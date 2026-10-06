iPhone 18 Pro lần đầu giảm giá sau hai tuần mở bán tại Việt Nam

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9. Sau giai đoạn đầu nguồn hàng được ưu tiên cho các đơn đặt trước, thị trường đang dần bước vào trạng thái ổn định hơn.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 18 Pro 256 GB được một số nơi bán với giá khoảng 38,5 triệu đồng, trong khi bản 512 GB và 1 TB lần lượt ở mức khoảng 45 triệu và 58 triệu đồng. So với giá niêm yết khi lên kệ, các phiên bản này đã giảm khoảng 500.000 đồng.

iPhone 18 Pro hiện có giá bán thực tế thấp hơn 500.000 đồng so với mức niêm yết ban đầu tại một hệ thống. (Ảnh: Ngô Đức Duy)

Đây là đợt điều chỉnh giá đầu tiên đối với iPhone 18 Pro kể từ khi bán chính thức tại Việt Nam. Mức giảm chưa lớn nhưng đáng chú ý bởi thường phải mất thêm một khoảng thời gian sau ngày mở bán để các mẫu iPhone Pro mới bắt đầu có giá bán thực tế thấp hơn niêm yết.

Việc giảm giá hiện chủ yếu đến từ chính sách kinh doanh của từng điểm bán, thay vì một đợt điều chỉnh giá chung trên toàn thị trường. Vì vậy, mức giá người mua tiếp cận có thể tiếp tục thay đổi tùy thời điểm, dung lượng bộ nhớ và màu sắc.

Diễn biến này phần nào cho thấy nguồn cung iPhone 18 Pro đang được cải thiện. So với Pro Max, phiên bản Pro không chịu áp lực nguồn hàng lớn trong những ngày đầu mở bán. Lượng máy về thị trường hiện đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu.

Theo số liệu từ các đơn vị bán lẻ, iPhone 18 Pro chiếm khoảng 25-35% tổng lượng iPhone 18 được đặt mua trong giai đoạn đầu. Trong nhóm này, phiên bản 256 GB và 512 GB được quan tâm nhiều hơn bản dung lượng 1 TB.

Nhu cầu giữa các màu cũng có sự chênh lệch. Một số tùy chọn màu mới như Đỏ Burgundy và Băng Thanh được người dùng chú ý hơn, khiến nguồn hàng có thời điểm không đồng đều giữa các phiên bản.

Dù iPhone 18 Pro có sức mua tốt hơn thế hệ tiền nhiệm ở cùng thời điểm, mẫu máy này vẫn đứng sau Pro Max về mức độ quan tâm của người dùng Việt.

Xu hướng lựa chọn phiên bản cao cấp nhất đã xuất hiện trong nhiều năm trên thị trường iPhone. Một bộ phận khách hàng chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy màn hình lớn, thời lượng pin tốt hơn và những khác biệt về phần cứng.

Pro Max vẫn là phiên bản được ưu tiên trong nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu iPhone cao cấp tại Việt Nam. (Ảnh: Ngô Đức Duy)

Điều này cũng tạo ra khoảng cách đáng kể về nguồn cung giữa hai phiên bản. Trong khi iPhone 18 Pro đã bắt đầu xuất hiện các chương trình giảm giá, một số phiên bản Pro Max vẫn có thời điểm khó mua hơn, đặc biệt với những màu hoặc dung lượng được nhiều người lựa chọn.

Sức mua của iPhone 18 Pro năm nay được đánh giá tăng nhẹ so với iPhone 17 Pro ở cùng giai đoạn. Những nâng cấp liên quan đến hiệu năng, thời lượng pin và thiết kế màn hình là các yếu tố góp phần duy trì sự quan tâm của người dùng.

Tuy nhiên, mức tăng này chưa làm thay đổi cơ cấu lựa chọn quen thuộc trên thị trường. Pro Max vẫn là phiên bản được ưu tiên trong nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu iPhone cao cấp nhất.

Việc iPhone 18 Pro giảm giá sớm cũng tạo thêm khoảng cách về giá giữa hai dòng máy. Với mức chênh lệch ngày càng rõ, phiên bản Pro có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn đối với người dùng muốn sở hữu dòng iPhone cao cấp nhưng không nhất thiết phải chọn mẫu đắt nhất.