Hà Anh Tuấn làm gì ở rạp xiếc thế này?

Hà Anh Tuấn từ lâu đã khẳng định vị thế riêng biệt trong làng nhạc Việt, chính vì vậy, bất kỳ động thái mới nào của nam ca sĩ cũng đủ sức tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khoảng thời gian yên ắng khiến người hâm mộ không ngớt đồn đoán về kế hoạch tiếp theo, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn bất ngờ đăng tải thông tin đầu tiên cho dự án bí ẩn mang tên Circus Of Friends. Poster ra mắt với thiết kế tối giản, tập trung vào điểm hẹn ngày 17/12/2026 tại Rạp xiếc Phú Thọ cùng con số 20, đánh dấu cột mốc 20 năm hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Đáng chú ý, hình ảnh bóng lưng ai đó giống Hà Anh Tuấn đang giữ thăng bằng đi trên dây giữa không trung đã lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Cái tên Circus Of Friends cùng địa điểm Rạp xiếc Phú Thọ nhanh chóng trở thành tiêu điểm bàn luận. Nhiều người hâm mộ đặt giả thuyết kỳ vọng đây sẽ là một không gian nghệ thuật đương đại kết hợp giữa âm nhạc và các yếu tố sân khấu độc đáo, nơi Hà Anh Tuấn tiếp tục mang đến những trải nghiệm khác biệt dành cho khán giả tri âm.

Hà Anh Tuấn gây xôn xao khi hint dự án kỷ niệm 20 năm ca hát tại Rạp xiếc Phú Thọ.

Người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về những “kỹ năng mới” mà Hà Anh Tuấn sẽ thể hiện tại Circus Of Friends

Bên cạnh sự hào hứng, không ít khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại trước kịch bản cháy vé quen thuộc mỗi khi Hà Anh Tuấn công bố dự án mới. Với quy mô giới hạn của Rạp xiếc Phú Thọ so với lượng fan hâm mộ đông đảo, nhiều người lo sợ sẽ khó lòng có được một suất tham dự đêm nhạc kỷ niệm 20 năm hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ.