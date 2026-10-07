Số phận Táo Quân khi Đỗ Thanh Hải rời VTV

Thông tin đạo diễn Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) theo nguyện vọng cá nhân nhận được sự quan tâm của khán giả. Tối 7/10, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi tiệc chia tay đạo diễn.

Bên cạnh những dấu ấn của đạo diễn Đỗ Thanh Hải với phim truyền hình Việt, một trong những điều được nhắc tới nhiều là Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải là một trong những người đặt nền móng và giữ vai trò quan trọng với chương trình trong hơn hai thập kỷ. Anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, chịu trách nhiệm sản xuất và tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình trong nhiều năm.

Vì vậy, sau khi nam đạo diễn rời VTV, nhiều khán giả đặt câu hỏi: Táo Quân sẽ ra sao khi không còn Đỗ Thanh Hải? Câu hỏi càng được chú ý bởi tháng 9-10 vốn là giai đoạn ê-kíp chuẩn bị kịch bản cho Táo Quân - phát sóng đêm Giao thừa.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải góp phần làm nên thương hiệu Táo Quân.

'Thuyền trưởng' chia tay Táo Quân

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ ê-kíp thường bắt đầu xây dựng kịch bản từ khoảng tháng 9, khi những sự kiện lớn trong năm đã diễn ra tương đối đầy đủ. Đến tháng 11, các vấn đề nổi bật cuối năm tiếp tục được cập nhật.

Trong suốt quá trình đó, ê-kíp phải vừa viết vừa sửa. Điều quan trọng nhất là phải hình thành bộ khung cho nội dung. Sau khi hình thành bộ khung, nhà sản xuất mời nghệ sĩ, hoàn thiện lời thoại và phân vai cho từng Táo.

Phía sau vài giờ phát sóng đêm Giao thừa là một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải không chỉ xuất hiện ở khâu cuối với tư cách tổng đạo diễn mà đã tham gia vào quá trình định hình nội dung và cách triển khai chương trình. Nhiều nghệ sĩ gọi anh là thuyền trưởng của Táo Quân.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và dàn diễn viên Táo Quân.

Cùng với NSƯT Đỗ Thanh Hải, Táo Quân từng hình thành một ê-kíp nghệ sĩ quen thuộc gồm các NSND Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Vân Dung. Sự ăn ý của dàn nghệ sĩ sau nhiều năm làm việc cùng nhau là một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của chương trình.

Không riêng Táo Quân, nhiều người trong số họ đã đồng hành với Đỗ Thanh Hải từ các chương trình, phim ảnh và dự án truyền hình trước đó.

Sau thông tin Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác, NSND Công Lý cho biết anh bất ngờ. Hai người đã biết và làm việc cùng nhau gần ba thập kỷ.

“Đạo diễn Đỗ Thanh Hải với tôi là một người bạn, một người đồng nghiệp mà tôi rất quý, rất yêu mến và tôn trọng. Chúng tôi biết nhau gần ba thập kỷ rồi. Gần như trong từng ấy năm, tôi và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã có rất nhiều thời gian làm việc, đồng hành với nhau từ các chương trình, sự kiện cho đến phim ảnh”, NSND Công Lý chia sẻ với PV Tiền Phong.

Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều tình cảm khi nói về người đồng nghiệp lâu năm. NSND Công Lý khẳng định yêu quý Đỗ Thanh Hải không chỉ bởi tài năng mà còn ở sự tâm huyết với nghề, nhiệt tình với anh em, đồng nghiệp.

"Tôi đã chứng kiến đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm nghề và tôi luôn trân trọng những gì Đỗ Thanh Hải đã làm, đã cống hiến trong suốt chặng đường của mình”, NSND Công Lý chia sẻ.

Trong nhiều năm, chuyện các nghệ sĩ thu xếp lịch trình cuối năm để tập Táo Quân đã trở thành câu chuyện quen thuộc. Việc một ê-kíp duy trì thời gian dài cũng khiến dấu ấn của chương trình gắn chặt với những con người cụ thể, từ đạo diễn đến diễn viên.

Vì vậy, nếu Táo Quân tiếp tục, bài toán không chỉ nằm ở việc giữ hay thay đổi format. Việc xây dựng ê-kíp sáng tạo và dàn nghệ sĩ cho một giai đoạn mới cũng là vấn đề được khán giả quan tâm.

Không thể tồn tại chỉ dựa trên thói quen khán giả

Thực tế, câu hỏi "Táo Quân nên tiếp tục hay dừng lại?" không phải đến khi Đỗ Thanh Hải rời VTV mới xuất hiện. Nam đạo diễn từng nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc chương trình.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng tiết lộ ê-kíp ý định dừng Táo Quân từ khi chương trình tròn 10 năm. Tuy nhiên, trước sự mong đợi của khán giả, họ tiếp tục thêm một chặng đường.

“Tôi có quá nhiều tình cảm dành cho Táo Quân. Và cũng vì tôi đã từng mong rằng nó không phải là 15 chương trình mà chỉ… 5 chương trình là nghỉ! Thẳng thắn thì thời điểm 10 năm chúng tôi đã nghĩ đến chuyện dừng Táo Quân. Trước tình cảm mong đợi của khán giả, ê-kíp đã tiếp tục thêm một vệt 5 năm”, đạo diễn từng chia sẻ.

Táo Quân nhiều năm chịu sức ép đổi mới kịch bản, format.

Đạo diễn khi ấy đã nhắc đến khả năng thay đổi thế hệ thực hiện chương trình. Anh từng đề cập một lực lượng sáng tác, đạo diễn, diễn viên mới tạo ra một sản phẩm mới mẻ hơn, tươi trẻ hơn. Đó là sự chuyển động của nghề làm truyền hình.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng nhìn nhận Táo Quân không thể tồn tại chỉ dựa trên thói quen của khán giả. Theo anh, mỗi chương trình chỉ đáp ứng một giai đoạn nhất định và phải thay đổi khi cách làm cũ không còn hiệu quả.

Năm 2020, Táo Quân từng nghỉ phát sóng và được thay bằng chương trình khác. Sau đó, chương trình trở lại nhưng liên tục đứng trước những thay đổi về nhân sự.

NSND Công Lý có giai đoạn không thể tham gia như trước vì sức khỏe. NSND Xuân Bắc từng vắng mặt vì lịch trình công việc. Một số gương mặt trẻ được đưa vào chương trình, song cũng chịu sự so sánh với những nghệ sĩ đã gắn bó nhiều năm. Đêm Giao thừa 2026 không có Táo Quân, song chương trình thay thế cũng không nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Khó giữ Táo Quân

Nội dung Táo Quân những năm gần đây cũng nhiều lần tạo tranh luận. Format chầu trời, các màn báo cáo của từng Táo hay hình thức thi tài từng bị nhận xét lặp lại.

Một số mùa bị chê dài, tiếng cười chưa đủ sắc và việc điểm lại các vấn đề nổi bật trong năm chưa tạo được hiệu ứng như giai đoạn trước.

Sau khi nam đạo diễn rời VTV, nhiều khán giả đặt câu hỏi Táo Quân sẽ ra sao khi không còn Đỗ Thanh Hải?

NSND Khải Hưng - một trong những người đặt nền móng cho chương trình - từng nhận xét từ năm 2018 rằng Táo Quân đã có dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, mỗi lần Táo Quân đứng trước khả năng dừng phát sóng, phản ứng tiếc nuối của một bộ phận khán giả lại cho thấy vị trí đặc biệt của chương trình.

Với nhiều gia đình, Táo Quân không đơn thuần là một chương trình hài. Hình ảnh cả nhà quây quần trước màn hình tối Giao thừa, nghe Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu và các Táo điểm lại một năm đã trở thành thói quen kéo dài qua nhiều thế hệ.

Khi chương trình từng được thông báo dừng, có khán giả ví thiếu Táo Quân giống như Tết thiếu bánh chưng.

Chính nghịch lý đó khiến Táo Quân nhiều năm đứng giữa hai sức ép, vừa phải thay đổi để tránh lặp lại nhưng đồng thời khó rời bỏ những yếu tố đã trở thành ký ức của khán giả.

Đến hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc Táo Quân 2027 sẽ được thực hiện theo hình thức nào, hoặc sẽ được thay thế ra sao.