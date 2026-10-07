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Nữ ca sĩ đại gia miền Trung: "Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!"

| | Lifestyle

"Nghèo không đáng sợ, nghèo mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!" – Mỹ Lệ chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ đã chia sẻ thẳng thắn một quan điểm nhân sinh của mình trên trang cá nhân.

Cô tâm sự: "Nghèo không đáng sợ, nghèo mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ! Xuất phát điểm của một người không cao, họ sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng có nền tảng đạo đức tốt, biết đối nhân xử thế, rồi họ nỗ lực học hỏi trau dồi kiến thức và trí tuệ thì sớm muộn họ cũng thành công.

Nữ ca sĩ đại gia miền Trung: "Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!"- Ảnh 1.

Mỹ Lệ

Những người kiểu này họ sẽ xây dựng được một cuộc đời rất chỉn chu, tử tế, thiện lương, có thể họ bình thường hay rất giàu vẫn là những cuộc đời đáng sống!

Tuy nhiên, nguy hiểm nhất là kiểu người sinh ra trong khốn khó lại không phải gia đình có nền tảng đạo đức và ứng xử tốt. Họ thường bất chấp làm mọi thứ để giàu có, để đổi đời! Nếu cuộc đời họ may mắn giàu thật, họ làm cái gì cũng thắng, cũng thuận.

Cảm thấy cờ đang nằm trong tay nên họ phất lấy phất để. Bất chấp cả luân thường đạo lý, bất chấp tình người, bất chấp đúng sai, họ vẫn không mảy may động lòng. Bởi họ tự tin có đủ khả năng để lươn lẹo, trí trá, dở đủ trò mèo để tô vẽ cho mình trở thành một hình ảnh đẹp, tử tế trong mắt những người nhẹ dạ cả tin.

Nữ ca sĩ đại gia miền Trung: "Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!"- Ảnh 2.

Khi việc đẩy thiệt hại cho người khác nhưng có lợi cho bản thân mình đã là một kim chỉ nam trong cách sống của họ, thì đây đã là một kiểu sống rất đáng sợ! Sớm muộn cũng sẽ nhận được quả báo nhãn tiền.

Hôm nay tôi bỗng nhiên muốn chia sẻ ngắn góc nhìn về con người của cá nhân mình.

Giàu không đáng sợ, giàu mà nhận thức thấp thì mới đáng sợ!

Giờ tóm lại: Giàu hay nghèo đều không đáng sợ, mà chỉ sợ họ nhận thức thấp quá so với cái họ đang sở hữu, lúc đó thì thảm họa xảy ra, tổn thất ập đến!".

Chia sẻ của Mỹ Lệ nhận được nhiều quan tâm của bạn bè đồng nghiệp và khán giả.

Mỹ Lệ được biết đến là ca sĩ đại gia của showbiz Việt. Cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức Bình và có cuộc sống gia đình viên mãn, giàu có. Hiện tại, Mỹ Lệ đang làm phó chủ tịch cho công ty của gia đình mình, còn ông xã là chủ tịch công ty.

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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