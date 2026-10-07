Ca sĩ - rapper collab với Chi Pu và vợ hot girl xác nhận ly hôn: Nhà trai xóa sạch ảnh gia đình, nhà gái thẳng tay unfollow

Tối 6/10, tờ Today Line đưa MXH Thái Lan dậy sóng trước thông tin 1 nam ca sĩ - rapper nổi tiếng đã chia tay với vợ người mẫu - influencer sau 7 năm chung sống. Nếu theo dõi hoạt động của cả hai trên mạng xã hội, có thể thấy rõ những dấu hiệu bất thường cho thấy họ đã đường ai nấy đi. Ngay lập tức, dân tình xứ chùa Vàng đã soi ra cặp vợ chồng nổi tiếng tan vỡ đó nhiều khả năng là Gavin:D và Pumpui Panita. Gavin:D bị phát hiện xóa sạch hình ảnh gia đình trên trang Instagram cá nhân, trong khi Pumpui Panita liên tục đăng tải story tâm trạng và không còn theo dõi chồng.

Nghi vấn Gavin:D và Pumpui Panita tan vỡ gây bàn tán xôn xao, và làm công chúng bất ngờ bởi cặp đôi luôn cho thấy hôn nhân hạnh phúc, yêu nhau mặn nồng. Cách thể hiện tình cảm cho thấy họ yêu nhiều đến mức "tôi có thể nhịn đói nhưng nhất định phải để người kia được no".

Gavin:D và Pumpui Panita lộ nhiều dấu hiệu bất ổn trên MXH. Ảnh: X.

Đến sáng 7/10, Pumpui Panita chính thức tuyên bố chấm dứt hôn nhân với Gavin:D. Nữ người mẫu, hot girl đình đám khẳng định họ đổ vỡ không phải vì người thứ ba. Do đó, cô cũng mong công chúng không đứng về 1 phía để trách móc, công kích người còn lại, bởi câu chuyện của hai người luôn có những chi tiết mà người ngoài có thể không biết hết. Dù chấm dứt mối quan hệ tình cảm, Pumpui Panita chia sẻ cô và chồng cũ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò làm cha mẹ đối với 2 con.

Sau khi Pumpui Panita lên tiếng, Gavin:D cũng xác nhận anh và bà xã đã đường ai nấy đi. Nam ca sĩ tâm sự bản thân đã xin lỗi 2 con Zion và Vanilla về biến động lớn của gia đình, cha mẹ không còn chung sống với nhau. Theo nam ca sĩ - rapper triệu view này lựa chọn chấm dứt hôn nhân khiến anh đau đớn, suy sụp. Sao nam cho biết anh đã cố gắng hết sức để gìn giữ gia đình và mối quan hệ trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cuối cùng anh không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng với Pumpui Panita. Dù vậy, Gavin:D cam kết rằng anh sẽ không bao giờ ngừng thực hiện trách nhiệm của một người cha, vẫn sẽ ở bên cạnh các con trong mọi chặng đường của cuộc đời.

Gavin:D và Pumpui Panita xác nhận đường ai nấy đi, chấm dứt hôn nhân vào sáng nay (7/10). Ảnh: X.

Pumpui Panita khẳng định không có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ của họ. Ảnh: X.

Gavin:D sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Mahidol, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - Marketing. Anh bước chân vào giới giải trí vào năm 2010, với tư cách thành viên nhóm 3.2.1. Năm 2011, ca khúc Khae Tee Rak đưa tên tuổi 3.2.1 trở thành hiện tượng của showbiz Thái Lan.

Đến năm 2016, Gavin:D kết thúc hoạt động ở nhóm nhạc 3.2.1 và chuyển hướng sang hoạt động solo trong lĩnh vực hip-hop, rap. Gavin:D sở hữu nhiều ca khúc đạt hàng trăm triệu view, thường xuyên lọt Top Trending YouTube Thái Lan. Năm 2024, Gavin:D hợp tác với Chi Pu trong ca khúc Waste Time thuộc EP Flexible. Nam ca sĩ - rapper kết hôn với Pumpui Panita - nữ người mẫu, KOL xinh đẹp - vào năm 2019. Họ từng là cặp vợ chồng được yêu thích vì sự ngọt ngào, luôn truyền tải năng lượng tích cực trên MXH.

Nhan sắc của vợ Gavin:D. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath, Today Line