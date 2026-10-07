Cái giá của Mỹ Tâm

Tối ngày 71/0, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm chính thức công bố giá và quyền lợi của các hạng vé có trong Live Concert: See The Light sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tới đây tại TP.HCM.

Theo thông báo, “See The Light - Day 2” có 6 hạng vé, gồm hai hạng đứng và bốn hạng ngồi. Giá thấp nhất là 1,5 triệu đồng cho khu vực GA (đứng), trong khi hạng cao nhất SVIP có giá 4,6 triệu đồng.

Cụ thể, vé GA có giá 1,5 triệu đồng, FANZONE 2,5 triệu đồng. Các hạng vé ngồi gồm CAT 2,7 triệu đồng, VIP 3,4 triệu đồng, VVIP 4 triệu đồng và SVIP 4,6 triệu đồng.

Ngoài vị trí theo từng khu vực, ban tổ chức đưa ra các quyền lợi khác nhau. Vé FANZONE trở lên được tặng khăn lụa, lightstick, photo card và nước uống. Khán giả mua VVIP được nhận thêm poster, trong khi hạng SVIP có thêm quyền lợi soundcheck.

Một số khán giả ở các hạng vé sẽ có cơ hội nhận poster có chữ ký của Mỹ Tâm. Theo thông báo, số lượng poster có chữ ký dao động từ 30 đến 130 chiếc tùy hạng vé. Một số suất đặc biệt cũng được lựa chọn ngẫu nhiên trong số khán giả mua vé ở đợt mở bán sớm để tham gia soundcheck.

Mỹ Tâm cho biết đợt mở bán sớm bắt đầu lúc 11h ngày 15/10, trong khi mở bán chính thức vào 11h ngày 21/10.

Theo đó, “See The Light - Day 2” là sự nối tiếp concert “See The Light” đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 13/12/2025. Chương trình khi đó thu hút khoảng 40.000 khán giả, trở thành concert cá nhân có lượng người xem lớn nhất của một nghệ sĩ Việt tại thời điểm tổ chức.

Đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình đã thu hút khoảng 40.000 khán giả

Tại Mỹ Đình, nữ ca sĩ trình diễn trong gần bốn giờ với hơn 30 ca khúc. Sân khấu rộng hơn 75 m, đường catwalk dài hơn 40 m, màn hình LED có tổng diện tích khoảng 1.650 m². Chương trình có sự tham gia của rapper Đen Vâu ở một số tiết mục.