Nữ ca sĩ Việt 45 tuổi gặp bài học nhớ cả đời

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Băng Tâm đã chia sẻ về một sự cố và bài học cô nhận được trong một lần đi diễn.



Cô nói: "Tôi đi hát trước giờ chỉ một lần duy nhất bị thất lạc hành lý. Từ xưa tôi đã nghe mọi người nhắc rằng đi show xa không được để đồ diễn, đồ trang điểm trong hành lý ký gửi nhưng tôi không tin. Tôi cứ nghĩ rằng mình không bao giờ bị thất lạc.

Thành ra tôi đi show có bao nhiêu đồ diễn, đồ trang điểm đều để trong hành lý ký gửi hết. Lần đó tôi đi hát ở tận một tiểu bang xa, đi cùng tôi có cô Sơn Tuyền, chị Lâm Thúy Vân, chị Ngọc Anh…

Tới nơi thì hành lý của tôi thất lạc. Chỉ còn 2 tiếng nữa là tôi phải vào diễn. Diễn ở casino thì không thể trễ giờ được. Cửa hàng thì đóng cửa hết, tôi không thể mua đồ trang điểm.

Trong đời thường tôi rất hướng nội, thường không trò chuyện, tiếp xúc với đồng nghiệp, nên khi có chuyện tôi ngại, không dám lại nhờ mọi người.

Tôi hoảng hồn vì không có áo dài mặc, không có đồ trang điểm. Tôi ra hỏi bầu show xem phải làm sao thì bầu show nhắc tôi qua phòng chị Lâm Thúy Vân và cô Sơn Tuyền mượn đồ.

Tôi ngại quá nhưng đường cùng rồi, nên phải chạy qua mượn. Chị Lâm Thúy Vân lập tức cho tôi mượn đồ trang điểm ngay. Cô Sơn Tuyền cũng nhiệt tình lắm. Cô bảo tôi cứ lấy áo dài của cô mà mặc.

Tôi mặc áo dài của cô nhưng lại không có guốc, cô chỉ mang một đôi guốc. Chị Lâm Thúy Vân lại da nâu nên đồ trang điểm của chị kiểu khác.

Thành ra, tôi trang điểm xong da vàng khè, đồ luộm thuộm, mặc áo dài nhưng lại đi giày. Tôi bước ra sân khấu mà khán giả không nhận ra tôi.

Thường thường tôi lên hình mọi người bảo bị già hơn, không ăn ảnh, còn ở ngoài trẻ hơn. Nhưng hôm đó tôi lên sân khấu không những vừa già vừa xấu, lại không đúng là tôi.

Sau đó, có hai bài học cho tôi mà tôi phải nhớ. Ngoài việc phải chuẩn bị hành lý kỹ càng thì bài học về tình nghệ sĩ dành cho nhau là đúng. Người ta hay bảo hai cô đào hát có thương nhau bao giờ, bản thân tôi cũng trải qua chuyện đó.

Nhưng bên cạnh đó, có những đồng nghiệp rất thương nhau, hỗ trợ nhau khi gặp vấn đề. Nghề nào cũng vậy, có mặt trái và mặt tốt. Mong rằng khán giả đừng nghĩ nghệ sĩ luôn ghét nhau là không đúng. Mọi thứ là 50/50 thôi, có những tình cảm vẫn đang trân trọng, không được vơ đũa cả nắm và phán xét".