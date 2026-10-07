Siêu biệt thự 35 triệu euro để "dưỡng già" của Ronaldo:Phòng ngủ 300m², gara 20 siêu xe, xa hoa tột bậc nhưng không mua nổi một mét vuông riêng tư

Trong lúc Ronaldo đang ở tâm bão vì rời trại tập đội tuyển Bồ Đào Nha và từng tuyên bố mùa này "có lẽ là năm cuối cùng" anh chơi bóng, câu hỏi anh sẽ sống ở đâu sau khi treo giày bỗng trở nên đáng chú ý. Bởi căn biệt thự được chuẩn bị cho đúng thời điểm đó đã không còn nằm trong kế hoạch.

Theo tờ O Jogo của Bồ Đào Nha, Ronaldo và vợ là Georgina Rodríguez đã rao bán căn biệt thự ở khu Quinta da Marinha, thị trấn Cascais, với giá 35 triệu euro, chỉ một thời gian ngắn sau khi công trình hoàn tất hồi tháng 1/2026.

Tờ Marca của Tây Ban Nha, nơi đầu tiên đưa tin, dùng cụm từ cặp đôi "bị buộc phải bán". Theo tạp chí Nova Gente, căn nhà chưa từng được gia đình sử dụng để ở. Đến nay, cả Ronaldo lẫn Georgina đều chưa lên tiếng xác nhận, và chưa có thông tin công khai nào cho biết căn nhà đã tìm được chủ mới.

Bên trong căn nhà "đắt nhất Bồ Đào Nha"

Điều khiến giới bất động sản Bồ Đào Nha bàn tán nhiều nhất là con số chi phí. Mảnh đất được mua từ năm 2020, theo trang NiT. Năm 2022, tờ The Sun của Anh cho biết ngân sách xây dựng ban đầu khoảng 10 triệu bảng, tương đương 11,6 triệu euro, rồi nhanh chóng đội lên 17 triệu bảng. Nguyên nhân được nêu là giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, cộng với việc Ronaldo liên tục điều chỉnh thiết kế vì muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

Đến tháng 1/2026, khi công trình hoàn tất sau hơn ba năm thi công, trang bất động sản Idealista ước tính tổng chi phí đã chạm mốc 35 triệu euro. Con số này cao gần gấp đôi mức dự toán 19,7 triệu euro từng được đưa ra, và gấp khoảng ba lần ngân sách ban đầu. Nói cách khác, giá rao bán gần như chỉ ngang với số tiền đã đổ vào.

Theo O Jogo, biệt thự nằm trên khu đất rộng 12.000 m², gồm ba tầng với không gian rộng và nhiều ánh sáng, do chính cặp đôi lên ý tưởng đến từng chi tiết. Riêng phòng ngủ chính đã rộng 300 m², tức lớn hơn cả căn penthouse kỷ lục mà Ronaldo sở hữu ở Lisbon. Căn nhà có hai hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym trang bị công nghệ hiện đại, phòng chiếu phim hàng chục chỗ ngồi, phòng massage và gara chứa được hơn 20 xe.

Vật liệu cũng thuộc hàng xa xỉ: đá cẩm thạch Italy, vòi nước bằng vàng nguyên khối và một bức tranh tường do Louis Vuitton thiết kế riêng cho cặp đôi, theo tờ JN. Gara ngầm được làm để chứa bộ sưu tập xe của Ronaldo, được Idealista ước tính trị giá khoảng 14 triệu euro.

Bài toán riêng tư mà tiền không giải được

Vấn đề nằm ở vị trí. Quinta da Marinha là khu dân cư cao cấp có sân golf và trung tâm cưỡi ngựa, thu hút cả cư dân lẫn khách vãng lai. Theo Marca, nhiều điểm trong khu này có tầm nhìn thẳng vào nhà của Ronaldo, điều mà gia đình anh không chấp nhận được.

Đây không phải nỗi lo mới, và Ronaldo đã tìm đủ cách để giải quyết. Ngay từ năm 2022, tờ Nascer do Sol đưa tin anh đề nghị mua lại bãi đỗ xe và nhà câu lạc bộ của sân golf Oitavos sát bên, thuộc sở hữu của doanh nhân Miguel Champalimaud, để có thêm không gian riêng và một lối vào độc lập. Theo JN, anh cũng từng tìm cách mua các lô đất lân cận nhưng chủ đất từ chối. Tạp chí Nova Gente cho rằng chính lời từ chối này đã "buộc" cặp đôi phải bán nhà.

Trong quá trình xây dựng, chuyện riêng tư còn bị xâm phạm theo cách khá trớ trêu. Lili Caneças, một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu Bồ Đào Nha cũng sống ở Cascais, từng quay video công trình đăng lên mạng xã hội. Bà bị chỉ trích dữ dội và phải giải thích rằng mình đứng bên ngoài nên không phải xâm phạm đời tư, theo Notícias ao Minuto.

Với một người có gần một tỷ người theo dõi trên mạng xã hội như Ronaldo, theo Forbes, sự riêng tư trở thành thứ tài sản đắt hơn cả vị trí hay tiện nghi. Một căn nhà đẹp đến đâu cũng mất giá trị sử dụng nếu cả gia đình bảy người không thể bước ra hồ bơi mà không lo bị nhìn thấy.

Thị trường đã có ngay một phép so sánh, và nó nằm cùng khu. Tháng 2/2026, bà Fabiana Flosi, vợ của cựu ông trùm F1 Bernie Ecclestone, mua một biệt thự cũng tại Quinta da Marinha với giá khoảng 40 triệu euro. Theo Idealista, đây được xem là giao dịch nhà ở tư nhân đắt nhất từng ghi nhận tại Bồ Đào Nha.

Căn biệt thự đó rộng 2.000 m², có sân tennis và thang máy trong nhà, tương đương khoảng 20.000 euro mỗi mét vuông, theo The Portugal News. Điều đáng chú ý là căn nhà được định giá khoảng 50 triệu euro, nhưng phải mất sáu tháng đàm phán và chốt ở mức thấp hơn khoảng 20%, theo Correio da Manhã.

Phép so sánh này cho thấy hai điều. Mức giá 35 triệu euro của Ronaldo không hề vô lý ở khu vực này, nhưng phân khúc nhà trên 30 triệu euro tại Bồ Đào Nha cực kỳ hẹp, người mua ít và có quyền mặc cả. Căn nhà của Ronaldo còn mang một nhược điểm mà người mua nào cũng biết rõ: chính chủ nhà đã chê nó thiếu riêng tư.

"Bất động sản mới là đam mê thật sự của tôi"

Căn biệt thự ở Cascais chỉ là một mảnh trong danh mục bất động sản dày đặc của Ronaldo. Trả lời Piers Morgan hồi tháng 11/2025, anh nói bất động sản mới là "đam mê thật sự" của mình, điều mà ít người biết.

Tại Lisbon, Ronaldo sở hữu căn penthouse tầng 13 của tòa Castilho 203, mua năm 2019 với giá 7,2 triệu euro, được xem là căn penthouse đắt nhất từng bán ở Bồ Đào Nha vào thời điểm đó, theo Idealista. Căn hộ rộng khoảng 287 m², cộng thêm sân thượng 260 m². Anh cũng có một căn hộ trên đại lộ Avenida da Liberdade, mua từ năm 2015. Ở quê nhà Funchal, đảo Madeira, Ronaldo biến một tòa nhà cũ ven biển thành dinh thự bảy tầng, trị giá gần 8 triệu euro. Căn nhà ở vùng núi Gerês thì anh đã bán lại cho đồng đội cũ Pepe với giá 2,5 triệu euro.

Ronaldo cũng không chỉ mua để ở. Năm 2022, anh cùng tập đoàn khách sạn Pestana, đối tác lâu năm của chuỗi khách sạn CR7, công bố dự án xây 88 căn nhà ở Funchal dưới thương hiệu Pestana Residences CR7, với vốn đầu tư 50 triệu euro cho giai đoạn đầu, theo Idealista. Dự án bắt nguồn từ một khu đất ở bãi biển Praia Formosa mà anh mua trước đó.

Chơi bất động sản ở cỡ này cũng không tránh khỏi rắc rối. Ronaldo từng phải phá dỡ phần mái kính xây thêm trái phép ở căn penthouse Lisbon, rồi tiếp tục phá một số công trình không phép ở căn nhà tại Gerês, theo Idealista. Năm 2021, The Sun ước tính riêng nhà và xe của anh đã có giá trị khoảng 45 triệu bảng, tương đương 53,5 triệu euro, trải dài từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Anh đến Mỹ.

Song song với quyết định bán nhà ở Cascais, O Jogo cho biết Ronaldo và Georgina đã đầu tư hai biệt thự tại khu Nujuma thuộc dự án The Red Sea ở Ả Rập Xê Út. Đây là quần thể chỉ gồm 19 dinh thự tư nhân do hãng kiến trúc Foster + Partners thiết kế. Theo JN, các căn nhà ở đây chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ, một lựa chọn cho thấy rõ ưu tiên hàng đầu của gia đình lúc này.

Hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr kết thúc vào tháng 6/2027. Trả lời Vogue hồi tháng 8, anh nói đã có "tương lai được vạch sẵn". Với Piers Morgan, anh còn nói muốn sống chương tiếp theo của cuộc đời với chi phí "không đắt đỏ". Chỉ có điều, theo nhận xét của JN, căn nhà ở Cascais vốn được hình dung là nơi trú ẩn sau sự nghiệp, có lẽ sẽ không bao giờ đóng vai trò đó.