Đúng sáng 1/10, chiếc Airbus đặc biệt chở hơn 100 hành khách hạ cánh sân bay Thanh Hóa, Giám đốc cảng hàng không trực tiếp có mặt

Sáng 1/10, một chiếc Airbus của Vietravel Airlines chở hơn 100 hành khách từ TP.HCM đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân, đánh dấu việc hãng chính thức tham gia khai thác đường bay kết nối TP.HCM với Thanh Hóa.

Cụ thể, đây là chuyến bay VU1120 của Vietravel Airlines từ TP.HCM. Khi máy bay tiến vào vị trí đỗ, hai xe cứu hỏa tạo thành những vòng cung nước hai bên thân tàu bay trong nghi thức phun vòi rồng thường xuất hiện tại những sự kiện đặc biệt của ngành hàng không.

Theo Báo Thanh Hóa, chuyến VU1120 chở theo hành khách từ TP.HCM và hạ cánh tại Thọ Xuân lúc 10h15 ngày 1/10. Những hành khách đầu tiên được đại diện địa phương và đơn vị liên quan tặng hoa, quà; cơ trưởng và phi hành đoàn cũng được chúc mừng ngay tại sân bay.

Những hành khách trên chuyến bay được chào mừng khi tới sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa (Ảnh Vietravel Airlines)

Sự kiện có sự tham dự của ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ngành. Theo thông tin Vietravel Airlines công bố, ông Trần Sỹ Hiến, Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân cũng trực tiếp có mặt tại lễ đón cùng đại diện cơ quan chức năng và ban lãnh đạo hãng.

Chiếc Airbus thực hiện chuyến bay đầu tiên có gì đặc biệt?

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho thấy chuyến VU1120 ngày 1/10 được thực hiện bằng chiếc Airbus A320-232 mang số đăng ký VN-A136 của Vietravel Airlines. Hệ thống ghi nhận máy bay rời TP.HCM vào khoảng 8h30 theo giờ Việt Nam, trước khi tới Thanh Hóa trong buổi sáng cùng ngày.

VN-A136 cũng là một trong những tàu bay đáng chú ý trong đội bay Vietravel Airlines. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, chiếc Airbus A320 này được Vietravel Airlines tiếp nhận vào tháng 8/2025, có cấu hình 182 ghế. Đây là tàu bay thuộc sở hữu của hãng, thay vì chỉ được thuê để khai thác như mô hình phổ biến trước đó.

Airbus A320 thuộc nhóm máy bay thân hẹp, thường được sử dụng trên các đường bay nội địa và quốc tế tầm ngắn, tầm trung. Với cấu hình 182 ghế của VN-A136, đây là loại tàu bay phù hợp với những hành trình có thời gian khoảng hai giờ như TP.HCM – Thanh Hóa.

Tổ bay cùng các thành viên phi hành đoàn được chào đón (Ảnh Vietravel Airlines)

Thêm lựa chọn trên đường bay Thanh Hóa – TP.HCM

Sự kiện sáng 1/10 không có nghĩa đây là lần đầu Thanh Hóa được kết nối bằng đường hàng không với TP.HCM. Điểm mới nằm ở việc Vietravel Airlines chính thức tham gia khai thác tuyến này, bổ sung thêm một lựa chọn cho hành khách bên cạnh các hãng đã hiện diện trước đó.

Theo Báo Thanh Hóa, trong thời gian đầu, Vietravel Airlines duy trì 1 chuyến mỗi ngày trên đường bay Thanh Hóa – TP.HCM và chiều ngược lại. Việc có thêm hãng tham gia được kỳ vọng tăng lựa chọn về lịch trình cho người dân, du khách, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại giữa Thanh Hóa với TP.HCM và khu vực phía Nam.

Trước thời điểm khai trương, kế hoạch mở tuyến này cũng đã được cơ quan quản lý hàng không công bố. Ngày 22/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác hai đường bay mới TP.HCM – Hải Phòng và TP.HCM – Thanh Hóa từ ngày 1/10/2026, trong bối cảnh hãng tiếp tục bổ sung tàu bay để mở rộng năng lực khai thác.

Với người dân Thanh Hóa đang học tập, làm việc hoặc có nhu cầu thăm thân tại khu vực phía Nam, một chuyến bay thẳng hằng ngày giúp hành trình giữa hai đầu đất nước thuận tiện hơn. Ở chiều ngược lại, đường bay cũng mở thêm khả năng đưa khách từ thị trường TP.HCM tới Thanh Hóa cho các chuyến du lịch, công tác và giao thương.

Ảnh Vietravel Airlines





Thêm dòng khách cho một thị trường du lịch lớn

Ý nghĩa của đường bay càng rõ hơn khi đặt trong bức tranh du lịch Thanh Hóa. Theo Báo Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 15,4 triệu lượt khách, đạt 91,9% kế hoạch cả năm; tổng thu du lịch ước đạt 39.890 tỷ đồng. Tỉnh cũng đang tăng hoạt động xúc tiến tại thị trường phía Nam, trong đó có việc tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2026.

Bởi vậy, việc xuất hiện thêm một chuyến bay thường lệ mỗi ngày giữa TP.HCM và Thanh Hóa không chỉ bổ sung ghế cho nhu cầu đi lại. Theo đánh giá của Báo Thanh Hóa, tuyến bay còn tạo điều kiện tăng kết nối du lịch, thương mại và đầu tư, qua đó thúc đẩy giao lưu kinh tế - xã hội giữa Thanh Hóa với TP.HCM và các địa phương phía Nam.