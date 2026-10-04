30 tuổi tiết kiệm được 3,8 tỷ đồng, cô gái bỏ việc văn phòng, giờ có hơn 4 tỷ

Ở tuổi 30, khi nhiều người vẫn đang tìm cách tăng lương, mua nhà hoặc tích lũy cho tương lai, thì Sansan - Cô gái người Trung Quốc, lại lựa chọn nghỉ việc sau khi tích lũy được 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng). Đáng nói, sau 3 năm rời công sở, số tiền tiết kiệm của San San không những chưa cạn mà còn tăng lên 1,07 triệu NDT (khoảng 4,07 tỷ đồng).

Theo chia sẻ của Sansan, trong năm vừa qua, tổng chi phí sinh hoạt cơ bản của cô chỉ khoảng 30.000 NDT (khoảng 114 triệu đồng), trong khi các khoản thu nhập thụ động đạt gần 35.000 NDT (khoảng 133 triệu đồng). Nói cách khác, số tiền kiếm được từ các khoản đầu tư và nguồn thu khác đủ để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt, giúp San San duy trì cuộc sống mà không cần đi làm toàn thời gian.

Thuê nhà giá rẻ, tiết kiệm để không cần đi làm vẫn đủ tiền sống

Sau khi nghỉ việc, San San rời Bắc Kinh và chuyển tới Huệ Châu - Một khu vực có chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều. Cô thuê một căn hộ 3 phòng ngủ được trang bị nội thất đầy đủ với giá 1.000 NDT/tháng (khoảng 3,8 triệu đồng).

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Việc lựa chọn nơi ở có chi phí thấp giúp San San giảm đáng kể áp lực tài chính. Trong cả năm, các khoản tiền thuê nhà, điện, nước, gas và phí quản lý cộng lại chỉ hơn 10.000 NDT (khoảng 38 triệu đồng), tương đương khoảng 1/3 tổng chi phí sinh hoạt cơ bản. Nhờ duy trì mức chi tiêu thấp, Sansan không cần phải rút tiền tiết kiệm để trang trải. Ngược lại, số tiền này được San San sử dụng để tạo ra dòng tiền trong thời gian nghỉ việc.

Cụ thể, trong gần 35.000 NDT (khoảng 133 triệu đồng) thu nhập thụ động của năm qua, khoảng 17.000 NDT (khoảng 64,6 triệu đồng) đến từ lãi tiền gửi. Khoảng 7.800 NDT (khoảng 29,6 triệu đồng) đến từ các sản phẩm đầu tư linh hoạt, trong khi chứng khoán mang lại khoảng 9.300 NDT (khoảng 35,3 triệu đồng). Ngoài ra, San San còn có khoảng 8.700 NDT (khoảng 33 triệu đồng) từ tiền hoàn thuế, khoản hoàn trả bảo hiểm và một số nguồn khác.

Nhờ các khoản thu này, sau 3 năm nghỉ việc, tài sản tiết kiệm của San San đã tăng lên 1,07 triệu NDT (khoảng 4,07 tỷ đồng), thay vì giảm dần như nhiều người có thể hình dung về cuộc sống “không đi làm”.

Ngày càng nhiều người trẻ nghỉ hưu sớm

Câu chuyện của Sansan không phải trường hợp duy nhất. Tư tưởng nghỉ hưu sớm đang được thảo luận ngày càng nhiều trên các nền tảng MXH ở Trung Quốc, đặc biệt trong nhóm người trẻ muốn giảm sự phụ thuộc vào công việc.

Một nhóm có tên “FIRE Life” trên Douban được thành lập từ năm 2020 hiện đã thu hút hơn gần 1 triệu thành viên. Bên cạnh nhóm chính, còn xuất hiện nhiều cộng đồng nhỏ với những mục tiêu tài chính khác nhau.

Chẳng hạn, nhóm “FIRE Life - phiên bản ít tiền” có khoảng 90.000 thành viên, hướng tới những người muốn làm việc khoảng 10 năm, tích lũy 300.000 NDT (khoảng 1,14 tỷ đồng) rồi nghỉ việc. Một nhóm khác đặt mục tiêu ở mức cao hơn, trong khi một số người lựa chọn các hình thức nghỉ hưu linh hoạt hơn như vừa nghỉ việc vừa làm thêm, trở thành nhân viên pha chế, nghỉ việc để chăm con hoặc chuyển tới khu vực có chi phí sinh hoạt thấp.

Ảnh minh họa

Sự khác biệt lớn về mức sống giữa các khu vực tại Trung Quốc cũng tạo điều kiện để một bộ phận người trẻ thử nghiệm cách sống này. Họ có thể tích lũy tiền tại các thành phố lớn, sau đó chuyển tới nơi có chi phí thấp hơn để kéo dài thời gian sử dụng khoản vốn đã có.

Tuy nhiên, nghỉ hưu sớm không phải lựa chọn dễ dàng với số đông. Theo số liệu được khảo sát, thu nhập bình quân trong năm 2025 là 43.377 NDT (khoảng 165 triệu đồng). Nếu một người không tiêu bất kỳ khoản tiền nào, họ vẫn cần khoảng 7 năm mới tích lũy được 300.000 NDT (khoảng 1,14 tỷ đồng), còn mục tiêu 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng) sẽ cần tới hơn 23 năm.

Trong thực tế, mọi người vẫn phải trả tiền nhà, ăn uống, đi lại và các chi phí khác, nên thời gian tích lũy chắc chắn dài hơn.

Bởi vậy, câu chuyện của Sansan có thể xem là một trường hợp khá đặc biệt. Để duy trì cuộc sống không đi làm, cô không chỉ cần số vốn tương đối lớn mà còn phải kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, có kiến thức đầu tư và chấp nhận rủi ro tài chính nhất định.

Đáng chú ý, mục tiêu của nghỉ hưu sớm cũng không nhất thiết là “không bao giờ làm việc nữa”. Với một số người trẻ, nghỉ việc sớm có thể chỉ là cách tạm thời bước ra khỏi guồng quay công sở, dành thời gian cho bản thân rồi sau đó quay lại thị trường lao động khi có nhu cầu.

Trong bối cảnh áp lực việc làm và nhịp sống tại các đô thị ngày càng khiến người trẻ quan tâm đến chất lượng cuộc sống, nghỉ hưu sớm đang được nhìn nhận như một lựa chọn thay thế cho con đường học tập - đi làm - nghỉ hưu truyền thống. Với Sansan, điều quan trọng nhất có lẽ không chỉ là số tiền 1,07 triệu NDT (khoảng 4,07 tỷ đồng) đang có, mà là việc khoản tiền ấy cho phép cô chủ động quyết định mình muốn sử dụng thời gian như thế nào.

(Nguồn: Lianhe Zaobao)