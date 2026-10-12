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Tin vui cho những gia đình trồng cây ngải cứu

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Hoá ra ngải cứu không chỉ được dùng trong một số món ăn hàng ngày.

Ngải cứu vốn là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Loại cây này thường được dùng để nấu canh, xào trứng, ăn kèm hoặc chế biến cùng một số món ăn. Tuy nhiên, ngải cứu không chỉ có giá trị trong gian bếp mà còn được sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền, với nhiều cách dùng khác nhau.

Ngải cứu không chỉ để ăn

Trong y học cổ truyền, ngải cứu còn được gọi là ngải diệp. Ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm và được sử dụng trong nhiều bài thuốc, đặc biệt với những trường hợp được cho là liên quan đến hàn lạnh.

Theo quan niệm y học cổ truyền, ngải cứu có tác dụng ôn kinh, trừ hàn thấp và giảm đau do lạnh. Đây cũng là lý do loại cây này thường được sử dụng trong các phương pháp như cứu ngải hoặc chườm ngải cứu.

Như vậy, với những gia đình đang trồng một bụi ngải cứu trong vườn, loại cây quen thuộc này không chỉ có thể hái vào nấu ăn mà còn có thêm một công dụng khác đáng chú ý.

Chườm khi đau 

Một trong những cách sử dụng ngải cứu phổ biến là chườm. Theo đó lá ngải cứu được sao nóng, có thể kết hợp với muối, sau đó bọc trong túi vải để chườm hoặc đắp lên vị trí cần điều trị.

Tin vui cho những gia đình trồng cây ngải cứu- Ảnh 1.

Ngải cứu khi chườm nóng có thể giúp điều trị các bệnh lý xương khớp, các trường hợp đau bụng do lạnh, phụ nữ đau bụng trong thời gian hành kinh…

Điểm cần lưu ý là sức nóng có thể gây bỏng nếu chườm trực tiếp hoặc để nhiệt độ quá cao. Không nên chườm lên vùng da đang có vết thương, tổn thương hoặc mất cảm giác.

Xoa lên da 

Vào mùa có nhiều muỗi, việc sử dụng thuốc diệt côn trùng hoặc nhang đuổi muỗi có thể gây hại cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn có thể ngâm ngải vào dầu tràm trà trong chai thủy tinh khoảng một tháng để tinh chất ngải tan vào dầu, tạo mùi thơm đậm để thay cho phương pháp trên. 

Sau đó, lọc dầu và thêm tinh dầu hoa oải hương, bạc hà, cỏ chanh, rồi đựng trong chai lăn để dùng làm thuốc chống muỗi tự nhiên, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Tắm với ngải cứu

Ngải cứu có tác dụng khử trùng, đuổi tà khí, diệt côn trùng và bảo vệ sức khỏe, do đó tắm với nước ngải rất có lợi cho cơ thể. Cách nấu nước ngải không phức tạp: Rửa sạch ngải để loại bỏ bụi bẩn, sau đó đun sôi khoảng 5-10 phút, vớt ngải ra và đổ nước vào bồn tắm là có thể sử dụng.

Tin vui cho những gia đình trồng cây ngải cứu- Ảnh 2.

Dầu bay hơi trong lá ngải có tác dụng giảm ho, long đờm và chống dị ứng rõ rệt, vì vậy ngâm chân trong nước ngải cũng có tác dụng giảm ho.

Nói chung, ngải cứu khi dùng ngoài ít gây phản ứng phụ và hiếm khi gây ngộ độc, nhưng không nên dùng quá đặc; chỉ cần dùng một lượng lá ngải cứu vừa đủ và ngưng khi triệu chứng giảm.

Theo Đinh Anh

Sức khoẻ 24h

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