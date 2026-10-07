Nam diễn viên phim Việt giờ vàng nay bán bánh canh trên đường Ô Chợ Dừa (Hà Nội)

"Gã đểu" của truyền hình Việt

Diễn viên Anh Tuấn là một trong những diễn viên thuộc thế hệ trưởng thành từ sân khấu và truyền hình phía Bắc. Nam diễn viên được khán giả biết đến từ những năm đầu sự nghiệp qua bộ phim 12A Và 4H. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và thường xuyên được giao những dạng vai có tính cách gai góc, phản diện, khiến khán giả "nhìn là ghét".

Những Ngọn Nến Trong Đêm, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Hương Vị Tình Thân, Đấu Trí... là những bộ phim giúp diễn viên Anh Tuấn duy trì độ nhận diện trên màn ảnh. Đặc biệt, việc thường xuyên đảm nhận các nhân vật đểu cáng, mưu mô, giang hồ khiến nam diễn viên từng được gọi bằng những biệt danh như "gã đểu" của màn ảnh Việt.

Diễn viên Anh Tuấn để lại nhiều dấu ấn qua các vai diễn phản diện

Làm ăn thất bại và suýt đổ vỡ hôn nhân

Diễn viên Anh Tuấn kết hôn với diễn viên Nguyệt Hằng từ năm 1996. Hai người trải qua khoảng 30 năm bên nhau và có 4 người con. Hôn nhân của họ cũng không phải lúc nào cũng êm đềm. Từng có giai đoạn cả hai đối diện với những mâu thuẫn, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Trong một cuộc chia sẻ năm 2018, Anh Tuấn từng thẳng thắn nhìn lại quãng thời gian từ năm 23 đến 30 tuổi và thừa nhận bản thân khi ấy còn bồng bột, ham chơi, chưa thực sự ý thức được trách nhiệm với gia đình. Nam diễn viên từng sa đà vào cờ bạc đến mức phải bán cả xe máy, khiến hai vợ chồng không còn phương tiện đi làm. Thời điểm đó, mỗi người chỉ nhận khoảng 40.000 đồng cho một buổi diễn nhưng lại phải bỏ ra không ít tiền để đi xe ôm.

Diễn viên Anh Tuấn và bà xã Nguyệt Hằng đã có ý định ly hôn

Có lúc Anh Tuấn phải nghĩ đến chuyện chạy xe ôm để kiếm tiền mua sữa cho con. Nam diễn viên cũng từng tạm rời xa sân khấu, vào miền Nam buôn quần jeans với mong muốn tìm một hướng đi khác và cải thiện thu nhập.

Sau khoảng 7 năm theo nghiệp diễn, nam nghệ sĩ từng quyết định rời sân khấu và màn ảnh để vào TP.HCM kinh doanh quần jeans. Tuy nhiên, con đường làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nam diễn viên từng thử sức với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ quán lẩu, cà phê đến thời trang nhưng không ít lần thất bại, thậm chí có thời điểm phải đối mặt với khoản nợ.

Những áp lực về tiền bạc từng đẩy cuộc hôn nhân của cả hai đến thời điểm căng thẳng. Diễn viên Nguyệt Hằng từng viết đơn ly hôn, cả hai thậm chí cùng nhau đi làm thủ tục nhưng lại đến không đúng ngày tiếp nhận hồ sơ. Trên đường trở về, họ quyết định dừng lại ăn phở, cùng bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện. Sau cuộc trò chuyện ấy, cả hai cuối cùng lựa chọn bỏ qua những mâu thuẫn và tiếp tục đồng hành bên nhau.

Cả hai đã có 3 thập kỷ bên nhau, vun vén tổ ấm nhỏ của mình

Ông chủ quán bánh canh ghẹ nổi tiếng

Bên cạnh công việc diễn xuất, diễn viên Anh Tuấn cùng với NSƯT Vĩnh Xương cùng bắt tay kinh doanh và tạo nên thương hiệu cho món ăn bánh canh ghẹ. Không còn hình ảnh một diễn viên chỉ xuất hiện trước máy quay, Anh Tuấn trực tiếp có mặt tại quán, tham gia vào nhiều công việc từ vận hành đến phục vụ khách.

Đáng chú ý, nam diễn viên từng chia sẻ rằng khi ở quán, anh coi mình như một nhân viên bình thường. Khách đến ăn có thể bắt gặp Anh Tuấn trực tiếp dắt xe, che ô hoặc hỗ trợ những công việc nhỏ để quán vận hành thuận lợi.

Sau nhiều năm kinh doanh, cửa hàng đã có 3 chi nhánh ở Hà Nội. Đến năm 2026, mô hình này đã được duy trì khoảng 11 năm. Từ một cửa hàng ban đầu ở Hà Nội, hai nghệ sĩ từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh sang các tỉnh thành khác, mới nhất là chi nhánh tại Hạ Long.

2 diễn viên chuyên trị vai diễn phản diện ngoài đời là những ông chủ quán bánh canh ghẹ thân thiện và vui vẻ

Ảnh: Tổng hợp