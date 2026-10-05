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Người dân, cơ sở kinh doanh chú ý thông báo mới từ công an

| | Sống

Phòng An ninh kinh tế đề nghị người dân, cơ sở kinh doanh kiểm tra kỹ tiền mặt, nhất là tiền mệnh giá lớn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường dưới đây cần lưu giữ thông tin giao dịch và báo ngay cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng.

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã đưa ra cảnh báo về một số thủ đoạn liên quan đến tiền giả. Công an TP Hải Phòng cho biết tiếp tục xuất hiện hoạt động phạm tội không chỉ nhằm vào tiền Việt Nam đồng mà còn lợi dụng nhu cầu trao đổi ngoại tệ để đưa ngoại tệ giả vào Việt Nam, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động tài chính - tiền tệ và quyền lợi người dân.

Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan tới tiền giả, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo một số thủ đoạn phổ biến:

- Mua bán tiền giả trên không gian mạng: Các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, Telegram, tài khoản ảo để quảng cáo, chào bán tiền giả với lời mời như tỷ lệ đổi cao, tiền giống thật, khó phát hiện.

- Lưu hành, vận chuyển tiền giả: Tiền giả thường được chia nhỏ, giao qua nhiều người, nhiều địa bàn; tập trung tại chợ, cửa hàng, quán ăn, khu vực đông người, địa bàn du lịch và nơi có nhiều giao dịch tiền mặt.

- Sản xuất tiền giả trong nước: Các đối tượng có thể sử dụng máy tính, máy in màu, máy ép nhiệt, mực in và vật liệu khác để sản xuất tại nhà riêng hoặc địa điểm kín đáo.

- Đưa tiền giả từ nước ngoài vào Việt Nam: Tiền giả có thể được vận chuyển qua biên giới, cửa khẩu, đường hàng không, đường bộ, đường biển hoặc hoạt động giao nhận hàng hóa, trong đó cần đặc biệt lưu ý ngoại tệ giả.

- Tiền giả gắn với các hành vi phạm tội khác: Các đối tượng có thể quảng cáo bán tiền giả để lừa chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc lợi dụng giao dịch bằng tiền giả để chiếm đoạt tiền thật, hàng hóa, tài sản.

Phòng An ninh kinh tế đề nghị người dân, cơ sở kinh doanh kiểm tra kỹ tiền mặt, nhất là tiền mệnh giá lớn; khi phát hiện tiền nghi giả cần lưu giữ thông tin giao dịch và báo ngay cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, siêu thị, cửa hàng cần tăng cường hướng dẫn nhân viên nhận biết tiền giả, kịp thời phát hiện giao dịch bất thường.

Người dân tuyệt đối không tham gia mua, bán, môi giới, vận chuyển hoặc nhận tiền giả dưới bất kỳ hình thức nào; cảnh giác với các quảng cáo như “tiền giả chất lượng cao”, “khó phát hiện”, “đổi tiền giá rẻ”.

Theo Đinh Anh

Đời sống & Pháp luật

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