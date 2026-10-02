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Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

| | Lifestyle

Nam diễn viên gặp sự cố vì rượt đuổi Trấn Thành

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết chấn thương cổ chân khiến anh không thể góp mặt trong tập 10 chương trình Running man. Một năm trước, nam diễn viên từng phải ngồi xe lăn, phải rời chương trình truyền hình thực tế.

Ngày 30/9, Liên Bỉnh Phát thông báo tạm vắng mặt một tập của Running man Việt Nam để điều trị chấn thương. Nam diễn viên cho biết anh tiếc nuối khi không thể tiếp tục sát cánh cùng các thành viên trong tập 10, dự kiến phát sóng tối 2/10.

Chấn thương của Liên Bỉnh Phát xảy ra sau màn rượt đuổi với Trấn Thành trong tập 9. Ở thử thách này, nam diễn viên liên tục tăng tốc, di chuyển với cường độ cao. Sau chương trình, anh gặp vấn đề ở cổ chân phải.

Liên Bỉnh Phát chấn thương khi ghi hình truyền hình thực tế.

Liên Bỉnh Phát cho biết: “Mùa trước gối trái đứt dây chằng, mùa này tới cổ chân phải lật sơ mi". Anh cũng trấn an người hâm mộ rằng chấn thương không quá nghiêm trọng, dự kiến chỉ tạm nghỉ một tập ghi hình.

Bài đăng của Liên Bỉnh Phát nhanh chóng nhận được sự quan tâm với hơn 10.000 lượt tương tác. Nhiều người tiếc nuối khi một trong những thành viên có lợi thế thể lực của chương trình vắng mặt.

Một số khán giả khuyên nam diễn viên tiết chế cách chơi quyết liệt, hạn chế những màn bứt tốc gây nguy cơ chấn thương cao.

Đây không phải lần đầu Liên Bỉnh Phát phải tạm dừng một chương trình truyền hình thực tế vì chấn thương.

Tháng 9/2025, nam diễn viên bất ngờ vắng mặt trong tập 7 Chiến sĩ quả cảm. Khi đó, ê-kíp thông báo anh không thể tiếp tục hành trình do gặp chấn thương nặng ở chân. Trong video gửi lời tạm biệt tới chương trình, Liên Bỉnh Phát xuất hiện trên xe lăn. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi các thành viên vì không thể tiếp tục tham gia đợt huấn luyện.

Liên Bỉnh Phát từng gây chú ý khi đóng chính phim Song Lang (2018) với nhân vật Dũng Thiên Lôi. Anh nhận giải diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, Nhật Bản 2018.

Nhờ tham gia Running man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có sự bứt phá về độ nhận diện với khán giả trẻ. Tháng 10/2025, anh thắng Nam diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Chung với vai bác sĩ trong sêri The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y), trở thành sao Việt đầu tiên đoạt danh hiệu này.

Nam diễn viên xây dựng được độ nhận diện tốt, giữ hình tượng sạch trong giới showbiz, gần như không vướng scandal.

Theo Ngọc Ánh

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