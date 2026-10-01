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Bơi khỏe như Ánh Viên, tái xuất sau 4 năm vẫn giành HCV quốc gia

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Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại thi đấu sau 4 năm giành luôn HCV giải bơi quốc gia.

Tượng đài của làng bơi Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, vừa có màn trở lại đường đua xanh vô cùng ấn tượng sau 4 năm giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Ở tuổi 30, cô ngay lập tức khẳng định đẳng cấp khi mang về tấm Huy chương Vàng .

Sự tái xuất của Ánh Viên diễn ra tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026, tổ chức ở Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ (TP.HCM). Thi đấu dưới màu áo đơn vị Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 (Quân đội), nữ kình ngư góp mặt ở một số nội dung giới hạn. Ngay trong ngày tranh tài đầu tiên, cô đã đánh bại các đối thủ ở nội dung 200m ngửa để bước lên bục cao nhất với thời gian 2 phút 18 giây 15 để giành HCV.

Ánh Viên trở lại thi đấu sau 4 năm (Ảnh: FB/Nguyễn Thị Ánh Viên)

Đây là bước đệm nằm trong kế hoạch thi đấu chính thức của Ánh Viên cho Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới tại TP.HCM.

Suốt 4 năm kể từ ngày rời đội tuyển quốc gia, Ánh Viên chủ yếu tập trung vào các kế hoạch cá nhân như hoàn thành việc học, điều hành câu lạc bộ bơi mang tên mình và truyền cảm hứng bơi lội đến cộng đồng. Tuy vậy, cô vẫn duy trì nền tảng thể lực dẻo dai thông qua việc thử sức ở các giải 3 môn phối hợp, 2 môn phối hợp và các sự kiện bơi biển. Gần đây nhất vào tháng 4, cô gây chú ý lớn khi xuất sắc giành trọn 4 HCV tại giải bơi mặt nước mở Oceanman Maldives 2026.

Dù thông số 2 phút 18 giây 15 ở cự ly 200m ngửa còn khoảng cách so với kỷ lục cá nhân 2 phút 13 giây 64 thời phong độ đỉnh cao, tuy nhiên sự trở lại của Ánh Viên sẽ làm gia tăng đáng kể sức hút cũng như tính cạnh tranh gay kịch ở các nội dung bơi ngửa tại kỳ Đại hội toàn quốc sắp tới.

"Tiểu tiên cá" Ánh Viên bất ngờ trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 4 năm giải nghệ

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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