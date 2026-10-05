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Cuộc gọi từ số 0969520046 báo khoản vay ngân hàng, người phụ nữ SN 1969 vội mang vàng đi bán nhưng tiệm đóng cửa nghỉ trưa

| | Sống

Nhận cuộc gọi giả danh cán bộ công an thông báo liên quan khoản vay ngân hàng, người phụ nữ mang vàng đi bán nhưng may mắn tiệm vàng đóng cửa, sau đó kịp trình báo công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Kỳ Khang vừa tiếp nhận trình báo của chị T.T.T. (SN 1969, trú tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) về việc nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, có dấu hiệu của thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng để lừa đảo.

Cụ thể, chị T. nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0969520046. Người gọi tự xưng là cán bộ Công an xã Kỳ Khang, thông báo chị có hồ sơ của Tòa án liên quan đến một khoản vay ngân hàng và các hành vi "rửa tiền, buôn bán ma túy".

Cơ quan Công an trực tiếp giải thích với chi T. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh Cơ quan Công an trực tiếp giải thích với chi T. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đánh trúng tâm lý hoang mang, các đối tượng liên tục gọi điện, yêu cầu chị T. giữ bí mật, cách ly với người thân và không được cho bất kỳ ai biết về sự việc. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chị cung cấp thông tin về tài sản để "phục vụ điều tra", đồng thời yêu cầu chị bán vàng rồi chuyển tiền vào tài khoản được cho là của Công an để phục vụ việc phong tỏa, xác minh.

Tin lời các đối tượng, chị T. mang vàng đi bán. Tuy nhiên, do các tiệm vàng đóng cửa vào giữa trưa nên chị chưa thực hiện được việc bán vàng.

Sau đó, nhớ đến đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Kỳ Khang, chị T. đã trực tiếp đến Công an xã để trình báo. Tại đây, cán bộ Công an xã Kỳ Khang giải thích, hướng dẫn và giúp chị T. nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng. Nhờ vậy, chị đã kịp thời dừng việc thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng, tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, tòa án hoặc cơ quan Nhà nước, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài sản hoặc chuyển tiền để phục vụ điều tra cần hết sức cảnh giác. Người dân không thực hiện theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, đồng thời liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để kiểm chứng thông tin.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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