NSND 72 tuổi tái xuất với “Trại buôn người”: Không để mình rảnh rỗi, có ngày quay phim tới 12 tiếng

Rời trường quay, NSND Như Quỳnh trở về với những việc quen thuộc hằng ngày, dành thời gian chăm chút tổ ấm. Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì thói quen vận động, "bận rộn vừa đủ" để mỗi ngày không quá nhàn rỗi.

Tuổi 72 vẫn nhận phim nhưng biết "lượng sức"

NSND Như Quỳnh sinh năm 1954 tại Hà Nội, là gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Đến hẹn lại lên, Bến không chồng, Chuyện của Pao... Bà còn là một trong những diễn viên miền Bắc đầu tiên góp mặt trong các dự án điện ảnh quốc tế như Đông Dương, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng hay Cô dâu vàng. Năm 2007, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Như Quỳnh tái xuất điện ảnh với phim "Trại buôn người" - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Ở tuổi 72, thay vì lui về nghỉ ngơi, nữ nghệ sĩ vẫn bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật. Theo báo Thanh Niên, trong thời gian quay phim Trại buôn người tại An Giang và TP.HCM, bà từng trải qua những ngày làm việc liên tục, có ngày làm việc khoảng 12 tiếng; có hôm phải thức từ 3 giờ sáng và làm việc đến 18 giờ hoặc tiếp tục tham gia những buổi quay đêm.

Tuy nhiên, đây không phải nhịp sinh hoạt thường ngày của bà. Chia sẻ trên VietNamNet, NSND Như Quỳnh cho biết, tuổi tác khiến việc dành tâm sức cho một dự án khó khăn hơn nên bà luôn biết giới hạn của mình. Những phân cảnh hành động mạo hiểm có người đóng thế hỗ trợ nhưng bà vẫn tích cực tập luyện thể thao và đi bơi để tăng sức bền trước mỗi đợt bấm máy.

Thay vì lui về nghỉ ngơi, nữ nghệ sĩ 72 tuổi vẫn bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Dù việc học thuộc thoại mất nhiều thời gian hơn trước, nữ nghệ sĩ khẳng định chưa từng có ý định giải nghệ vì lửa nghề vẫn vẹn nguyên, chỉ là bà chọn cách làm việc linh hoạt hơn, biết "nương theo sức khỏe" chứ không duy trì cường độ làm việc như thời trẻ.

Người cao tuổi vận động thế nào là "vừa sức"?

Nữ nghệ sĩ cho biết bà thường thức dậy lúc 5h30, vận động nhẹ, xoa bóp tay chân rồi ăn sáng, uống cà phê. Thời gian còn lại, bà đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Khi rảnh, bà xem YouTube, TikTok để cập nhật đời sống và góc nhìn của người trẻ.

NSND Như Quỳnh nói bà không có bí quyết đặc biệt để giữ sức khỏe. "Tôi nghĩ mình phải có việc để làm, chứ rảnh rỗi, ngồi một chỗ nhiều cũng không tốt", bà chia sẻ trên Dân trí.

NSND Như Quỳnh hạnh phúc vì được chồng yêu thương và chăm sóc tinh tế hơn cả thời trẻ - Ảnh: NVCC

Quan niệm "không ngồi một chỗ" của nữ nghệ sĩ cũng gần với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về vận động ở người cao tuổi. Theo WHO, người từ 65 tuổi trở lên nên có 150-300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần hoặc 75-150 phút cường độ mạnh. Người cao tuổi cũng nên tập các động tác tăng sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Ngoài ra, WHO khuyến nghị thực hiện các bài tập kết hợp, chú trọng sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Mục tiêu là duy trì khả năng vận động và phòng ngừa té ngã. Đi bộ, làm việc nhà, làm vườn hay những hoạt động trong công việc có vận động cơ thể đều có thể được tính là hoạt động thể chất.

Tuy nhiên, không có một mức "vừa sức" giống nhau cho tất cả mọi người. WHO khuyến cáo người cao tuổi nên bắt đầu từ vận động phù hợp với khả năng, sau đó tăng dần thời gian, tần suất và cường độ. Mức gắng sức cũng cần được điều chỉnh theo thể lực của mỗi người.