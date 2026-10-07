Công bố ngày 6/10, kết quả trên ấn bản Mỹ của Condé Nast ghi nhận Phú Quốc dẫn đầu châu Á với 95,26 điểm, vượt Boracay, Palawan (Philippines), Bali (Indonesia) và Phuket (Thái Lan). Trên ấn bản Anh, đảo Ngọc đạt 98,26 điểm, đứng thứ hai châu Á sau Palawan (98,99 điểm).

Đối chiếu toàn bộ danh sách đảo theo khu vực của ấn bản Anh, Phú Quốc cũng có điểm số cao thứ hai thế giới, vượt Barbados (98,16), Hydra (98,12), Fiji (97,97) và Maldives (95,35). Hai kết quả từ hai ấn bản khác nhau cùng cho thấy sức hút của hòn đảo lớn nhất Việt Nam giữa những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Readers’ Choice Awards là một trong những giải thưởng có sức ảnh hưởng nhất của ngành du lịch quốc tế, với lịch sử gần bốn thập kỷ ở ấn bản Mỹ. Mùa giải thứ 39 năm nay ghi nhận 798.867 lượt bình chọn. Giá trị của giải nằm ở tiếng nói của độc giả, những người đánh giá điểm đến và dịch vụ từ trải nghiệm du lịch của mình.

Các ứng viên phải đạt ngưỡng tối thiểu về số lượt đánh giá và điểm tổng thể. Độc giả chấm theo tiêu chí phù hợp từng hạng mục, với năm mức từ “kém” đến “xuất sắc”, sau đó quy đổi thành thang điểm 100. Với điểm đến biển đảo, sự hấp dẫn được cảm nhận qua cảnh quan, bãi biển, ẩm thực, dịch vụ và lòng hiếu khách.

Kết quả năm nay nối tiếp bước tiến của Phú Quốc trên bảng bình chọn của ấn bản Mỹ: từ hạng 8 của châu Á vào năm 2023 lên hạng 2 năm 2024, rồi dẫn đầu năm 2025 và tiếp tục giữ vị trí này năm 2026. Riêng năm 2025, đảo đạt 95,51 điểm, thuộc nhóm 3 hòn đảo có điểm số cao nhất toàn cầu.

Sự yêu thích bền bỉ ấy được gói trong lời dẫn chuyên mục Islands (Điểm đến đảo) của ấn bản Mỹ: “Du khách toàn cầu vẫn chưa ngừng yêu Phú Quốc, Crete, Bermuda và Hilton Head”. Phú Quốc được nhắc đầu tiên, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc của du lịch biển đảo thế giới.

Cáp treo Hòn Thơm là một trong những trải nghiệm Condé Nast Traveler nhấn mạnh du khách nên trải nghiệm khi tới Phú Quốc

Trong bài giới thiệu các hòn đảo đáng đến đăng tháng 7/2026, Condé Nast Traveler cũng nhấn mạnh du khách nên trải nghiệm những bãi cát trắng và điểm lặn ngắm san hô của Phú Quốc, đồng thời gợi ý đi cáp treo Sun World Hon Thom, khám phá vườn tiêu và nghỉ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Những gợi ý ấy phần nào lý giải sức hút của đảo Ngọc: vẻ đẹp thiên nhiên đi cùng một hành trình ngày càng nhiều trải nghiệm. Tại Nam đảo, hệ sinh thái du lịch do Sun Group đầu tư nối kỳ nghỉ bên Bãi Kem với chuyến cáp treo vượt biển đến Hòn Thơm, buổi ngắm hoàng hôn trên Cầu Hôn và những đêm thưởng thức nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Pháo hoa hàng đêm cùng 2 show diễn đẳng cấp quốc tế Kiss of the Sea và Symphony of the Sea tạo thêm lý do để du khách ra khỏi khu nghỉ dưỡng, dành thời gian cho bữa tối và những cuộc hẹn bên biển. Khi trải nghiệm tiếp diễn sau hoàng hôn, Phú Quốc có thêm cơ hội giữ chân khách và tăng chi tiêu.

Đúng lúc đảo chuẩn bị bước vào mùa đẹp nhất năm, Symphony of the Sea dự kiến nâng cấp lên mùa 3 vào 10/11/2026, với sân khấu trên mặt biển dài 200 m và lượng pháo hoa gấp ba mùa trước. Sản phẩm được làm mới cũng tạo lý do để du khách từng đến Phú Quốc cân nhắc trở lại.

Sức hút và độ nhận diện quốc tế của Phú Quốc còn được tiếp sức bởi Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không mang tên hòn đảo, khai thác thương mại từ ngày 1/11/2025. Khi mạng bay mở rộng, Phú Quốc vừa đến gần hơn với du khách, vừa hiện diện thường xuyên hơn trên bản đồ hàng không khu vực. Tên gọi của điểm đến vì thế được quảng bá ngay từ hành trình tìm kiếm và đặt vé cho kỳ nghỉ.

Trong 9 tháng năm 2026, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, trong đó có 1,92 triệu lượt khách quốc tế; đóng góp gần 46.000 tỷ đồng trong tổng thu 57.922 tỷ đồng du lịch của An Giang.

Năm 2027, khi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC, Phú Quốc có cơ hội giới thiệu một diện mạo mới với thế giới. Trung tâm hội nghị và Triển lãm, nhà biểu diễn đa năng, sân bay mở rộng và tuyến tàu điện nhẹ LRT đang được đẩy nhanh tiến độ, vừa phục vụ sự kiện, vừa tạo nền tảng phát triển du lịch lâu dài.

Hạ tầng lưu trú cũng bước vào giai đoạn mở rộng với Rixos Phu Quoc Vietnam tại Hòn Thơm, theo mô hình nghỉ dưỡng trọn gói, và “đại lộ khách sạn” Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach). Theo định hướng công bố, Bãi Đất Đỏ dự kiến cung cấp hơn 7.000 phòng trong giai đoạn đầu, tiến tới tổng quy mô gần 20.000 phòng ở các giai đoạn tiếp theo. Quần thể dự kiến quy tụ những thương hiệu như JW Marriott Marquis, W Hotels, Le Méridien, The Luxury Collection, SO/ và Conrad, bổ sung năng lực đón khách nghỉ dưỡng cao cấp và các đoàn hội nghị quốc tế.

Sự ghi nhận của độc giả quốc tế đến vào thời điểm Phú Quốc đứng trước một chu kỳ phát triển mới. Với APEC 2027, cơ hội của đảo Ngọc là chuyển sức hút trên bảng bình chọn thành những kỳ nghỉ đáng nhớ, để danh tiếng được bồi đắp bằng chính trải nghiệm của du khách.