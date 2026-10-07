Sự thật về Messi

Đầu năm nay, Lionel Messi từng xuất hiện trên Luzu TV, một kênh streaming nổi tiếng tại Argentina, trong cuộc trò chuyện kéo dài với Nicolas Occhiato và Diego Leuco. Thay vì một buổi phỏng vấn bóng đá quen thuộc, chương trình đi sâu vào đời sống cá nhân, gia đình, sở thích và cả những thói quen rất đời thường của cầu thủ đang khoác áo Inter Miami.

Đáng chú ý, Messi cho biết anh thường xuyên sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Anh cũng cùng vợ Antonela Roccuzzo xem phim trên Netflix và theo dõi các chương trình giải trí Argentina qua nền tảng số.

Với Messi, thế giới sau sân cỏ không còn được chia thành truyền hình, phim ảnh hay mạng xã hội theo cách truyền thống. Tất cả cùng tồn tại trên màn hình điện thoại, TV và các nền tảng streaming.

Messi dành nhiều thời gian cho TikTok

Khi được hỏi về thói quen giải trí hàng ngày, Messi cho biết TikTok là một trong những nền tảng anh thường xuyên sử dụng.

Messi thích những video AI gắn với hình ảnh của chính mình. (Ảnh: Luzu TV)

Điểm đáng chú ý là Messi không vào TikTok để theo dõi riêng bóng đá hay một chủ đề cụ thể. Anh cho biết thường xem bất cứ video nào khiến mình cảm thấy hứng thú, liên tục chuyển từ nội dung này sang nội dung khác.

"Tôi lướt xem đủ thứ, từ cái này sang cái khác. Tôi thích lắm, sự thật là tôi dành khá nhiều thời gian cho nó", Messi chia sẻ.

Thói quen này khá giống cách phần lớn người dùng tiếp cận TikTok, nơi thuật toán liên tục đề xuất những nội dung mới dựa trên hành vi xem thay vì buộc người dùng phải chủ động tìm kiếm một chương trình cụ thể.

Với Messi, những video xuất hiện trên bảng tin đôi khi còn đưa anh đến những nội dung liên quan trực tiếp đến chính mình.

Cầu thủ người Argentina đặc biệt chú ý tới những video AI sử dụng hình ảnh của mình đang lan truyền trên TikTok. Các video mô phỏng Messi trong những tình huống đời thường, từ bấm chuông cửa, xin nước nóng để pha mate cho đến những tình huống dở khóc dở cười như bị cảnh sát chặn lại giữa trời lạnh.

Những video này khiến Messi vừa thích thú vừa có phần bất ngờ bởi mức độ chân thực. "Có mấy cái nhìn rất thật, xem cũng thấy hơi rợn rợn", anh nói.

Việc một người thường xuyên xuất hiện trong các video AI lại chính là người xem chúng trên TikTok cho thấy một nghịch lý thú vị. Messi không chủ động sử dụng công cụ AI để tạo nội dung, nhưng vẫn trở thành một trong những nhân vật được công nghệ này tái hiện nhiều nhất trên mạng xã hội.

Thấy AI thú vị nhưng Messi không dùng ChatGPT

Nếu TikTok là một phần quen thuộc trong đời sống số của Messi, trí tuệ nhân tạo lại nằm ở phía ngược lại.

Khi được hỏi về ChatGPT, Messi thẳng thắn cho biết anh không sử dụng công cụ này.

(Ảnh: Getty Images)

"Ồ không. Tôi không dùng AI, vì tôi không biết dùng. Antonela cả ngày cứ nói mãi về chuyện đó, hỏi đủ thứ. Nhưng tôi thì không theo được", Messi chia sẻ.

Câu trả lời của Messi tạo ra sự đối lập khá thú vị. Anh có thể ngồi xem những video AI được tạo ra từ hình ảnh của mình, thậm chí nhận ra chúng ngày càng chân thực, nhưng lại không chủ động sử dụng những công cụ đứng phía sau xu hướng này.

Điều đó cũng cho thấy công nghệ xuất hiện trong đời sống của Messi chủ yếu dưới vai trò nội dung để tiêu thụ, thay vì công cụ để làm việc.

Anh dùng TikTok để xem video, YouTube để theo dõi chương trình, Netflix để xem phim cùng vợ và các nền tảng số để cập nhật những gì đang diễn ra ở Argentina. Trong khi đó, AI vẫn chưa trở thành một công cụ quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày của cầu thủ 38 tuổi.

Đây cũng là điểm đáng chú ý khi Messi được đặt trong bối cảnh những người nổi tiếng ngày càng tiếp xúc với AI theo nhiều cách khác nhau. Hình ảnh, giọng nói và những khoảnh khắc đời thường của anh thường xuyên được sử dụng để tạo ra nội dung tổng hợp trên mạng xã hội.

Thay vì tự tạo ra chúng, Messi lại tiếp cận xu hướng này theo cách của một người xem.

Từ TikTok đến Netflix, Messi giải trí cũng giống như bao người

Ngoài TikTok, Messi cho biết anh và Antonela Roccuzzo thường xem các series truyền hình, đặc biệt là những bộ phim Argentina.

Một trong những tựa phim gần đây hai vợ chồng theo dõi là Envidiosa trên Netflix. Tuy nhiên, với lịch thi đấu và sinh hoạt dày đặc, Messi không phải lúc nào cũng có thể ngồi theo dõi trọn vẹn một chương trình dài.

Thay vào đó, anh thường xem những đoạn clip ngắn hoặc bản tóm tắt để nắm được nội dung.

(Ảnh: Goal)

Cách tiêu thụ này tiếp tục cho thấy video ngắn đang trở thành một phần quan trọng trong đời sống giải trí của Messi. Từ TikTok đến những đoạn cắt của các chương trình truyền hình, nội dung không nhất thiết phải được xem từ đầu đến cuối mới có thể tạo ra sự kết nối với người dùng.

Messi cũng theo dõi LAM, chương trình giải trí của America TV, để cập nhật tin tức showbiz Argentina và giữ liên hệ với đời sống quê nhà. Anh còn xem MasterChef Celebrity Argentina.

Những lựa chọn này cho thấy sở thích giải trí của Messi không chỉ xoay quanh bóng đá. Dù đang sống và thi đấu tại Mỹ, anh vẫn sử dụng các nền tảng số để duy trì kết nối với văn hóa và đời sống giải trí Argentina.

Anh cũng thừa nhận bản thân là người có kế hoạch và dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ trong lịch trình. Việc ai đó di chuyển đồ đạc khỏi vị trí quen thuộc hay thay đổi kế hoạch trong ngày cũng có thể khiến anh khó chịu.

"Tôi là người rất có kế hoạch. Nếu tôi đã sắp xếp ngày của mình theo một cách nhất định và có điều gì đó xảy ra giữa chừng ngoài dự tính, tôi sẽ cảm thấy khó chịu", Messi chia sẻ.

Những chi tiết này khiến hình ảnh Messi trong cuộc phỏng vấn khác xa một siêu sao thường xuất hiện trước hàng triệu khán giả. Anh vẫn là người dành hàng giờ cho bóng đá, nhưng cũng có những khoảng thời gian chỉ muốn nằm yên trước màn hình, lướt TikTok, xem một đoạn video ngắn hoặc theo dõi một bộ phim cùng vợ.

Đáng chú ý hơn, Messi không phải người chạy theo mọi công nghệ mới. Anh có thể dành nhiều thời gian trên TikTok, xem những video AI mô phỏng chính mình nhưng lại chưa sử dụng ChatGPT.

Sau hơn hai thập kỷ đứng trước ống kính, Messi giờ cũng trở thành một phần của chính hệ sinh thái nội dung số mà anh đang tiêu thụ. Hình ảnh của anh xuất hiện trong video ngắn, nội dung AI, các chương trình streaming và những đoạn clip được chia sẻ hàng triệu lần.