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Câu hỏi 100% khán giả Ai Là Triệu Phú đều trả lời sai

| | Sống

Cuối cùng, đáp án chính xác cho câu hỏi này là gì mà làm khó cả người chơi lẫn khán giả thế này.

Trong Ai Là Triệu Phú, không ít câu hỏi khiến người chơi phải đắn đo, người thân được gọi điện nhờ trợ giúp cũng bối rối, còn khán giả tại trường quay chưa chắc đã tìm được đáp án chính xác. Thế nhưng, tình huống cả 100% khán giả cùng đưa ra đáp án sai vẫn là một trường hợp đặc biệt, từng khiến người chơi rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Sự việc xảy ra trong số phát sóng ngày 6/5/2014, khi người chơi Phạm Thị Thu đối mặt với câu hỏi về ý nghĩa tên gọi của ngọn thác Đambri ở Tây Nguyên. Dù đã sử dụng nhiều quyền trợ giúp, trong đó có hỏi ý kiến khán giả tại trường quay, cô vẫn không thể vượt qua câu hỏi này.

Câu hỏi về ý nghĩa của tên ngọn thác. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, ở câu hỏi số 8, người chơi phải tìm đáp án cho câu hỏi: “Tên ngọn thác Đambri hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa là gì?”. Bốn phương án được đưa ra lần lượt là A. Đợi chờ, B. Bất khuất, C. Sương khói và D. Chung thủy.

Trước đó, Phạm Thị Thu đã vượt qua 7 câu hỏi và giành được 6 triệu đồng.

Đứng trước câu hỏi này, nữ người chơi lần lượt sử dụng cả 3 quyền trợ giúp: gọi điện thoại cho người thân, 50:50 và hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Sau khi quyền trợ giúp 50:50 loại đi hai phương án B. và C., hai lựa chọn còn lại là A. Đợi chờD. Chung thủy.

Cô phải dùng đến 2 quyền trợ giúp cho câu hỏi này. Ảnh chụp màn hình

100% khán giả tại trường quay đều chọn đáp án D. Chung thủy. Trước sự đồng thuận tuyệt đối này, chị Phạm Thị Thu quyết định tin theo lựa chọn của số đông.

Tuy nhiên, đây lại là một quyết định khiến cô phải tiếc nuối. Đáp án chính xác của câu hỏi là A. Đợi chờ. Vì trả lời sai, Phạm Thị Thu phải dừng cuộc chơi và ra về với 2 triệu đồng.

Đáp án đúng là A.. Ảnh: MXH

Theo truyền thuyết của người K’Ho, câu chuyện gắn với một đôi trai gái yêu nhau nhưng phải chịu cảnh chia lìa. Chàng trai đi mãi không trở về, còn cô gái vẫn mòn mỏi chờ đợi bên dòng thác. Từ câu chuyện ấy, tên gọi Đambri được giải thích với ý nghĩa “đợi chờ”.

Thác Đambri là một thắng cảnh nổi tiếng ở khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, với dòng nước đổ từ độ cao lớn giữa không gian núi rừng. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, địa bàn xã Đambri cũ được sáp nhập cùng phường 2 Bảo Lộc và xã Lộc Tân để thành lập phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Câu hỏi về ý nghĩa tên gọi thác Đambri vì thế trở thành một tình huống đáng nhớ, thậm chí là hi hữu trong Ai Là Triệu Phú. Khi cả trường quay đều nghiêng về cùng một đáp án, việc Phạm Thị Thu tin tưởng vào lựa chọn của số đông cũng là điều dễ hiểu. Bởi đôi khi, ngay cả khi có sự trợ giúp từ nhiều người, đáp án tưởng như chắc chắn nhất vẫn chưa hẳn là đáp án đúng.

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Theo Trần Hà

Đời sống & Pháp luật

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