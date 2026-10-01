Nữ giảng viên quê Hải Phòng từng nổi đình đám showbiz từ năm 24 tuổi, hiện bán hoa, làm trang trí đám cưới ở Mỹ, sống trong biệt thự 2 tầng

Đang được nhắc tới chính là Phạm Hương. Nhiều khán giả vẫn nhớ tới Phạm Hương trong hình ảnh một trong những Hoa hậu nổi bật của showbiz Việt giai đoạn giữa thập niên 2010. Tuy nhiên, trước khi bước lên sân khấu sắc đẹp và trở thành gương mặt được săn đón, người đẹp quê Hải Phòng từng có một công việc khá khác: giảng viên.

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương sinh năm 24 tuổi và đang là giảng viên. Sau cuộc thi, cô cũng trở lại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - nơi mình công tác và giảng dạy - để gặp gỡ các thầy cô, sinh viên.

Từ nữ giảng viên đến gương mặt nổi đình đám showbiz ở tuổi 24

Trước khi chạm tới vương miện, Phạm Hương đã có nhiều năm hoạt động người mẫu và thử sức tại các cuộc thi. Cô từng lọt Top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, tên tuổi người đẹp Hải Phòng mới thực sự bước sang một giai đoạn khác.

Sau cột mốc này, Phạm Hương nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí. Bên cạnh các hoạt động của một Hoa hậu, cô xuất hiện trong nhiều sự kiện, chương trình truyền hình và từng đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại The Face Vietnam mùa đầu tiên.

Có thể nói, tuổi 24 là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình của Phạm Hương: từ một giảng viên trẻ kiêm người mẫu, cô trở thành nhân vật được công chúng đặc biệt quan tâm.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, khi đang có vị trí trong showbiz, Phạm Hương lựa chọn một hướng đi khác. Giữa năm 2018, cô sang Mỹ sinh sống. Thời gian đầu tại đây, người đẹp từng ký hợp đồng với các công ty giải trí Lipps LA và Renew Artists, tiếp tục làm người mẫu, chụp hình tạp chí. Sau khi ổn định cuộc sống, cô dần chuyển trọng tâm sang gia đình và kinh doanh.

Phạm Hương hình ảnh giản dị trước khi đăng quang

Từ bán hoa đến nhận thiết kế, trang trí đám cưới

Công việc hiện tại của Phạm Hương tại Mỹ cũng khác khá xa hình ảnh thường thấy của cô thời còn hoạt động mạnh trong giới giải trí. Khoảng ba năm trước, người đẹp bắt đầu kinh doanh cửa hàng hoa. Đến tháng 1/2026, Phạm Hương tiếp tục mở rộng mô hình với thương hiệu Flower Wedding by Bee, đặt tại Northern California.

Ngoài các đơn hàng hoa, cô hiện trực tiếp tham gia thiết kế và trang trí cho đám cưới, sự kiện. Phạm Hương cùng ê-kíp chuẩn bị ý tưởng, gặp khách hàng và triển khai từng dự án. Trong mùa cưới tại Mỹ, cô cho biết có những tháng lịch làm việc gần như kín.

Không chỉ đứng ở vai trò chủ cửa hàng, Phạm Hương còn trực tiếp làm công việc sáng tạo. Nàng hậu sử dụng tên Bee Phạm trong phần giới thiệu công việc và tự nhận mình là một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, tập trung vào những sản phẩm dành cho đám cưới cùng các dịp đặc biệt.

Theo chia sẻ của người đẹp, những kinh nghiệm tích lũy từ thời trang và thiết kế nội thất trước đây giúp cô có thêm cảm nhận về chất liệu, bố cục cũng như các chi tiết khi chuyển sang thiết kế hoa. Vì vậy, công việc mới tuy ít gắn với ánh đèn sân khấu nhưng vẫn có sự tiếp nối với thế mạnh thẩm mỹ cô từng xây dựng nhiều năm.

Công việc hiện tại của Phạm Hương liên quan đến cái đẹp

Đáng chú ý, dù công việc bước vào giai đoạn bận rộn, Phạm Hương cho biết cô chưa có kế hoạch cụ thể trở lại showbiz. Người đẹp chia sẻ rằng bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại và việc tái xuất còn phụ thuộc vào "duyên".

Sống cùng gia đình trong biệt thự 2 tầng tại Mỹ

Song song với công việc, phần lớn thời gian còn lại của Phạm Hương dành cho gia đình. Gia đình cô sống trong một căn biệt thự hai tầng tại Los Angeles. Ngôi nhà có 7 phòng, sử dụng tông màu trắng chủ đạo, cùng hồ bơi và sân vườn; phần nội thất được bài trí theo phong cách tân cổ điển.

Phạm Hương cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc nhà cửa, trồng cây, cắm hoa hay tự tay trang trí không gian sống vào các dịp đặc biệt. Những sở thích này phần nào cho thấy công việc với hoa hiện tại không hoàn toàn tách rời đời sống hàng ngày của cô.

So với thời còn hoạt động trong showbiz, Phạm Hương hiện chia sẻ nhiều hơn về hành trình lớn lên của các con nhưng vẫn giữ kín phần lớn thông tin về người bạn đời. Những ngày công việc không quá bận, Phạm Hương tự đưa đón con đi học. Khi lịch trình dày, chồng cô sẽ đảm nhận việc này. Buổi tối, cả gia đình thường dành thời gian ăn uống, trò chuyện, cùng các con học bài và đọc sách.

Có thể thấy, một thập kỷ kể từ thời điểm đăng quang, cuộc sống của Phạm Hương vì thế đã có nhiều thay đổi. Từ một nữ giảng viên trẻ rồi trở thành Hoa hậu nổi đình đám ở tuổi 24, cô hiện lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn tại Mỹ. Thay cho lịch trình sự kiện và sân khấu là công việc với hoa, những không gian cưới và thời gian dành cho gia đình - một nhịp sống rất khác so với thời kỳ cô thường xuyên xuất hiện trước công chúng.



