Một người đàn ông rút 1,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm, vay thêm 1,5 tỷ đồng để “làm nhiệm vụ”

Một người đàn ông 49 tuổi ở Hán Trung, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã mất hơn 900.000 NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng) chỉ trong 30 giờ sau khi rơi vào một đường dây lừa đảo trá hình dưới hình thức làm quen và hẹn gặp. Đáng nói, trong số tiền này có khoảng 460.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) là tiền tiết kiệm của gia đình, 440.000 NDT (1,5 tỷ đồng) còn lại là tiền vay từ người thân và ngân hàng.

Nạn nhân trong câu chuyện là Wang. Mọi chuyện bắt đầu từ một ứng dụng nhắn tin. Khi vào ứng dụng, Wang được một phụ nữ chủ động trò chuyện. Sau 1 thời gian trò chuyện, Wang và người phụ nữ hẹn gặp. Tuy nhiên trước khi gặp mặt, người phụ nữ yêu cầu Wang đăng ký một thẻ VIP. Đối phương nói việc đăng ký thẻ hoàn toàn miễn phí, nhưng Wang cần nạp trước một khoản tiền. Sau đó, số tiền này sẽ được hoàn lại, thậm chí còn được cộng thêm một khoản nhỏ.

Ban đầu, Wang chỉ chuyển 26 NDT (khoảng 93.000 đồng) và được hoàn lại toàn bộ. Lần thứ hai, ông chuyển 50 NDT (khoảng 180.000 đồng) và nhận lại 55 NDT (khoảng 198.000 đồng). Lần thứ ba, ông chuyển 200 NDT (khoảng 720.000 đồng) và được trả lại 210 NDT (khoảng 756.000 đồng). Ở lần cuối cùng, Wang tiếp tục nhận được một khoản hoàn trả 999 NDT (khoảng 3,6 triệu đồng).

Việc liên tục được hoàn tiền khiến Wang tin rằng ứng dụng thực sự hoạt động như đối phương mô tả. “Sự dụ dỗ ban đầu cộng với việc nhìn thấy tiền sinh lời khiến tôi từng bước bị cuốn vào” - Wang kể lại.

Ảnh minh họa

Đến ngày 6/6, Wang bắt đầu thực hiện một giao dịch lớn. Khoảng 13h, ông chuyển đi 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng). Từ thời điểm đó, trong 30 giờ tiếp theo, ông liên tục chuyển tiền bằng thẻ ngân hàng của mình. Tổng cộng, Wang thực hiện 45 giao dịch với số tiền 909.329,9 NDT (khoảng 3,27 tỷ đồng), chưa tính nhiều khoản chuyển qua WeChat và Alipay.

Nguồn tiền được Wang sử dụng gồm hơn 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) tiền gửi không kỳ hạn, 360.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, 230.000 NDT (khoảng 828 triệu đồng) vay từ người thân, bạn bè và 227.000 NDT (khoảng 817 triệu đồng) khoản vay ngân hàng được giải ngân ngay trong ngày.

Như vậy, riêng tiền tiết kiệm của Wang và gia đình đã lên tới khoảng 460.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này sau đó được đưa vào chuỗi giao dịch với những kẻ lừa đảo.

Wang thừa nhận thời điểm đó ông gần như không còn kiểm soát được hành động của mình. “Lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn mụ mị, không còn nghe theo lý trí. Họ bảo tôi làm nhiệm vụ gì thì tôi làm nấy” - Người đàn ông 49 tuổi nói.

Vấn đề xuất hiện khi Wang muốn rút tiền nhưng không thể. Ứng dụng thông báo ông nhập sai mật khẩu và yêu cầu nộp thêm tiền để kích hoạt tài khoản. Sau khi Wang làm theo, hệ thống lại báo tài khoản bị đóng băng và tiếp tục yêu cầu một khoản tiền khác để mở khóa. Mỗi lần, những kẻ đứng sau ứng dụng đều cam kết đây sẽ là lần cuối cùng và toàn bộ tiền sẽ được hoàn trả sau khi hoàn tất thủ tục.

Wang cứ thế tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng vay mượn thêm. Ngay cả ở lần cuối cùng, đối phương vẫn thúc giục ông nạp thêm hơn 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) để mở khóa tài khoản.

Người đầu tiên nhận thấy có điều bất thường là vợ Wang, bà Zhang. Theo lời bà, chồng liên tục tìm người thân để vay tiền, từ anh chị em trong gia đình đến những người quen xung quanh. Khi thấy ông đi vay ở quá nhiều nơi, bà bắt đầu nghi ngờ có chuyện xảy ra. Đến khi biết toàn bộ sự việc, Zhang bị kích động đến mức ngất xỉu. Sau 20 năm kết hôn, bà cho biết điều khiến mình suy sụp không đơn thuần là việc chồng tìm cách làm quen với phụ nữ khác, mà là số tiền khổng lồ đã được chuyển đi.

Tối 7/6, Wang đến Đồn cảnh sát đường Trung Sơn thuộc Công an thành phố Hán Trung (Trung Quốc) để trình báo. Ngày 8/6, cảnh sát cấp giấy tiếp nhận vụ việc và cùng ngày, cơ quan công an quận Hán Đài (Trung Quốc) chính thức lập án điều tra hình sự vì xác định vụ việc đáp ứng điều kiện để lập án.

Ngày 6/7, Wang cùng vợ tới chi nhánh ngân hàng nơi ông mở tài khoản để trao đổi. Phía ngân hàng cho rằng các giao dịch đều được thực hiện bằng mật khẩu do chính khách hàng nhập nên không thuộc trường hợp tài khoản bị đánh cắp hoặc giao dịch trái phép, vì vậy ngân hàng không chịu trách nhiệm về khoản tiền đã chuyển.

Hiện tại, sau hơn 3 tháng từ khi vụ việc xảy ra, Wang vẫn chưa lấy lại được số tiền đã mất. Với người đàn ông 49 tuổi, điều khiến ông day dứt không chỉ là khoản nợ hàng trăm nghìn NDT (hàng tỷ đồng), mà còn là những hệ lụy kéo theo đối với cả gia đình.

“Tôi biết mình đã sai từ lâu, nhưng cái giá phải trả lần này quá lớn” - Wang nói.

(Nguồn: Sina)