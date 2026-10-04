Câu trả lời cho chuyến đi quốc tế của Tóc Tiên

Tối 3/10, chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam đã diễn ra, đây là đêm tuyển chọn ca khúc đại diện Việt Nam cùng Tóc Tiên tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026. Sau quá trình chuẩn bị, 5 ca khúc được lựa chọn đã cùng xuất hiện trên sân khấu để tìm ra một bài hát đồng hành với nữ ca sĩ tại đấu trường quốc tế.

Tối 3/10, chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam đã diễn ra, đây là đêm tuyển chọn ca khúc đại diện Việt Nam cùng Tóc Tiên tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026

Trong chương trình, Tóc Tiên lần lượt thể hiện 5 ca khúc gồm Khó Gì, Em Tiên, Love Always Wins, a to A và Follow Me. Mỗi tiết mục được xây dựng theo một màu sắc riêng, từ hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin đến những câu chuyện về tình yêu, gia đình và bản sắc văn hóa Việt.

Mở đầu là Love Always Wins của TINLE. Ca khúc kể về một người phụ nữ từng tổn thương nhưng vẫn lựa chọn tin vào tình yêu. Tinh thần này được thể hiện qua sân khấu mang màu sắc Broadway với sắc đỏ chủ đạo. Tóc Tiên diện váy đỏ cầu kỳ, kết hợp cùng vũ công và trực tiếp trình diễn với live band gồm guitar, saxophone, trống, tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc.

Tóc Tiên trên sân khấu Love Always Wins

và Follow Me

Tiếp đến là Follow Me của M1 MUSIC, producer GUSTAV. Ca khúc mang màu sắc hiện đại, khắc họa hình ảnh người phụ nữ tự tin và chủ động. Tóc Tiên xuất hiện ở trung tâm sân khấu cùng bàn xoay, kết hợp với vũ công và những động tác mạnh, tạo nên phần trình diễn thời thượng, giàu năng lượng.

Tóc Tiên biểu diễn Em Tiên

Sau đó là Em Tiên của S•HUBE, kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử. Sân khấu sử dụng những hình ảnh quen thuộc như mây, chim, mặt trăng, hoa sen cùng các họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống. Tóc Tiên diện trang phục ánh kim, kết hợp cùng nón quai thao cách điệu, tạo nên hình ảnh Việt Nam trong diện mạo trẻ trung, hiện đại.

Tiếp nối là Khó Gì của HIGHLUA, khai thác hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ và không ngại thử thách. Tóc Tiên cùng các vũ công lần lượt xuất hiện trong hai tạo hình vàng và xanh, trong đó phần sau lấy cảm hứng từ võ phục Vovinam. Sự thay đổi về màu sắc, trang phục và vũ đạo tạo điểm nhấn cho tiết mục.

Khó Gì

và a to A là hai ca khúc khép lại đêm trình diễn của Tóc Tiên

Khép lại 5 màn trình diễn là a to A của VIZA, kể về hành trình trưởng thành và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Tóc Tiên xuất hiện trong thiết kế trắng, đứng giữa sân khấu tối giản với hình ảnh mặt trăng và những dải vải trải dài. Đặc biệt, hình ảnh nữ ca sĩ mang bầu trở thành điểm nhấn cho câu chuyện gia đình. Đây cũng là tiết mục duy nhất không có vũ công, tập trung vào giọng hát và cảm xúc của Tóc Tiên.

Sau cùng, ca khúc được lựa chọn là Em Tiên của đội S•HUBE, do producer DUONGK và songwriter HAROSÉ thực hiện. Tác phẩm kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc điện tử, khai thác hình ảnh người phụ nữ Việt Nam theo hướng hiện đại, chủ động và tự tin.

Sau cùng, ca khúc được lựa chọn là Em Tiên của đội S•HUBE, do producer DUONGK và songwriter HAROSÉ thực hiện

Kết quả được tính từ 40% điểm của Hội đồng Giám khảo, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn của khán giả quốc tế. Với kết quả này, Em Tiên chính thức trở thành ca khúc đại diện Việt Nam, đồng hành cùng Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026 ở Bangkok vào ngày 14/11.

Với chiến thắng này, Em Tiên sẽ cùng Tóc Tiên trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 14/11 tại One Bangkok Forum, Bangkok, Thái Lan, quy tụ 11 quốc gia gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Bhutan, Nepal và Mông Cổ.

Tóc Tiên sẽ mang ca khúc Em Tiên trình diễn tại đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 ở Bangkok vào ngày 14/11

Như vậy, Tóc Tiên sẽ không chỉ cạnh tranh với các đại diện đến từ những nền âm nhạc lớn trong khu vực như Hàn Quốc hay Thái Lan, mà còn đối đầu với các nghệ sĩ đến từ Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Bhutan, Nepal và Mông Cổ trong mùa giải đầu tiên của cuộc thi.

Hiện tại, Em Tiên sẽ tiếp tục được hoàn thiện về âm nhạc, cấu trúc trình diễn, hình ảnh và sân khấu trước khi cùng Tóc Tiên bước lên sân khấu quốc tế. Khán giả hiện cũng đang chờ đợi màn trình diễn chính thức của nữ ca sĩ tại Bangkok.