Tình hình hiện tại của người đàn ông có cuộc hôn nhân 9 năm với Trương Ngọc Ánh

Trần Bảo Sơn từng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, được khán giả nhớ đến qua Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Đoạt hồn, Quyên... Bên cạnh sự nghiệp, nam diễn viên còn từng có cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm với Trương Ngọc Ánh.

Sau khi cuộc hôn nhân khép lại năm 2014, Trần Bảo Sơn dần sống kín tiếng, ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí hơn trước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên đang có sự trở lại đáng chú ý.

Mới đây, first-look poster của bộ phim mang tên Trên con đường mới (On The New Road) được hé lộ. Trần Bảo Sơn xuất hiện ở vị trí trung tâm. Poster kèm dòng giới thiệu phim dự kiến ra rạp ngày 1/1/2027. Đáng nói, lần trở lại này Trần Bảo Sơn không chỉ đứng trước máy quay.

Poster về dự án điện ảnh mới nhất của Trần Bảo Sơn

Dự án đánh dấu sự trở lại sau nhiều năm

Cụ thể, Trên con đường mới đánh dấu lần đầu tiên Trần Bảo Sơn thử sức ở cương vị đạo diễn. Câu chuyện phim được lấy cảm hứng một phần từ chính cuộc sống và trải nghiệm của anh khi sinh sống tại hai nơi có nhiều khác biệt là New York và TP.HCM. Nam diễn viên cho biết tác phẩm không chỉ đề cập thế giới ngầm, quyền lực mà còn là hành trình đi tìm tình yêu và hy vọng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt.

Đây cũng là dự án mà Trần Bảo Sơn dành nhiều thời gian chuẩn bị. Khi phim khai máy vào tháng 6/2025, anh đã ấp ủ tác phẩm trong nhiều năm và dự kiến thực hiện các cảnh quay tại TP.HCM, Ninh Thuận và New York. Nam diễn viên khi đó tự nhận mình vẫn là một “tân binh” ở vị trí đạo diễn dù đã có nhiều năm làm việc trên phim trường.

Đến tháng 8/2025, đoàn phim hoàn tất quá trình ghi hình. Dự án sau đó tiếp tục có dấu mốc mới khi được giới thiệu tại thị trường phim Cannes 2026. Chuyên trang điện ảnh quốc tế Screen Daily mô tả On The New Road là một phim hành động - chính kịch kinh phí lớn, xoay quanh một người Việt nhập cư bị cuốn vào thế giới băng nhóm ở New York. Đây cũng chính là phim điện ảnh đầu tay của Trần Bảo Sơn trên cương vị đạo diễn và được TBS Entertainment sản xuất.

Trần Bảo Sơn trong buổi khai máy phim điện ảnh Trên con đường mới

Như vậy, sau một thời gian dài không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, Trần Bảo Sơn chọn trở lại bằng dự án có dấu ấn cá nhân khá đậm nét: vừa đạo diễn, tham gia sản xuất, vừa đảm nhận vai diễn trung tâm.

Trước đó, Trần Bảo Sơn vốn không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Anh hoạt động kinh doanh trước khi bén duyên với điện ảnh. Vai diễn trong Huyền thoại bất tử của đạo diễn Lưu Huỳnh giúp anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều 2009. Sau đó, anh góp mặt trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh trước khi giảm dần tần suất đóng phim.

Sống giữa Việt Nam và Mỹ, vẫn dành nhiều thời gian cho kinh doanh

Những năm ít xuất hiện trước công chúng không đồng nghĩa Trần Bảo Sơn rời xa công việc. Trước khi tập trung thực hiện bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn, anh dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và việc chuẩn bị dự án điện ảnh.

Cuộc sống của nam diễn viên cũng gắn với cả Việt Nam và Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, Trần Bảo Sơn từng cho biết anh thường xuyên đi lại giữa hai nước bởi gia đình định cư ở nước ngoài, trong khi công việc chủ yếu ở Việt Nam. Việc di chuyển giữa hai nơi vì thế đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Điều này cũng lý giải phần nào việc New York và TP.HCM liên tục xuất hiện trong dự án mới. Thay vì chỉ lựa chọn hai thành phố làm bối cảnh, Trần Bảo Sơn đưa chính những trải nghiệm đã tích lũy trong thời gian sống giữa hai nơi trở thành chất liệu cho bộ phim.

Ở thời điểm hiện tại, anh cũng xuất hiện khá chọn lọc trước truyền thông. Những hoạt động được nhắc đến chủ yếu xoay quanh dự án điện ảnh, kinh doanh và gia đình, khác với giai đoạn từng liên tục góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp.