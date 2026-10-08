Việt Nam vừa có tổ hợp chăm sóc sức khỏe người già trị giá 600 tỷ đồng: Đặt tại phường trung tâm Hà Nội, có hẳn căn hộ dưỡng cư kiểu Nhật

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội, ngày 7/10 vừa qua, tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội đặt tại phường Giảng Võ, Hà Nội chính thức khai trương.

Tổ hợp này là sự hợp tác giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Công ty cổ phần Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản), Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka theo tiêu chuẩn Nhật Bản thuộc Công ty TNHH MTV Myrehab Center.

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội (Ảnh: HANDICO)

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “HANDICO có sẵn một ngôi nhà rất đẹp ngay giữa trung tâm Hà Nội, chúng tôi mang y tế đến, các bạn Nhật Bản mang đến sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Để ở đây, các cụ được chăm sóc trọn vẹn và bình an. Chúng tôi có khu khám bệnh toàn diện để các cụ không phải chạy từ khoa này sang khoa khác. Có khu cấp cứu đầy đủ trang thiết bị với nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm, phòng khám tim mạch, lão khoa, nội tiết mà các bác sĩ không chỉ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Có khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dinh dưỡng riêng cho người cao tuổi. Có góc sinh hoạt, vận động để các cụ gặp nhau cho đỡ cô đơn...”.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh 3 điều trong quá trình vận hành tổ hợp là: Lấy người bệnh làm trung tâm; chăm người cao tuổi như chăm chính ông bà, bố mẹ mình - bằng sự tử tế và kiên nhẫn; chia sẻ mô hình này để nhiều nơi khác cùng làm được.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội)

Cụ thể, tổ hợp được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m² với quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm (tổng diện tích sàn trên 8.000m²). Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị vận hành khoảng 600 tỷ đồng, công trình được quy hoạch đồng bộ cho hành trình khám chữa bệnh, chăm sóc và điều trị khép kín.

Tại ba tầng khối đế là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công. Đây là mô hình phòng khám đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu của mọi người bệnh, đồng thời, phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong khu dưỡng cư của Tổ hợp. Phòng khám được trang bị hệ thống cận lâm sàng cao cấp như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng..., sẵn sàng phục vụ khoảng 300 - 400 lượt khám mỗi ngày.

Đây cũng là mô hình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng cho học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Các tầng không gian phía trên được dành cho khu căn hộ dưỡng cư kết hợp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, do Công ty cổ phần Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản) vận hành. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản, Tập đoàn Care21 mang đến những kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc được tích lũy qua nhiều năm, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, ấm áp, đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự tự chủ và chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka, là một đơn vị có 5 năm vận hành và phát triển theo mô hình phục hồi chức năng ngoại viện toàn diện, hiện đại tại Việt Nam, mang đến các liệu trình chuyên sâu kết hợp lưu trú, đồng hành cùng người bệnh từng bước phục hồi và trở lại nhịp sống tự chủ hằng ngày. Myrehab Matsuoka cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu, hoàn thiện mô hình 5 tầng chăm sóc liên tục cho sức khỏe toàn dân, gồm nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.

Người cao tuổi sử dụng dịch vụ tại Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội (Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội)

Mô hình 3 mảnh ghép: Y tế, chăm sóc và phục hồi đã tạo nên một hành trình liền mạch, với người sử dụng dịch vụ là trung tâm. Việc đưa Tổ hợp tại số 5 Thành Công vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư, mà còn tạo lập một mô hình thí điểm tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn liền với y tế hiện đại, nhân văn.