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Nữ NSƯT 50 tuổi hẹn hò qua app, tới nơi phát hiện một sự thật phải bỏ về

| | Lifestyle

"Tôi lập tức lẳng lặng đi về" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình Thật giả cùng Trung Dũng, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về ngoại hình của mình ở tuổi 50.

Nữ NSƯT 50 tuổi hẹn hò qua app, tới nơi phát hiện một sự thật phải bỏ về- Ảnh 1.

Cát Tường

Cô tiết lộ: "Tóc tôi rất dày, rất nhiều, nổi tiếng vô địch thiên hạ vì nhiều và đẹp. Nhưng 50 tuổi vẫn là 50 tuổi, không thể như trước. Do tạo kiểu, dùng keo xịt tóc nhiều nên tôi đã bị hói ở phần trán.

Nhưng hôm nay lên hình mọi người không thấy tôi hói vì tôi đã vẽ thêm vào chỗ hói đó. Như vậy là tôi giả, nhưng cái giả này có hại ai không? Nó chỉ làm đẹp hình ảnh của tôi trong mắt khán giả thôi".

Trong khi đó, diễn viên Trung Dũng lại bày tỏ quan điểm đối lập: "Sau dịch Covid, vì phải tiêm vaccine nhiều nên tôi rụng tóc rất nhiều. Tóc tôi còn rất ít. Đáng lẽ hôm nay lên talkshow này, tôi đội tóc giả vào sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng tôi quyết không đội tóc giả. Tôi muốn để khán giả thấy hết tóc thật của mình, thấy mình chân thực nhất. Nhiều diễn viên trẻ bây giờ mới ngoài 20 đã dùng tóc giả rồi.

Cát Tường lên tiếng: "Chẳng qua anh Trung Dũng chưa hói hẳn thôi, một ngày nào đó anh hói hết tóc trên đầu xem có phải đội tóc giả không?

Anh phải thông cảm cho các diễn viên trẻ đội tóc giả. Bây giờ họ hói hết trán rồi không lẽ cứ để như thế lên hình? Người ta phải tôn trọng khán giả nên mới đội tóc giả. Anh Trung Dũng không nên khắt khe với cuộc sống.

Nữ NSƯT 50 tuổi hẹn hò qua app, tới nơi phát hiện một sự thật phải bỏ về- Ảnh 2.

Trung Dũng

Quan điểm của tôi là, giả nhưng đẹp là được. Tất nhiên là phải vừa phải thôi. Nhiều khi giả quá cũng không được.

Tôi làm mấy chương trình hẹn hò nên tôi biết, bây giờ nhiều người dùng mấy app hẹn hò xong chỉnh sửa hình quá đà rồi lúc gặp lại vỡ mộng.

Chính tôi cũng bị rồi. Trời ơi, tôi thấy người ta chụp hình đăng lên đẹp lung linh. Tới lúc hẹn nhau ở quán cà phê, tôi tới trễ còn người kia tới sớm. Tôi nhìn thấy cũng quen quen nhưng sao cái tướng kỳ quá, không giống trên hình. Tôi lập tức lẳng lặng đi về.

Vậy bây giờ lỗi là ở ai? Lỗi ở tôi hẹn mà bỏ về hay lỗi do người kia dùng ảnh giả quá?". Trung Dũng thốt lên: "Sao cuộc đời Cát Tường bi kịch vậy!".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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