồi đặt trong tủ để hỗ trợ hấp thụ mùi.

Baking soda: Đặt một hộp baking soda mở nắp trong ngăn đông có thể giúp hạn chế mùi thực phẩm. Nên thay mới định kỳ, khoảng mỗi tháng một lần.

Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ mang tính hỗ trợ. Điều quan trọng nhất vẫn là vệ sinh tủ lạnh thường xuyên, loại bỏ thực phẩm hư hỏng và đóng gói kín thức ăn trước khi bảo quản.

4 thứ cần cẩn trọng khi cho vào ngăn đá tủ lạnh

Chai lọ, hộp thủy tinh không phù hợp để cấp đông

Nhiều gia đình thường sử dụng hộp thủy tinh để đựng thực phẩm, nước dùng hoặc các món ăn đã chế biến rồi đưa vào ngăn đá. Tuy nhiên, không phải loại thủy tinh nào cũng chịu được nhiệt độ đông lạnh.

Khi chất lỏng bên trong đóng băng, thể tích tăng lên có thể tạo áp lực khiến chai, hộp bị nứt vỡ. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn không chỉ gây nguy hiểm khi lấy thực phẩm mà còn có thể ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong tủ.

Đá khô

Đá khô thường được dùng để giữ lạnh thực phẩm trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, loại đá này thực chất là CO₂ ở thể rắn, có nhiệt độ thăng hoa khoảng -78,5°C.

Khi đặt trong ngăn đông gia đình, đá khô có thể chuyển thành khí CO₂. Nếu khí tích tụ trong vật chứa kín, áp suất có thể tăng cao và gây nguy hiểm.

Do đó, người dùng không nên tùy tiện bảo quản đá khô trong ngăn đông tủ lạnh.

Nước ngọt có gas

Đối với đồ uống có gas, nguy cơ bục vỡ càng đáng chú ý. Đặc biệt, chai thủy tinh bị vỡ có thể tạo ra những mảnh sắc nhọn, gây thương tích khi người dùng lấy đồ.

Thực phẩm còn đọng nhiều nước bên ngoài

Thịt, cá hoặc rau củ vừa rửa xong nếu đưa ngay vào ngăn đông khi bề mặt còn nhiều nước có thể gây bất tiện trong quá trình bảo quản. Lượng nước bên ngoài nhanh chóng đóng băng, khiến túi hoặc hộp thực phẩm dính chặt vào khay, thành tủ. Nếu cố kéo mạnh, người dùng có thể làm hỏng các bộ phận bên trong.

Để hạn chế tình trạng này, nên để thực phẩm ráo nước, sử dụng bao bì phù hợp và tránh xếp quá đầy ngăn đông.

(Tổng hợp)