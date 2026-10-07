Sơn Tùng giảm sút phong độ

Sơn Tùng từ lâu được biết đến là một trong những sao nam sở hữu ngoại hình nổi bật của Vbiz. Mỗi lần “sếp” xuất hiện, diện mạo và phong cách của anh đều nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Nam ca sĩ cũng nổi tiếng với khả năng biến hóa hình ảnh. Từ tóc tai, trang phục đến phong cách trên sân khấu, Sơn Tùng thường xuyên làm mới bản thân để mang đến diện mạo khác biệt. Tuy nhiên, không phải màn thay đổi nào của nam ca sĩ cũng nhận được lời khen từ khán giả.

Mới đây, Sơn Tùng bất ngờ xuất hiện trong một video content hài hước cùng TikToker Leena Dong - người sở hữu 17,3 triệu người theo dõi. Khác với hình ảnh thường thấy, Sơn Tùng liên tục thể hiện những biểu cảm lầy lội, nhí nhố khiến người hâm mộ thích thú. Thế nhưng, bên cạnh màn tương tác hài hước, kiểu tóc của Sơn Tùng mới là chi tiết nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen.

Clip: Sơn Tùng bất ngờ xuất hiện cùng TikToker sở hữu hơn 17 triệu người theo dõi

Một bộ phận khán giả cho rằng kiểu tóc này chưa thực sự phù hợp với nam ca sĩ, thậm chí phần nào làm diện mạo của anh kém chỉn chu hơn thường ngày. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận xét phong độ nhan sắc của Sơn Tùng trong khoảnh khắc này có phần sụt giảm. Một số người cho rằng chỉ cần thay đổi kiểu tóc, tổng thể gương mặt của nam ca sĩ đã khác hẳn so với những lần xuất hiện trước đó.

Dù vậy, cũng có không ít khán giả lên tiếng bênh vực Sơn Tùng. Theo họ, đẹp hay xấu vốn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của mỗi người, chưa kể đây chỉ là một video mang tính giải trí nên nam ca sĩ có thể thoải mái lựa chọn diện mạo mình yêu thích.

Kiểu tóc mới của Sơn Tùng khiến nhan sắc của anh bị dìm

Visual Sơn Tùng nhiều lần được đánh giá cao

Hồi tháng 3/2026, Sơn Tùng M-TP tiếp tục được gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Nam ca sĩ là đại diện Việt Nam, xuất hiện bên cạnh nhiều mỹ nam đình đám quốc tế như Burak Özçivit, Hyunjin, Achille Lauro hay Ollie. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 7 Sơn Tùng lọt danh sách đề cử thường niên của TC Candler. Anh lần đầu được gọi tên vào năm 2018 và tiếp tục xuất hiện trong các năm 2019 - 2023, cho thấy sức hút bền bỉ của nam ca sĩ trong mắt cộng đồng mạng quốc tế.

Trước đó, năm 2019, Sơn Tùng cũng từng được TCCAsia xếp hạng 46 trong Top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám trong khu vực. Những lần liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế phần nào cho thấy diện mạo của nam ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Sơn Tùng nhiều lần được công chúng quốc tế đánh giá cao vì visual điển trai, phonh cách sành điệu

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tự sáng tác và thu âm các bản demo. Năm 2012, nam ca sĩ thi đỗ Thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với 25,5 điểm, trong bối cảnh ngành học có tính cạnh tranh cao khi hơn 500 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ tuyển khoảng 60 sinh viên.

Từ một hiện tượng của Vpop, Sơn Tùng dần khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu. Việc thành lập M-TP Entertainmenttrở thành dấu mốc quan trọng, giúp nam ca sĩ chủ động hơn trong việc sản xuất âm nhạc, xây dựng hình ảnh và định hướng con đường nghệ thuật. Những sản phẩm như Hãy Trao Cho Anh, Chúng Ta Của Hiện Tại, Có Chắc Yêu Là Đây hay Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đều từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và nhiều lần lọt Top Trending.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng âm nhạc, Sơn Tùng còn được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới xu hướng thời trang, hình ảnh và phong cách của giới trẻ. Bởi vậy, mỗi lần nam ca sĩ thay đổi diện mạo, từ kiểu tóc đến trang phục, đều dễ dàng trở thành chủ đề được dân tình bàn tán.

Sơn Tùng cũng rất chăm chỉ "biến hoá" hình ảnh để làm mới trong mắt khán giả

Nam ca sĩ nhiều lần thay đổi kiểu tóc nhưng lần mới lộ diện mới nhất lại gây tranh cãi

Ảnh: FBNV