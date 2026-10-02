Đám cưới của Hoắc Khải Cương - Quách Tinh Tinh: 3 bộ suit chú rể từng được xem là hình mẫu cho phong cách cưới của giới hào môn

Đám cưới của Hoắc Khải Cương và Quách Tinh Tinh từng thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, thể thao và xã hội Hong Kong. Không chỉ cô dâu Quách Tinh Tinh, trang phục của chú rể cũng được nhắc đến bởi cách thay đổi trang phục theo từng không gian và nghi thức trong ngày trọng đại.

Điểm đáng chú ý là Hoắc Khải Cương không sử dụng một bộ vest duy nhất cho toàn bộ đám cưới. Anh lựa chọn 3 kiểu suit khác nhau, tương ứng với lễ cưới ngoài trời, tiệc tối tại Hong Kong và tiệc cưới theo phong cách Trung Hoa.

Nghi thức ban ngày: Morning coat đen chuẩn mực

Trong nghi thức chứng hôn ngoài trời tại nhà riêng ở Hong Kong, Hoắc Khải Cương lựa chọn morning coat màu đen, kết hợp với áo gile màu kem, cà vạt xám và quần âu sọc dọc. Đây là kiểu trang phục nam giới truyền thống dành cho những sự kiện trang trọng diễn ra vào ban ngày. Phần áo khoác dáng dài đặc trưng kết hợp cùng quần sọc tạo nên vẻ ngoài cổ điển, lịch lãm mà không quá phô trương.

Cách phối màu cũng khá tiết chế. Màu đen tạo nền trang trọng, trong khi áo gile sáng màu và cà vạt xám giúp tổng thể bớt nặng nề. Với một đám cưới, đây cũng là lựa chọn đủ nổi bật để nhận diện chú rể nhưng không lấn át trang phục của cô dâu.

Morning coat đặc biệt phù hợp với những nghi thức như chứng hôn ban ngày, đón khách, ký giấy hoặc các hoạt động ngoài trời cần một bộ lễ phục chính thức.

Tiệc tối tại Hong Kong: Tuxedo ve áo satin tạo điểm nhấn

Đến tiệc tối, Hoắc Khải Cương chuyển sang một bộ tuxedo đen với phần ve áo satin bóng.

Nếu morning coat mang vẻ cổ điển và nghi lễ, tuxedo lại tạo cảm giác trang trọng theo phong cách tiệc tối. Chi tiết satin trên ve áo tạo sự khác biệt vừa đủ trên nền suit đen, đặc biệt khi xuất hiện dưới ánh đèn của không gian tiệc. Kiểu tuxedo này cũng phù hợp với những khoảnh khắc quan trọng của một buổi tiệc tối như chụp ảnh tập thể, phát biểu, nâng ly hay cảm ơn khách mời.

Điểm đáng chú ý là tổng thể vẫn giữ được sự tối giản. Không có logo lớn hay những chi tiết quá cầu kỳ, phần ve áo satin chính là điểm nhấn chủ đạo giúp bộ suit có vẻ sang trọng hơn.

Tiệc cưới Trung Hoa: Suit đen tối giản

Trong tiệc cưới phong cách Trung Hoa, Hoắc Khải Cương tiếp tục lựa chọn màu đen nhưng thay đổi sang kiểu suit công sở trang trọng, không sử dụng phần ve satin nổi bật.

Thiết kế đơn sắc, phom dáng gọn gàng giúp bộ suit có vẻ gần gũi hơn, phù hợp với không khí tiệc cưới Trung Hoa và những hoạt động như chúc rượu, trò chuyện với khách mời hay chụp ảnh cùng người thân. So với hai bộ lễ phục trước, đây là lựa chọn dễ ứng dụng hơn trong đời sống. Một bộ suit đen vừa vặn có thể xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng mà không tạo cảm giác quá nghi lễ.

Điểm đáng học hỏi từ cách Hoắc Khải Cương lựa chọn trang phục nằm ở việc không cố dùng một bộ đồ cho mọi hoàn cảnh. Morning coat phù hợp với nghi thức cưới ban ngày; tuxedo phát huy hiệu quả trong tiệc tối; còn suit đen tối giản phù hợp với những buổi tiệc cần sự trang trọng nhưng gần gũi hơn.

Thay vì chạy theo thương hiệu hay những chi tiết dễ nhận diện, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phom dáng và độ vừa vặn. Một bộ suit được may phù hợp với vóc dáng sẽ tạo hiệu ứng khác biệt rõ rệt so với một bộ đồ đắt tiền nhưng không vừa người.

Với chú rể chuẩn bị cho đám cưới, công thức từ đám cưới Hoắc Khải Cương có thể được hiểu khá đơn giản: ban ngày chọn lễ phục đúng nghi thức, buổi tối tăng độ trang trọng bằng tuxedo, còn tiệc gia đình có thể trở về với một bộ suit đen vừa vặn và dễ gần.

Đó cũng là lý do những bộ trang phục của Hoắc Khải Cương trong đám cưới năm nào vẫn thường được nhắc lại như một ví dụ về cách xây dựng hình ảnh chú rể lịch lãm mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.