Mẫu iPhone cũ bất ngờ tăng giá vài triệu đồng tại Việt Nam

Theo đó, iPhone 15 bản 128 GB hiện có giá khoảng 22 triệu đồng, trong khi phiên bản 256 GB ở mức khoảng 25 triệu đồng. So với mặt bằng trước đây, giá máy đã tăng khoảng 4 triệu đồng.

Diễn biến này phần nào cho thấy thị trường iPhone đời cũ tại Việt Nam đang chịu tác động rõ hơn từ nguồn cung. Khi Apple chuyển trọng tâm sang các thế hệ mới, lượng máy đời trước trên thị trường dần thu hẹp, trong khi nhu cầu đối với một số sản phẩm vẫn còn.

Khi iPhone cũ không còn rẻ

iPhone 15 ra mắt vào tháng 9/2023 và từng là mẫu máy tiêu chuẩn trong dòng sản phẩm chủ lực của Apple. Sau khi iPhone 17 xuất hiện vào tháng 9/2025, Apple lần lượt dừng bán nhiều thiết bị cũ trên website, trong đó có iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro và iPhone 15. (Ảnh: PhoneArena)

Việc ngừng bán trực tiếp không đồng nghĩa sản phẩm biến mất khỏi thị trường. Một lượng máy vẫn tiếp tục được lưu thông qua các kênh bán lẻ, nhưng nguồn cung không còn được bổ sung theo cách của những sản phẩm đang nằm trong danh mục hiện hành.

Trong điều kiện đó, giá bán của iPhone 15 không còn vận động theo hướng giảm đều qua thời gian. Thay vào đó, nguồn hàng trở thành yếu tố quan trọng quyết định mặt bằng giá.

Đáng chú ý, mức giá khoảng 22 triệu đồng khiến iPhone 15 không còn nằm ở khoảng cách quá xa so với một số mẫu iPhone mới hơn. Đây là thay đổi đáng kể nếu đặt cạnh giai đoạn trước, khi lợi thế lớn của iPhone 15 nằm ở mức giá dễ tiếp cận hơn sau mỗi lần điều chỉnh.

Với người mua, điều này làm thay đổi cách cân nhắc. Một chiếc iPhone đời cũ không còn đồng nghĩa với lựa chọn tiết kiệm nếu mức giá đã tiến sát những sản phẩm mới.

Lợi thế của iPhone 15 vẫn nằm ở trải nghiệm quen thuộc

Dù giá tăng, iPhone 15 vẫn có những yếu tố giúp mẫu máy này duy trì sức hút. Đây là thế hệ iPhone tiêu chuẩn đầu tiên được trang bị Dynamic Island, đồng thời sở hữu camera chính 48 MP và cổng kết nối USB-C.

Thiết kế của máy cũng được xem là một trong những điểm mạnh. So với các mẫu iPhone giá thấp hơn, iPhone 15 mang diện mạo hiện đại và vẫn giữ được nhiều đặc trưng quen thuộc của dòng iPhone tiêu chuẩn. (Ảnh: FPT Shop)

Những yếu tố này giúp iPhone 15 khác biệt so với một số mẫu máy mới tập trung nhiều hơn vào cấu hình. Với một bộ phận người dùng, thiết kế, camera, hệ điều hành và trải nghiệm sử dụng hàng ngày vẫn có sức nặng lớn trong quyết định mua.

Tuy nhiên, lợi thế đó đang phải đối mặt với áp lực từ chính những mẫu iPhone ra mắt sau.

Ở cùng khoảng ngân sách, người mua có thể cân nhắc các thiết bị mới hơn với chip xử lý thế hệ mới, thời lượng pin tốt hơn và được hưởng lợi từ những tính năng phần mềm mới của Apple. Một số sản phẩm còn được tích hợp Apple Intelligence, trong khi iPhone 15 không nằm trong nhóm thiết bị hỗ trợ đầy đủ các tính năng này.

Điều này tạo ra nghịch lý trên thị trường: iPhone 15 vẫn được quan tâm nhờ những ưu điểm đã được khẳng định, nhưng mức giá tăng khiến khoảng cách về giá với các thế hệ mới ngày càng thu hẹp.

Dù vậy, mẫu máy vẫn giữ được vị trí nhất định trong nhóm iPhone trên 20 triệu đồng. Thiết kế, camera kép, Dynamic Island và thương hiệu Apple tiếp tục là những yếu tố khiến iPhone 15 chưa mất sức hút dù đã bước sang năm thứ tư trên thị trường.