10 minh tinh xuất thân người mẫu: Body bốc lửa, đôi chân khiến màn ảnh Hàn mê mệt

Không ít mỹ nhân đình đám của showbiz Hàn từng bước vào ngành giải trí từ sàn diễn hoặc những cuộc thi người mẫu. Sở hữu chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể đẹp và khả năng bắt máy ảnh, họ sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và dần chứng minh bản thân bằng những vai diễn ghi dấu trên màn ảnh. Từ Jun Ji Hyun, Kim Hee Sun đến Lee Sung Kyung hay Jung Ho Yeon, đây là 10 nữ diễn viên Hàn Quốc từng có xuất phát điểm là người mẫu và vẫn giữ được lợi thế hình thể, thần thái thời trang đặc trưng.

1. Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun được một tạp chí phát hiện khi mới 16 tuổi và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh. Cao 173 cm, nữ diễn viên sớm gây chú ý nhờ đôi chân dài cùng vẻ ngoài có khả năng biến hóa giữa nét trong trẻo và thần thái lạnh lùng.

Từ một gương mặt quảng cáo, cô từng bước trở thành một trong những biểu tượng của màn ảnh Hàn với loạt tác phẩm như Cô nàng ngổ ngáo, Vì sao đưa anh tới và Ám sát. Lợi thế hình thể, gương mặt sắc nét cùng khả năng kiểm soát thần thái trước ống kính giúp Jun Ji Hyun trở thành một trong những trường hợp tiêu biểu của thế hệ người mẫu chuyển hướng thành diễn viên thành công.

Jun Ji Hyun

2. Kim Hee Sun

Kim Hee Sun bước vào showbiz sau khi giành vị trí đầu tiên tại cuộc thi người mẫu SMART và nhanh chóng được gọi bằng danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc".

Cao 168 cm, cô sở hữu vóc dáng cân đối cùng khí chất thanh lịch. Thời trẻ, Kim Hee Sun liên tục xuất hiện trên tạp chí và trong các chiến dịch quảng cáo, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của ngành giải trí Hàn Quốc. Sau đó, Thần thoại giúp tên tuổi cô lan rộng khắp châu Á, trong khi nhan sắc và vóc dáng vẫn là những điểm mạnh được nhắc đến xuyên suốt sự nghiệp.

Kim Hee Sun

3. Han So Hee

Han So Hee gia nhập ngành giải trí thông qua công việc người mẫu quảng cáo. Với chiều cao 165 cm, vòng eo thon và vóc dáng quyến rũ, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ hình ảnh vừa trong trẻo vừa có chút sắc sảo, gợi cảm.

Sau khi gây chú ý với Thế giới hôn nhân, Han So Hee tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa qua My Name. Nếu ở những bộ ảnh thời trang, cô có thể mang vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ thì trên màn ảnh, nữ diễn viên lại có thể chuyển sang hình ảnh mạnh mẽ, giàu năng lượng. Sự linh hoạt này cũng là một trong những lợi thế giúp Han So Hee trở thành gương mặt thời trang nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ.

Han So Hee

4. Song Ji Hyo

Song Ji Hyo chính thức bước vào ngành giải trí với vai trò người mẫu bìa tạp chí KIKI vào năm 2001, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Cao 168 cm, cô sở hữu vóc dáng mềm mại với tỷ lệ eo - hông nổi bật. Song Ji Hyo sau đó trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua Hoàng cung, Sương hoa điếm và đặc biệt là Running Man, chương trình giúp cô nổi tiếng rộng rãi trên khắp châu Á.

Phong cách của Song Ji Hyo cũng khá đặc biệt khi có thể cùng lúc mang nét khỏe khoắn, phóng khoáng và vẻ tươi sáng tự nhiên. So với hình ảnh người mẫu thời đầu, cô hiện tại có thêm một màu sắc đời thường rất riêng nhờ dấu ấn từ truyền hình thực tế.

Song Ji Hyo

5. Han Chae Young

Han Chae Young cũng có xuất phát điểm là người mẫu và từng được biết đến với biệt danh “búp bê Barbie gợi cảm” nhờ chiều cao 172 cm, đường cong nổi bật cùng những đường nét khuôn mặt sắc sảo.

Tên tuổi của cô bùng nổ tại châu Á sau Trái tim mùa thu, đưa Han Chae Young trở thành một trong những mỹ nhân Hàn được nhớ đến nhiều trong những năm đầu của làn sóng Hallyu. Vóc dáng cân đối, đường cong rõ nét và vẻ đẹp quyến rũ từng giúp cô trở thành hình mẫu nhan sắc đặc trưng của một thế hệ khán giả.

Han Chae Young

6. Shin Min Ah

Shin Min Ah giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu tạp chí khi mới 14 tuổi và có thời gian dài xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang trước khi trở thành diễn viên.

Cao 168 cm, cô sở hữu đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể đẹp cùng đôi mắt cười đặc trưng. Sau khi nổi tiếng với Bạn gái tôi là hồ ly, Shin Min Ah tiếp tục duy trì hình ảnh một trong những mỹ nhân có khí chất riêng của màn ảnh Hàn.

Điểm thú vị ở Shin Min Ah là cô không cần phụ thuộc vào những tạo hình quá cầu kỳ để tạo ấn tượng. Nét dịu dàng pha chút quyến rũ cùng khả năng giữ thần thái trước ống kính giúp cô đặc biệt nổi bật trong những bộ ảnh thời trang và trên thảm đỏ.

Shin Min Ah

7. Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung được chú ý sau khi tham gia cuộc thi siêu mẫu Hàn Quốc và sở hữu chiều cao 175 cm cùng vóc dáng cao, mảnh và đường nét tay chân nổi bật.

Xuất phát điểm người mẫu giúp Lee Sung Kyung có lợi thế rõ rệt trước ống kính, từ khả năng kiểm soát hình thể đến cách biến hóa với trang phục. Sau khi chuyển sang diễn xuất với It's Okay, That's Love, cô tiếp tục ghi dấu qua nhiều vai diễn và chứng minh rằng lợi thế ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu.

Lee Sung Kyung cũng là một trong những nữ diễn viên có khả năng biến hóa phong cách khá rộng. Cô có thể ngọt ngào, nữ tính trong những bộ cánh đời thường nhưng cũng dễ dàng chuyển sang hình ảnh cá tính, thời thượng trên thảm đỏ.

Lee Sung Kyung

8. Han Ye Seul

Han Ye Seul bước vào showbiz sau cuộc thi siêu mẫu của đài SBS. Cao 168 cm, cô sở hữu vóc dáng có đường cong rõ nét cùng vẻ đẹp nổi bật, sắc sảo.

Fantasy Couple là một trong những tác phẩm giúp Han Ye Seul ghi dấu mạnh mẽ với khán giả. Hình ảnh quyến rũ nhưng vẫn có nét tinh nghịch, linh hoạt giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được nhớ đến với phong cách rất riêng của màn ảnh Hàn.

Trong nhiều tác phẩm thời kỳ đầu, Han Ye Seul cũng không ngại khai thác vẻ ngoài nổi bật và đường cong cơ thể, góp phần tạo nên hình ảnh một nữ thần gợi cảm kinh điển của Kbiz.

Han Ye Seul

9. Jung Ho Yeon

Jung Ho Yeon là á quân cuộc thi siêu mẫu Hàn Quốc và từng có thời gian dài hoạt động trên các sàn diễn quốc tế. Với chiều cao 176 cm, vóc dáng mảnh nhưng săn chắc cùng gương mặt mang vẻ lạnh và thời trang, cô có đầy đủ những lợi thế của một người mẫu runway chuyên nghiệp.

Sau khi đảm nhận vai Kang Sae Byeok trong Squid Game, Jung Ho Yeon nhanh chóng trở thành ngôi sao quốc tế. Những đốm tàn nhang đặc trưng, đường nét cá tính và thần thái thoải mái trước ống kính giúp cô có độ nhận diện rất cao.

Ngay cả sau khi nổi tiếng với tư cách diễn viên, Jung Ho Yeon vẫn giữ được chất người mẫu rất rõ: không cần tạo dáng quá nhiều nhưng vẫn dễ dàng tạo ra một khung hình có tính thời trang.

Jung Ho Yeon

10. Lee Tae Im

Lee Tae Im từng làm người mẫu quảng cáo khi còn học đại học trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng quyến rũ và khí chất trưởng thành, cô thường được giao những hình tượng có phần mạnh mẽ, gợi cảm.

Các tác phẩm như Woman of Dignity hay For the Emperor từng giúp Lee Tae Im được chú ý nhờ những vai diễn mang màu sắc táo bạo. Lợi thế hình thể cùng đường cong rõ nét cũng trở thành một phần đáng nhớ trong hình ảnh của nữ diễn viên trên màn ảnh.

Lee Tae Im

Từ những người mẫu ảnh bước vào showbiz đến những chân dài từng chinh phục sàn diễn quốc tế, 10 mỹ nhân trên đều cho thấy lợi thế hình thể và khả năng làm chủ ống kính có thể trở thành một nền tảng đáng giá khi chuyển sang diễn xuất. Tuy nhiên, điều giúp họ đứng vững lâu dài vẫn là khả năng biến hóa hình ảnh và dấu ấn riêng sau khi rời khỏi sàn diễn để bước lên màn ảnh.

Ảnh: IGNV, Internet