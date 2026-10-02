Hà Anh Tuấn làm gì ở rạp xiếc thế này?
Hà Anh Tuấn lại gây chú ý.
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Hà Anh Tuấn từ lâu đã khẳng định vị thế riêng biệt trong làng nhạc Việt, chính vì vậy, bất kỳ động thái mới nào của nam ca sĩ cũng đủ sức tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khoảng thời gian yên ắng khiến người hâm mộ không ngớt đồn đoán về kế hoạch tiếp theo, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn bất ngờ đăng tải thông tin đầu tiên cho dự án bí ẩn mang tên Circus Of Friends. Poster ra mắt với thiết kế tối giản, tập trung vào điểm hẹn ngày 17/12/2026 tại Rạp xiếc Phú Thọ cùng con số 20, đánh dấu cột mốc 20 năm hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ. Đáng chú ý, hình ảnh bóng lưng ai đó giống Hà Anh Tuấn đang giữ thăng bằng đi trên dây giữa không trung đã lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Cái tên Circus Of Friends cùng địa điểm Rạp xiếc Phú Thọ nhanh chóng trở thành tiêu điểm bàn luận. Nhiều người hâm mộ đặt giả thuyết kỳ vọng đây sẽ là một không gian nghệ thuật đương đại kết hợp giữa âm nhạc và các yếu tố sân khấu độc đáo, nơi Hà Anh Tuấn tiếp tục mang đến những trải nghiệm khác biệt dành cho khán giả tri âm.
Bên cạnh sự hào hứng, không ít khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại trước kịch bản cháy vé quen thuộc mỗi khi Hà Anh Tuấn công bố dự án mới. Với quy mô giới hạn của Rạp xiếc Phú Thọ so với lượng fan hâm mộ đông đảo, nhiều người lo sợ sẽ khó lòng có được một suất tham dự đêm nhạc kỷ niệm 20 năm hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ.
Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình doanh nhân có tiềm lực kinh tế vững vàng, Hà Anh Tuấn từ nhỏ đã sống cùng gia đình tại căn biệt thự nằm ngay khu vực trung tâm đắt đỏ đối diện Dinh Độc Lập. Dù sở hữu nền tảng gia đình thuận lợi, nam ca sĩ vẫn khẳng định năng lực bản thân qua con đường học vấn ấn tượng khi từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).
Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, anh lên đường sang Đức du học tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt để theo đuổi niềm đam mê với ngành Hóa học. Chính khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Đức đã trở thành bước ngoặt quyết định đời anh. Việc tích cực tham gia các hoạt động phong trào và chương trình văn nghệ sinh viên đã đánh thức niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, thúc đẩy Hà Anh Tuấn đưa ra quyết định trở về Việt Nam để dấn thân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Chính thức gia nhập làng giải trí qua cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Hà Anh Tuấn xuất sắc ghi tên mình vào Top 3 chung cuộc dù chưa từng qua trường lớp đào tạo thanh nhạc bài bản. Không dừng lại ở thành công bước đầu, nam ca sĩ chủ động trau dồi kỹ năng thanh nhạc, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng các nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu và nhanh chóng chinh phục công chúng bằng chất giọng mộc mạc, ấm áp cùng tư duy tư duy làm nghề văn minh.
Sự nghiệp của nam ca sĩ ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt dự án chất lượng như Ngày hát đôi, Café sáng, Saigon Radio, Rhythm of the Time, Fragile, Acous'84, Lava hay album Truyện ngắn hợp tác cùng nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Tên tuổi anh gắn liền với những bản hit đình đám như Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Cơn mưa tình yêu, Chuyện của mùa đông, Tháng Mấy Em Nhớ Anh?, mang về nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải cuối năm.
Năm 2016, thương hiệu See Sing Share ra đời đã tạo nên bước ngoặt lớn, mở ra kỷ nguyên thưởng thức âm nhạc chữa lành và trở thành hiện tượng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Sức hút đỉnh cao cùng độ hot chưa từng hạ nhiệt của Hà Anh Tuấn được minh chứng rõ nhất qua chuỗi đêm nhạc luôn rơi vào tình trạng cháy vé kỷ lục chỉ trong vài phút mở bán.
Tên tuổi anh là bảo chứng cho doanh thu khổng lồ dù giá vé dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Từ See Sing Share Concert, Truyện Ngắn tại Hà Nội, TP.HCM và Hội An, đến The Veston Concert ở Đà Lạt hay Chân Trời Rực Rỡ diễn ra giữa không gian thiên nhiên Cố đô Ninh Bình kết hợp cùng huyền thoại Kitaro, tất cả đều tạo nên những hiện tượng truyền thông quy tụ hàng chục nghìn khán giả.
Đặc biệt, quy mô và sức nóng trong âm nhạc của Hà Anh Tuấn tiếp tục chạm đỉnh cao mới qua chuỗi dự án Live Concert Sketch A Rose và The Rose. Ngay khi hệ thống phân phối vé mở cổng, toàn bộ hàng chục nghìn chỗ ngồi tại các đêm diễn đã bốc hơi hoàn toàn trong thời gian ngắn kỷ lục, biến việc săn vé concert Hà Anh Tuấn thành "cuộc đua" khốc liệt của cộng đồng yêu nhạc.
Không chỉ dừng lại ở quy mô khán giả đông đảo hay doanh thu ấn tượng, các đêm nhạc Sketch A Rose và The Rose còn gây bùng nổ bởi chất lượng nghệ thuật vượt trội. Đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới, Hà Anh Tuấn thiết lập lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức concert solo tại hàng loạt "thánh đường nghệ thuật" biểu tượng toàn cầu như Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Úc) và Dolby Theatre (Los Angeles, Mỹ) trước khi trở về bùng nổ rực rỡ tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM).
Với thói quen lựa chọn những không gian tổ chức mang tính trải nghiệm cao từ nhà hát, thiên nhiên cho đến các công trình kiến trúc biểu tượng, việc chọn Rạp xiếc Phú Thọ cho dự án Circus Of Friends lần này tiếp tục thể hiện hướng đi khác biệt của nam ca sĩ.
Mọi thông tin chi tiết về tính chất của hoạt động vào ngày 17/12/2026 hiện vẫn đang được giữ bí mật và sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.
Thanh Niên Việt