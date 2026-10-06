Đông nghịt khách đổ về Ba Vì săn mây từ mờ sáng
Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.
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