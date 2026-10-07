Nam MC sinh năm 1984 dẫn Chiếc nón kỳ diệu thay Tuấn Tú cách đây hơn 10 năm: Xuất thân là kỹ sư IT, nay sống kín tiếng, chưa lấy vợ, ít xuất hiện trên VTV

Hơn 10 năm trước, khi MC Tuấn Tú nói lời chia tay Chiếc nón kỳ diệu sau 7 năm gắn bó, người được lựa chọn để tiếp quản vị trí dẫn chương trình là Danh Tùng. Trong số Tết Giáp Ngọ 2014, Tuấn Tú trực tiếp giới thiệu người kế nhiệm với khán giả, mở ra một giai đoạn mới của gameshow từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Danh Tùng chính thức đảm nhận Chiếc nón kỳ diệu từ tháng 2/2014. Với gương mặt sáng, phong cách trẻ trung và lối dẫn tươi vui, nam MC mang tới màu sắc khác cho chương trình trước khi rời vị trí này vào cuối năm 2015.

Hiện nay ở tuổi 42, Danh Tùng vẫn gắn bó với truyền hình, song tần suất xuất hiện trước ống kính không còn dày đặc như giai đoạn trước. Phía sau sự thay đổi đó là một hành trình nghề nghiệp khá đặc biệt của nam MC sinh năm 1984.

Danh Tùng đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình Chiếc nón kỳ diệu thay cho Tuấn Tú (Ảnh VTV)

Từ kỹ sư công nghệ thông tin thành gương mặt quen thuộc của VTV

Danh Tùng không xuất thân từ một trường đào tạo báo chí hay sân khấu. Trước khi trở thành MC, anh từng du học ngành công nghệ thông tin tại Ấn Độ.

Sau khi trở về Việt Nam, Danh Tùng làm IT tại Công ty Tân Đồng Minh thuộc tập đoàn DMC. Thời điểm năm 2007, ngoài công việc kỹ thuật, chàng trai sinh năm 1984 còn theo học Luật, tham gia đào tạo diễn viên truyền hình và thử sức với công việc dẫn chương trình.

Cơ duyên với truyền hình đến khi anh biết VTV2 tuyển MC. Danh Tùng đăng ký thử hình, thử giọng rồi được trao cơ hội dẫn các nội dung về công nghệ. Sau đó, anh tiếp tục thử sức ở gameshow Hành khách cuối cùng trên VTV3. Phong cách dẫn giàu năng lượng, phù hợp với đối tượng sinh viên giúp tên tuổi của anh dần được khán giả nhớ tới.

Từ đây, công việc truyền hình ngày càng chiếm nhiều thời gian hơn và cuối cùng trở thành lựa chọn nghề nghiệp lâu dài.

Ngoài Hành khách cuối cùng và Chiếc nón kỳ diệu, Danh Tùng từng xuất hiện trong nhiều chương trình lớn của VTV, đặc biệt ở lĩnh vực âm nhạc như Bài hát yêu thích, Sao Mai. Anh từng có thời gian thường xuyên dẫn đôi cùng MC Thùy Linh, Mỹ Lan.

Song song với nghề MC, Danh Tùng còn thử sức với diễn xuất. Anh góp mặt trong các bộ phim như Những cánh hoa bay, Con đường hạnh phúc, Bà nội không ăn pizza, Ba đám cưới một đời chồng, Gia phả của đất, Sống chung với mẹ chồng, Ghét thì yêu thôi... Báo Dân sinh từng mô tả Danh Tùng là một kỹ sư công nghệ thông tin đã bước ra khỏi “chiếc áo” chuyên môn ban đầu để theo đuổi nhiều vai trò trong lĩnh vực truyền hình.

Vì sao Danh Tùng ít xuất hiện trên VTV?

Những năm gần đây, khán giả không còn thấy Danh Tùng xuất hiện với tần suất dày như giai đoạn anh liên tục dẫn gameshow và chương trình âm nhạc. Điều này từng khiến không ít người đặt câu hỏi nam MC có còn làm việc tại VTV hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2025, Danh Tùng lần đầu giải thích khá cụ thể về sự thay đổi này. Anh khẳng định vẫn gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng công việc hiện tại không còn chỉ là đứng trước máy quay.

Bên cạnh việc lên hình, Danh Tùng cho biết mình tham gia sản xuất, biên tập các chương trình tại Ban Văn nghệ, đồng thời đảm nhận thêm công việc quản lý. Nam MC vẫn dẫn một số chương trình nhưng phải chia thời gian cho nhiều đầu việc khác và tiếp tục việc học nên xuất hiện ít hơn trước.

MC Danh Tùng tham gia đóng phim và tổ chức sản xuất các chương trình của VTV thay vì chỉ đảm nhiệm vai trò MC

Có những chương trình lớn của VTV, anh hoàn toàn đứng phía sau sân khấu. Danh Tùng kể trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV, anh từng thức cả đêm để hoàn thành công việc và cảm thấy vui khi có thể đóng góp cho nhà đài ở những vị trí khác, thay vì chỉ là gương mặt khán giả nhìn thấy trên sóng.

Dù vậy, Danh Tùng chưa rời sân khấu. Mới nhất, tại Liveshow 1 vòng Chung kết Sao Mai 2026 diễn ra đầu tháng 10, anh vẫn xuất hiện với vai trò MC và là người công bố hai thí sinh phải dừng cuộc thi. Điều này cho thấy nam MC vẫn hoạt động nghề nghiệp, chỉ chuyển nhiều thời gian hơn sang những công việc phía sau ống kính.

Sống kín tiếng, hiếm khi nói chuyện đời tư, vẫn mong có gia đình riêng

Khác với sự hoạt ngôn khi đứng trên sân khấu, ngoài đời Danh Tùng lại khá kín tiếng.

Nam MC từng thừa nhận trong suốt một thời gian dài, anh gần như không cập nhật nhiều thông tin lên mạng xã hội. Những lần hiếm hoi xuất hiện thường là hình ảnh liên quan tới sân khấu hoặc công việc. Với Danh Tùng, Facebook đơn giản là nơi trao đổi, chia sẻ chứ không phải nơi để phô bày cuộc sống cá nhân.

Đến năm 2025, anh tiếp tục tự nhận mình là người ít chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân và thời gian gần đó còn sử dụng mạng xã hội ít hơn trước. Vì vậy, trên những nội dung công khai, khán giả chủ yếu bắt gặp Danh Tùng qua các chương trình, sự kiện, dự án hay hình ảnh với đồng nghiệp; chuyện tình cảm và những sinh hoạt riêng tư gần như không được anh đề cập thường xuyên.

Một phần sự im ắng này từng liên quan đến gia đình. Danh Tùng cho biết có giai đoạn cả bố và mẹ đều gặp vấn đề sức khỏe. Khi đó, anh hạn chế cập nhật mạng xã hội và cũng không trả lời báo chí. Sau những biến cố, nam MC nhận ra mình cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và đặc biệt trân trọng những bữa cơm nhà.

Danh Tùng từng chia sẻ dù công việc bận rộn, anh vẫn cố gắng trở về ăn tối và tham gia các hoạt động gia đình. Nam MC cho biết người thân thường chờ mình về ăn cơm, kể cả những hôm kết thúc công việc muộn.

Chuyện tình cảm cũng là một trong những phần đời sống được anh giữ kín. Ở cuộc phỏng vấn gần nhất đề cập trực tiếp vấn đề này, Danh Tùng vẫn chưa lập gia đình. Anh nói bản thân hiện đã có đủ trải nghiệm, sự trưởng thành và nền tảng tài chính, đồng thời mong muốn tìm được một người có thể đồng hành, cảm thông với đặc thù công việc truyền hình vốn khó chủ động về thời gian. Gia đình cũng mong anh sớm có tin vui. Tuy vậy, Danh Tùng không chia sẻ thêm về một mối quan hệ tình cảm cụ thể.