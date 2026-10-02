Người đàn ông nói “bán vàng gia truyền” mua iPhone mới tặng vợ, bài đăng của tỷ phú Ấn Độ gây chú ý

Có người bán vàng để mua nhà, có người bán để lo cho tương lai của con. Còn một người đàn ông ở Delhi nói đã bán vàng được bà và cụ để lại để mua iPhone mới cho vợ. Sự đối chiếu này trong bài đăng của tỷ phú Harsh Goenka khiến câu chuyện mua điện thoại trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Ngày 18/9, Goenka chia sẻ đoạn video phỏng vấn người đàn ông trên nền tảng X. Ông nhắc đến những mục đích thường thấy khi người ta bán vàng, rồi kể lại lựa chọn của nhân vật trong clip: dùng vàng gia đình truyền lại qua các thế hệ để mua iPhone 18 Pro Max tặng vợ. Bài đăng nhanh chóng thu hút những phản hồi về quyết định chi tiêu này.

Người đàn ông chia sẻ việc bán vàng để mua iPhone mới tặng vợ. Ảnh chụp màn hình Goenka/X.com

Theo The Indian Express, người đàn ông đến từ Delhi được phỏng vấn khi đang xếp hàng tại cửa hàng Apple trong trung tâm thương mại DLF Mall of India, thành phố Noida (Ấn Độ). Anh cho biết đến mua điện thoại cho vợ, người trước đó chưa từng sở hữu iPhone và muốn có phiên bản màu Burgundy - một màu đang rất hot của dòng iPhone vừa ra mắt.

Khi phóng viên nhắc đến việc giá vàng cũng đang tăng và hỏi liệu anh có nghĩ đến chuyện mua vàng hay không, người đàn ông giải thích rằng gia đình đã có nhiều vàng được truyền lại từ bà và cụ. Anh nói đã bán một phần để lấy tiền mua chiếc điện thoại.

Cuộc trao đổi này được thực hiện với India Today Tech. Các bài báo chưa nêu danh tính, nghề nghiệp hay hoàn cảnh tài chính cụ thể của người đàn ông. Lượng vàng đã bán và số tiền thu được cũng không được công bố. Vì vậy, chưa có cơ sở xác định phần vàng dùng để mua điện thoại chiếm bao nhiêu trong số tài sản gia đình anh đang sở hữu.

Theo The Times of India, người đàn ông cho biết muốn tạo bất ngờ cho vợ và đã chờ đợi đợt mở bán iPhone mới. Tuy nhiên, sau khi video được Goenka chia sẻ, sự chú ý của nhiều người xem tập trung vào nguồn tiền mua món quà hơn là chiếc điện thoại.

Tỷ phú Harsh Goenka khiến câu chuyện mua điện thoại trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.Ảnh: Money control

Một số bình luận chỉ trích việc bán vàng thừa kế để mua một thiết bị công nghệ. Họ cho rằng điện thoại sẽ giảm giá trị và có thể phải thay thế sau một thời gian sử dụng, trong khi vàng là tài sản có thể tiếp tục giữ lại. Theo Mint, có người xem quyết định này là một cách đặt ưu tiên chi tiêu thiếu hợp lý.

Ở chiều ngược lại, The Times of India ghi nhận ý kiến cho rằng mỗi người có quyền quyết định cách sử dụng tiền và tài sản của mình. Với những người này, việc bán một phần vàng để mua quà cho vợ là lựa chọn cá nhân của người đàn ông.

Dù gây tranh luận, thông tin về việc bán vàng hiện vẫn dựa trên lời kể của nhân vật trong video. Các nguồn chưa đưa ra bằng chứng xác minh độc lập về giao dịch, cũng không cho thấy người vợ yêu cầu chồng bán vàng hay người đàn ông phải bán toàn bộ vàng của gia đình.

Tên phiên bản điện thoại được nhắc đến cũng chưa thống nhất: Goenka và The Times of India ghi iPhone 18 Pro Max, trong khi phần thuật lại cuộc phỏng vấn của The Indian Express đề cập iPhone 18 Pro. Điểm chung giữa các nguồn là lời chia sẻ của người đàn ông về việc dùng một phần vàng gia đình để mua điện thoại tặng vợ - lựa chọn trở thành tâm điểm bàn luận sau bài đăng của tỷ phú Ấn Độ.

Nguồn: X-Harsh Goenka, The Indian Express, The Times of India



