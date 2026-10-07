Một sự kiện được ví như “siêu đám cưới” sắp diễn ra tại SVĐ sức chứa hơn 10.000 người: Kể chuyện tình của người Thái trên sân khấu 360 độ

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra từ ngày 16/10 đến 21/10 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”. Sự kiện được tổ chức gắn với dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch Lào Cai.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, diễn ra lúc 20h ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Chương trình do Newday Media thực hiện, tác giả kịch bản kiêm Tổng đạo diễn Lê Hải Yến.

“Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” được xây dựng như một thiên tình ca về đôi trai gái người Thái, lấy cảm hứng từ tác phẩm truyện thơ trữ tình nổi tiếng “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) cùng hình tượng “xai peng” - sợi dây tình tượng trưng cho sự gắn kết lứa đôi trong văn hóa Thái.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật khai mạc “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”

Với ba chương Mầm thương - Sợi nhớ - Vòng yêu, “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” đưa khán giả đi qua hành trình tình yêu nhiều cảm xúc: từ những rung động đầu đời, qua thử thách và những năm tháng chờ đợi, đến ngày đoàn tụ và hạnh phúc trọn vẹn.

Từ mối duyên 10 năm với Mường Lò đến “Trọn một vòng yêu”

Theo Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, năm 2026 đánh dấu 10 năm chị trở lại vùng đất Yên Bái cũ, nay thuộc Lào Cai, đồng thời là lần thứ ba thực hiện chương trình tại Mường Lò. Với chị, đây là “nơi tình yêu bắt đầu”, vùng đất mang đến nhiều cảm xúc và nguồn cảm hứng trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Nếu những chương trình trước khai thác chiều dài lịch sử và không gian văn hóa Mường Lò, lần trở lại này, nữ đạo diễn đi sâu hơn vào đời sống tinh thần, đặc biệt là văn học dân gian của người Thái. Từ tình yêu với Xống chụ xon xao - tác phẩm được mệnh danh là “Truyện Kiều của người Thái” - nữ đạo diễn xây dựng một câu chuyện mới, kế thừa tinh thần về sự thủy chung, ý chí vượt qua thử thách và niềm tin vào một kết cục có hậu.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ tại họp báo công bố Lễ hội

Từ câu chuyện ấy, Xòe Thái được đưa vào mạch kể một cách tự nhiên, thay vì xuất hiện như một tiết mục độc lập. Những phong tục, tập quán và giá trị văn hóa được lồng ghép xuyên suốt hành trình của đôi trai gái, để vòng Xòe vừa là hình thức biểu đạt nghệ thuật, vừa trở thành biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết.

“Tôi mong muốn góp một phần nào đó, một tiếng nói nhỏ bé để góp phần gìn giữ những tinh hoa văn hóa đó”, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến nói.

Điểm nhấn của chương trình là đại cảnh Xòe được kiến tạo như một “siêu đám cưới” của bản Mường, nơi hàng nghìn người cùng hội tụ, hòa vào vòng Xòe để chúc phúc cho đôi trai gái. Từ tình yêu của hai người, vòng Xòe mở rộng thành sự hòa quyện của cả cộng đồng.

Không gian sân khấu có sự tham gia của các nghệ nhân dân gian, hơn 2.000 bà con dân tộc Thái cùng hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên; phía trên là khán đài có sức chứa hơn 10.000 người.

Đám cưới bản Mường được tái hiện tại chương trình

Theo ê-kíp, đây là điểm thăng hoa của câu chuyện, khi tình yêu lứa đôi được cộng đồng chứng kiến và chúc phúc. Một số phong tục, tập quán và nét văn hóa của người Thái xưa cũng được tái hiện, trong đó có những giá trị có thể đã dần trở nên xa lạ với một bộ phận người trẻ. Chương trình vì thế cũng trở thành hành trình trở về với cội nguồn, đánh thức những giá trị truyền thống đã ngủ quên.

Trải nghiệm nghệ thuật độc bản tại Mường Lò

“Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” được dàn dựng theo hình thức sân khấu thực cảnh dân gian kết hợp công nghệ 3D mapping tương tác, biến sân vận động thành một bản Mường rộng lớn. Hệ thống 24 máy chiếu công suất lớn bao phủ hơn 3.000 m², kết hợp với đạo cụ, hình ảnh núi non và các đại cảnh cộng đồng.

Hình ảnh mặt trăng, mặt trời chuyển động phía sau những dãy núi gợi sự chuyển dịch của ngày và đêm, đồng thời biểu đạt dòng chảy thời gian và những năm tháng chờ đợi của đôi trai gái.

Công nghệ 3D mapping tương tác được ứng dụng xuyên suốt chương trình

Dù ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho rằng đây chỉ là yếu tố hỗ trợ cho câu chuyện. “Tôi không tạo ra sự khác biệt chỉ bằng công nghệ. Công nghệ giúp cho con người, giúp cho văn hóa được thăng hoa, còn cốt lõi vẫn phải là câu chuyện văn hóa”, nữ đạo diễn nhấn mạnh.

Để các chất liệu được thể hiện chính xác, ê-kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu, đối chiếu tư liệu với nghệ nhân, già làng, trưởng bản và các nhà nghiên cứu. Theo nữ đạo diễn, văn hóa Thái có sự khác biệt giữa từng vùng, vì vậy, từ trang phục, tiếng nói, chữ viết, đạo cụ đến phong tục đều cần được cân nhắc kỹ khi đưa lên sân khấu. Đây cũng là một trong những thách thức với nữ đạo diễn khi thực hiện các chương trình về văn hóa dân tộc.

“Nguyên tắc làm việc của tôi là trước khi làm hay thì mình phải làm đúng. Tôi cảm thấy may mắn khi các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu ủng hộ, vì mình làm bằng cái tâm thực sự, làm một cách nghiêm túc. Đó sẽ là yếu tố đầu tiên để mình tránh khỏi những sai sót”, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ.

Phối cảnh một số màn diễn trong “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”

Tổng đạo diễn “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” và ekip thực hiện bày tỏ mong muốn thông qua chương trình, khán giả không chỉ nhìn thấy những điệu Xòe, nghe thanh âm của núi rừng hay bắt gặp những phong tục, trang phục, nếp sống đặc trưng, mà còn cảm nhận vẻ đẹp trong tâm hồn, tình yêu, cách ứng xử và tinh thần cộng đồng của người Thái.

Từ sân khấu, những giá trị ấy được lan tỏa rộng hơn, để văn hóa Thái không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn trở thành một phần của vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, được giới thiệu và kết nối với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.