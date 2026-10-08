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Diễn biến mới tại cánh đồng hoa hướng dương của bà Thái Hương ở Nghệ An

| | Lifestyle

Thông tin liên quan đến cánh đồng hoa hướng dương này đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, TH True MILK (do bà Thái Hương sáng lập) đã ra thông báo về việc mở cửa cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại TH ở Nghệ An từ ngày 14/10/2026. Theo thông tin được doanh nghiệp đăng tải, thời điểm từ 14 đến 20/10 được dự kiến là giai đoạn hoa nở rộ, tạo điều kiện để du khách tham quan, chụp ảnh.

Diễn biến mới tại cánh đồng hoa hướng dương của bà Thái Hương ở Nghệ An - Ảnh 1.

Cánh đồng hoa hướng dương của TH tại Nghệ An. Ảnh: TH True MILK

Tập đoàn sẽ bố trí các lối đi giữa cánh đồng và nhiều điểm check-in bắt mắt để du khách thoải mái tạo dáng, chụp góc cận mà không làm ảnh hưởng đến thảm hoa. Doanh nghiệp lưu ý du khách giữ gìn vệ sinh chung và không ngắt hoa trong quá trình tham quan.

Đáng chú ý, trong hai ngày 12 và 13/10, một số khách hàng may mắn còn có cơ hội trải nghiệm bay khinh khí cầu và ngắm cánh đồng hoa từ trên cao.

Theo đó, việc mở cửa cho khách tham quan cánh đồng hướng dương tại Nghệ An là hoạt động thường niên của hãng sữa TH True MILK. Những năm đầu, doanh nghiệp trồng hướng dương chủ yếu để tạo nguồn thức ăn cho đàn bò sữa tại trang trại. Sau đó, vẻ đẹp của những cánh đồng hoa đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Từ đó, khi hoa vào mùa, khu vực trang trại TH tại Nghệ An lại trở thành một điểm đến quen thuộc của du khách. Hoạt động mở cửa cánh đồng hoa vì thế được duy trì theo mùa, song thời gian và khu vực trồng có thể thay đổi qua từng năm.

Năm 2025, Tập đoàn TH mở cửa cánh đồng hướng dương tại xã Nghĩa Lâm, Nghệ An từ ngày 16/12 để khách tham quan tự do. Khu vực trồng hoa khi đó là cánh đồng C10, nằm đối diện khu vực giữa trang trại bò sữa số 1 và số 3.

Theo Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

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